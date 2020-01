War das stark autobiografische Album "Athen" für Sie ein Selbsterfahrungstrip?

Max Herre: Das ist eine Platte immer, diese vielleicht mehr als andere davor. Ich habe herausgefunden, dass man vor sich und seiner Geschichte nicht weglaufen kann. Auch wenn man das manchmal will. Eine weitere Erkenntnis ist, dass es darum geht, in der eigenen Biografie das Universelle zu finden.

Hat der von Ihnen besungene Roadtrip nach Athen wirklich stattgefunden?

Es gab ihn partiell. Dabei habe ich einen Kurzfilm gedreht. Aber es war eher eine innere Reise an Orte meiner Vergangenheit.

Sie haben sich auf die Suche nach einem Sound begeben, der Sie selbst überraschen und neu begeistern sollte. Wie haben Sie ihn gefunden?

Indem ich vor drei Jahren angefangen habe, mit Roberto Di Gioia und Samon Kawamura erste Skizzen zu machen. Wir sind seit Jahren ein Produktionsteam namens Kahedi. Zum Texten bin ich nach Tel Aviv gefahren und habe dort Freunde wie Maxim und Tua eingeladen. In den ersten Gesprächen formierte sich diese Pflanze, die jetzt zu "Athen" herangewachsen ist.

Der Titelsong ist eine musikalische Hommage an Pink Floyd. Die Musik Ihrer Eltern?

Eine Platte von Pink Floyd lief tatsächlich ab und zu bei uns zuhause. Aber mein Vater hat eher griechische Musik gesammelt. Rembetiko ist der Sound, den Geflüchtete aus Kleinasien mit nach Griechenland gebracht hatten. Er ist prägend für meine Kindheit. Dass der Song nach Pink Floyd klingt, hat sich einfach so ergeben.

Die Musik auf der Platte klingt sehr psychedelisch. Woran liegt das?

Es hat mit den Texten zu tun. Erinnerung ist psychedelisch. Sie hat etwas mit Hallräumen zu tun. Mit Dingen, die verschwimmen, sich überlagern oder rückwärts laufen.

Mit welcher Musik haben Sie mit 17 Ihre Eltern genervt?

Meine Eltern empfanden die Bass-Drum und die Snare im Hip-Hop als anstrengend. Aber sie haben sich die Genervtheit nicht sehr anmerken lassen. Die Musik meiner Jugend war Reggae, Funk, Soul und Hip-Hop. Ich hatte aber nie die Phase, alles anders machen zu müssen als meine Eltern. Mein Vater war in meiner Jugend weniger präsent. Das hat bestimmt auch zu unserem guten Verhältnis beigetragen.

Der Song "17. September" ist an Ihren Vater gerichtet. Ihr ältester Onkel wurde in Athen geboren, Ihr Großvater war dort in den Zwanzigerjahren Hauslehrer. Ist dieser Ort für Sie zu einer zweiten Heimat geworden?

Athen ist eher ein Sehnsuchtsort, mit dem ich viel verbinde. Ich könnte mir für mich noch etwas anderes vorstellen als Berlin. Griechenland ist ein unglaublich schönes, geselliges und spannendes Land. Es muss sich gerade neu erfinden, was für die Kunst ein interessantes Moment ist. In den Rembetiko-Kneipen wird viel gesungen – und zwar von 16 bis 60. Ich habe mich bei dieser Platte aber sehr freigemacht und versucht, Musik zu kreieren, die Platz lässt für meine Geschichten.

Wie denken Ihre jüdischen Verwandten in Israel über Deutschland?

Sie fühlen sich sehr verbunden mit Deutschland. Mein Cousin ist in Frankfurt geboren und hat sich immer als Israeli und als Deutscher gefühlt. Bestimmte Entwicklungen in Deutschland wie das Aufkommen der neuen Rechten machen natürlich allen Sorgen. Mit dem Blick von außen ist das wahrscheinlich noch weniger zu verstehen.

In dem Song "Dunkles Kapitel" ziehen Sie einen Bogen von der Zeit des Nationalsozialismus bis in die Gegenwart. Wiederholt sich deutsche Geschichte gerade?

Es ist eine Wiederholung, die auf unglaublicher Ignoranz und Geschichtsvergessenheit basiert. Abstruser Weise ist es bekannt, wozu solch eine Art von Nationalismus führt. Die Leute wissen, was nach der Weimarer Republik kam. Das macht es umso furchtbarer. Niemand kann heute mehr sagen, man hätte es nicht gewusst. Der Rechtsruck ist keine rein ostdeutsche Thematik, er passiert überall. Mich verwundert zum Beispiel, wie stark die AfD auch im Bodenseeraum ist. Das Ganze hat alarmierende Dimensionen angenommen, weil es nicht mehr nur Stammtischgerede ist. Es setzt sich in unseren Institutionen, der Polizei, auf Richterstühlen, in Schulen und Kindergärten fest. Das darf man nicht unterschätzen. Deswegen ist es wichtig, sich zu positionieren und die Plattform, die man als Künstler hat, zu nutzen.

In "Dunkles Kapitel" sind so unterschiedliche Gäste wie Megaloh, Sugar MMFK und Dirk von Lowtzow zu hören. Was verbindet die drei miteinander?

Es sind alles politische Menschen, die Kunst machen. Ich schätze sie sehr als Musiker und als Menschen. Mir ging es darum, verschiedene Stimmen zu Wort kommen zu lassen, um eine größere Repräsentanz zu schaffen.

Wird es für Jugendliche immer schwieriger herauszufinden, welche Künstler zu den Guten gehören?

Das glaube ich auf jeden Fall. Die neue Rechte ist besonders gut darin, sich bestimmte Handlungsweisen und Ausdrucksformen zu eigen zu machen, die ursprünglich ganz anders konnotiert waren. Das immer gleich zu erkennen, ist sehr schwierig für junge Leute. Es ist eine komplizierte Zeit, um groß zu werden.

