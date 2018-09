Als Beau des deutschen Kinos im Stile eines Matthias Schweighöfer ist Lars Eidinger noch nicht bekannt. Da macht ihm vielleicht diese tonsurartige Glatze ein Strich durch die Rechnung. Aber Mann: Kann der spielen! Womit sich der 42-Jährige auch von einem Schweighöfer unterscheidet. Eidinger kommt vom Theater und hat in den letzten Jahren die deutsche Filmlandschaft im Sturm erobert - und steht nun vor einem großen Aufschlag. Kommende Woche startet der Berliner mit einer ebenso mutigen wie eigenwilligen Aufarbeitung von Brechts "Dreigroschenoper" im Kino - pünktlich zum 90sten Jahrestag der Uraufführung des Stücks. Und im Oktober stehen drei weitere Filme mit ihm auf dem Kinoprogramm: Florian Henckel von Donnersmarcks Drama "Werk ohne Autor" (ab 3. Oktober), der Thriller "Abgeschnitten" nach dem Bestseller von Sebastian Fitzek und Michael Tsokos (ab 11.) sowie die Komödie "25 km/h" mit Bjarne Mädel und Franka Potente. Sehr sehenswert indes ist auch Eidingers Instagram-Profil: Eine Mischung aus skurrilen Alltagsbeobachtungen und Backstage-Reportagen. Unser Autor André Wesche sprach mit Eidinger über seine Rolle als Bertolt Brecht.

BIOGRAFIE ■ Name: Lars Eidinger ■ Geboren am 21. Januar 76 in Berlin ■ Frühes Talent: Bereits als Kind hegte er den Wunsch, Schauspieler zu werden. In der Oberschule tat er sich in der Theater-AG hervor, spielte den Woyzeck. Erste professionelle Erfahrungen als Kinderdarsteller beim SFB. ■ Ausbildung: Nach dem Abitur Ausbildung an der Berliner Hochschule für Schauspielkunst "Ernst Busch" (1995 bis 1999) - gemeinsam mit Devid Striesow, Nina Hoss, Mark Waschke und Fritzi Haberlandt. Noch während der Ausbildung Gastverträge am Deutschen Theater und den Kammerspielen. Ab 2000 Ensemble-Mitglied der Berliner Schaubühne, in den folgenden Jahren deren prägender Darsteller. ■ Film: Spielfilmdebüt 2007 im Drama "After Effect". Erste Hauptrolle in "Alle anderen" (2009). Diverse Auftritte in "Polizeiruf 110" und "Tatorten" - sehenswert: "Borowski und der stille Gast" (2012). ■ Privat: Eidinger ist mit der Opernsängerin Ulrike Eidinger verheiratet, die beiden haben eine Tochter. lex

Herr Eidinger, die zentrale Frage zuerst: Sind Sie jetzt Zigarrenraucher?

(lacht) Lustigerweise wurde ich das schon öfter gefragt. Es scheint die Leute wirklich zu interessieren. Tatsächlich bin ich "trockener Raucher". Und ich habe auch keine Lust, wieder anzufangen. Ich wusste, dass ich bei diesem Film nicht drumherum kommen würde. Es gibt ja kaum eine Aufnahme oder ein Foto, wo Brecht nicht raucht. Ich habe darauf bestanden, dass es tabak- und nikotinfreie Zigarren sind. Die wurden dann tatsächlich aus den USA eingeflogen, zum Stückpreis von 20 Euro. Dreißig Zigarren sollten für die gesamten Dreharbeiten reichen. Ich dachte mir gleich, dass das nichts werden würde. Am Ende haben wir pro Drehtag zehn Stück verbraucht. Das wurde ein ganz neuer Posten im Budget. Aber: Ich habe nicht wieder angefangen zu rauchen.

Schreit man gleich "Juchu!", wenn man eine solche Rolle in einem solchen Projekt angeboten bekommt? Oder wägt man Für und Wider ab?

Beides. Ich habe schon auch "Juchu!" geschrien, weil ich Brecht für ein spannendes Thema halte. Aber man fragt sich auch, ob man ihn jetzt überhaupt zeigen oder darstellen muss. Kratzt man damit nicht an diesem Mythos? Für mich ist Brecht ein großer Held und jemand, den ich sehr bewundere. Ein Idol. Dann hat man größte Skrupel, ihn darzustellen. Ich mache ja selbst auch Theater. Wenn in einem Film Theater gezeigt wird, denke ich oft, dass es dem gar nicht entspricht. Meistens hat es nichts damit zu tun, wie ich selbst Theater empfinde oder wie Theater wirklich ist. Ich habe mir selbst geholfen, indem ich mir gesagt habe, dass es vielleicht gar nicht darum geht. Viele Fragen, die sich auftun, beantwortet Brecht in seinem Werk und auch in unserem Film. Er sagt: "Zeigt, dass Ihr zeigt!"

HINTERGRUND ■ Name: Bertolt Brecht (geboren als Eugen Berthold Friedrich Brecht) ■ Geboren am 10. Februar 1898 in Augsburg; gestorben am 14. August 1956 in Ost-Berlin. ■ Frühes Talent: Brecht begann schon in der Kindheit zu dichten. Als Fünfzehnjähriger gab er eine Schülerzeitung ("Die Ernte") heraus, schrieb dafür Gedichte, Prosa und ein einaktiges Drama. ■ Studium: Formal studierte Brecht Medizin und Philosophie in München, besuchte aber Vorlesungen zur Gegenwartsliteratur. ■ Theater: Brecht gilt als Begründer des "Epischen Theaters", wollte ein analytisches Theater, das den Zuschauer eher zum distanzierten Nachdenken und Hinterfragen anregt als zum Mitfühlen. Zu diesem Zweck "verfremdete" und desillusionierte er das Spiel absichtlich. ■ Politisches Engagement: Ab Mitte der 20er Jahre überzeugter Kommunisten. Er wurde von den Nazis verfolgt, seine Bücher verbrannt. 1933 floh Brecht ins Exil nach Paris und in die USA. ■ Werke: Über 50 Theaterstücke. Baal (1922), Die Dreigroschenoper (1928), Leben des Galilei (1938/39), Mutter Courage und ihre Kinder (1939). lex

Es geht am Ende also gar nicht darum, zu Brecht zu werden?

Genau. Das ist gar nicht mein Anspruch. Man sieht, wie ein Schauspieler den Brecht spielt. Und beides bleibt immer sichtbar: Brecht als Figur und ich als Spieler. Dadurch entsteht eine Reibung. Es geht nicht um das Verwandeln. Oder, wie Brecht sagt, sich einlullen zu lassen und romantisch zu glotzen. Es geht darum, analytisch draufzuschauen. Man muss Kunst nicht verstehen. Es geht nicht um eine Logik, sondern darum, Widersprüche sichtbar zu machen. Ein Widerspruch ist nicht das Ende eines Gedankens, sondern sein Anfang. Man wurde dazu erzogen, dass Widersprüche etwas Negatives sind, anstatt zu sagen, das ist eigentlich das Leben, das ist die Kunst. "Wenn Sie etwas sehen wollen, dass Sie verstehen können, dann müssen Sie auf das Pissoir gehen" - das sind Sätze, die da fallen und die ich total triftig und nachvollziehbar finde.

Welche Aspekte haben Sie bei der neuerlichen Auseinandersetzung mit Brecht besonders überrascht?

Natürlich falle ich ja auch auf die Klischees herein. Brecht gilt als Dogmatiker oder als Provokateur. Es gibt diverse Dokumentationen oder Features, in denen er sogar als erster Punk dargestellt wird. Damit wird man ihm nicht gerecht. Mir hat sehr imponiert, wenn Brecht sagt, dass sein höchstes Gut, sein höchster Anspruch die Freundlichkeit sei. Mir gefiel die Idee, dass jemand, der so viel weiß und den Menschen so komplett durchdringt und auch das System so gut beschreiben kann, am Ende nicht zu einem Zyniker wird. Er liebt die Menschen und beschreibt sie mit diesem Blick. Das zeigt, dass Brecht selbst natürlich auch voller Widersprüche war. Er machte auch Werbung für große Autofirmen. Das hat mich überrascht. Er war das Gegenteil von dogmatisch, hat sich selbst immer wieder hinterfragt und neu erfunden.

Im Film trifft man im Minutentakt auf Probleme und Missstände, die aktueller nicht sein könnten: Beamte, die kreative Ideen blockieren, selbstsüchtige Parteien, die sich vor den Karren der Industrie spannen lassen und Straßenräuber und Banker in einer Person. Leben Sie als viel beschäftigter Schauspieler in einem Elfenbeinturm oder haben Sie einen durchaus scharfen Blick auf dieses Deutschland 2018?

Ich entnehme Ihrer Beschreibung ein Missverständnis. Es geht nicht darum, zu sagen, dass die Banker die Bösen sind. Die Bösen sind die Bürger. Die Räuber sind die Bürger. Und wir müssen erst verstehen, dass wir die Räuber sind. Die Johanna beschreibt in "Die heilige Johanna der Schlachthöfe" das System und sagt, dass die Armen unten sind und die Reichen oben. Die Reichen sagen zu den Armen: "Kommt doch hoch!" Aber die beiden verbindet kein Weg, sondern ein Schaukelbrett. Die Reichen sind nur oben, weil die Armen unten sind. Deshalb müssen die Armen auch mehr sein. Damit sind wir gemeint. Der Reichtum unserer Gesellschaft basiert auf einer Ungerechtigkeit.

Wenn man sich die Flüchtlingsdebatte vor Augen hält, dann heißt es: "Das Elend macht sich breit" - so wie im Film. Ich bin in den Achtzigern großgeworden, mit Bildern von afrikanischen Kindern mit aufgeblähten Bäuchen. Man fragte sich, wie wir denen helfen sollen. Heute stehen sie vor unserer Tür und wir sagen: Nee, wollen wir aber nicht! Weil wir es nicht ertragen, dass dieses Schaukelbrett, das unser System ist, sich ausgleicht. Dass wir Eingeständnisse machen müssen.

Die gesellschaftlichen Missstände, die Brecht vor neunzig Jahren angeprangert hat, haben sich heute eher noch verschärft. Wie sehr fühlt man sich als Künstler wie ein Don Quixote?

Das ist ein gutes Bild. Brecht hätte das Potenzial gehabt, die Gesellschaft zu verändern. Er hatte große Weitsicht und hat allein mit "Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui" alles vorausgesehen. Trotzdem konnte er die Entwicklung nicht aufhalten. Und das frustriert mich natürlich. Als Kunstschaffender hat man immer die Sehnsucht, auf gesellschaftliche Entwicklungen Einfluss zu nehmen. Aber dem scheint nicht so zu sein. Insofern kämpft man tatsächlich gegen Windmühlen. Wir scheinen dazu verdammt zu sein, die gleichen Probleme und Konflikte mantraartig immer wieder durchzuspielen. Man kann die Konflikte, die Brecht vor hundert Jahren beschrieben hat, wie eine Folie auch über unsere Zeit legen. Das ist frustrierend, weil man sich wünscht, diese Konflikte irgendwann überwinden zu können. Aber das gelingt nicht.

Glauben Sie, dass der Film auch ein junges Publikum erreichen wird?

Ich bin stolz auf dieses Projekt, weil es den Zuschauer fordert. Ich frage mich, ob die Menschen sich dem aussetzen wollen. Oft heißt es, der Film sei so lang. Aber er ist ja auch von Joachim Lang. (lacht) Und dann denke ich: Was ist das eigentlich für ein Kriterium? Wir wissen, dass sich die Aufmerksamkeitsspanne der Menschen gerade extrem verändert. Sie verlernen, sich Dingen auszusetzen und sich mit ihnen zu konfrontieren. Man zapped und skipped weiter. Aber manchmal muss man sich in einen Konflikt auch reinzwingen. Ich hoffe, dass der Film durchaus ein Publikum erreicht. Die Art, wie Brecht Kunst beschreibt, entspricht mir selbst sehr. Deshalb hoffe ich, dass man auch ein junges Publikum gewinnen kann, um es mit diesen Werten zu konfrontieren. Als ich am Theater angefangen habe, hielt ich es selbst für etwas Museales. Junge Leute hätten vielleicht keinen Zugang dazu. Was okay ist. Aber an der Schaubühne haben wir das Gegenteil bewiesen. Zu "Hamlet" oder "Richard III." kommen Leute, die sind zwischen 20 und 40. Und ich bilde mir ein, der Grund ist, dass das Theater ihnen etwas bieten kann, das andere Medien nicht bieten können. Und wenn es nur die Unmittelbarkeit ist.

Im Film heißt es: "Die Zuschauer im Kino bezahlen, damit sie die Wahrheit eben nicht sehen." Hat das aktuelle Kino mit den Superhelden, "Transformers" und "Fast and Furious" in dieser Hinsicht einen Scheitelpunkt erreicht?

Ich bin kein Fan dieser Filme. Aber ich glaube, dass man sich sehr wundern würde, was Brecht heutzutage für Filme machen würde. Vielleicht würde er statt der "Dreigroschenoper" die "Transformers" oder "Fast and Furious" machen. Wer weiß das schon? Mir gefällt die Idee, dass das Fiktionale völlig frei ist und man keinen Anspruch auf Authentizität oder Realismus erhebt. Wie Fassbinder sagt: "Das Leben ist eine größere Lüge als der Film." Natürlich ist ein "Tatort" nicht realistisch. Aber es ist doch ein Trumpf, freier als die Realität sein zu dürfen.

Welche Träume und Wünsche haben sich seit Ihrer ersten großen Filmrolle in "Alle anderen" (2009) verwirklicht, welche mussten Sie über Bord werfen?

Eigentlich hat sich alles von dem erfüllt, was ich erwartet habe. Vor "Alle anderen" habe ich gedacht, dass ich nur einmal die Möglichkeit bekommen möchte, alles zu zeigen. Dann würde sich alles verändern. Und so war es auch. Maren Ade hat mir eine Plattform gegeben und danach hat sich wirklich mein gesamtes Leben gewandelt.

Reizt Sie Hollywood?

Natürlich habe ich die Sehnsucht, einen großen, internationalen Film zu machen. Hollywood reizt mich schon. Eine Karriere wie die des Christoph Waltz ist da wie ein Märchen. Jemand, der kurz davor ist, seinen Beruf an den Nagel zu hängen, wird plötzlich wachgeküsst und gewinnt zwei Oscars. Das ist zu schön, um wahr zu sein! Ich habe mir solche Träume bewahrt. Ich hatte kürzlich das Angebot, am Broadway zu spielen. Aus Zeitgründen kann ich es nicht machen, damit habe ich ein bisschen gehadert. Aber was will ich eigentlich mehr, als gute Arbeit zu haben? Eine Arbeit, die mir großen Spaß macht. Man sollte viel zufriedener mit dem sein, was man hat.

Macht Sie Erfolg glücklich?

Beruflicher Erfolg, das habe ich gelernt, hat nicht zwangsläufig mit einer Erfüllung zutun. Die glücklichen Momente erlebe ich in ganz anderen Zusammenhängen. Das ist eine sehr schöne Erkenntnis, die ich gern mit Kollegen teilen möchte, die sagen, dieser Lars Eidinger hat so viel Erfolg. Diese Kriterien bekommen wir vom Kapitalismus auferlegt: "Man ist nur glücklich, wenn man Erfolg hat!" Quatsch. Das ist mir in Zusammenhang mit der Fußball-WM noch mal bewusst geworden. Eine Gesellschaft ist gefragt, wenn ihre Mannschaft ausscheidet. Die Chance auf den Sieg ist so gering, die Verlierer sind immer in der Mehrheit. Aber es gibt bei uns überhaupt keine Kultur, mit dem Scheitern umzugehen. Man muss seinen Frieden mit der Erkenntnis schließen, dass der Gewinner am Ende auch unglücklich ist. Anscheinend ist Erfolg gar nicht der Schlüssel?

Sie haben eine ganze Reihe von Projekten in der Pipeline, Serien, TV- und Kinofilme, die zum Teil schon abgedreht sind. Werden Sie nervös, wenn Ihr Terminkalender noch weiße Seiten hat?

Tatsächlich hatte ich in diesem Jahr fünf Wochen Urlaub. Das hatte ich schon seit "Alle anderen" nicht mehr. Und es ist auch nur deshalb der Fall, weil zwei Filme nicht finanziert wurden. Ich hatte ein bisschen Angst vor der Auszeit, weil mein Beruf nicht negativ belastet ist. Ich liebe diese Arbeit und habe Spaß daran, kreativ zu sein.

Wer bewahrt Sie davor, auszubrennen?

Meine Familie. Wenn man es "Hype" nennen soll, was um mich herum passiert, dann fällt meine Familie am wenigsten darauf herein. Sie sieht mich immer ganz nüchtern. Da ist immer dieses Klischee - und man muss als Künstler aufpassen, dass man nicht irgendwann in eine Abhängigkeit gerät. Nach dem Motto: "Die Leute lieben mich für dieses Image. Ich bin die verrückte, grenzüberschreitende Rampensau." Das bin ich doch gar nicht, es wird von außen an mich herangetragen. Die Gefahr besteht darin, auf sein eigenes Image hereinzufallen. Dann hat man ein Problem. Und ich bin sehr vorsichtig, dass ich bei mir bleibe.