Von André Wesche

Es war die Figur des zumeist stummen, tollpatschigen und anarchistischen "Mr. Bean", die den britischen Komiker Rowan Atkinson ("Kommissar Maigret") weltberühmt machte. Einen weiteren erfolgreichen Charakter etablierte der heute 63-jährige in Gestalt des Möchtegern-James-Bonds "Johnny English", den er nun zum dritten Mal verkörperte. André Wesche traf Atkinson in Hamburg.

Mr. Atkinson, Figuren wie "Mr. Bean" oder "Johnny English" sind nicht gerade angenehme Zeitgenossen. Wie erklären Sie sich, dass das Publikum sie trotzdem mag?

Ich finde die beiden auch nicht sonderlich nett. Aber ich denke, es ist gerade ihr Egoismus, der sie so witzig macht. Dass sie so ich-bezogen sind, verleiht ihnen eine spezielle Weltsicht. So folgen ausschließlich ihrer eigenen Agenda und sind resistent gegen andere Meinungen oder Blickwinkel. Im neuen "Johnny English"-Film gibt es eine Szene, in der English und sein Assistent Bough von der Terrasse eines französischen Cafés aus mit einem Feldstecher ein Boot beobachten. Sie sprechen dabei über die Tatsache, dass Bough seine Lydia geheiratet hat, die Kapitänin eines atomgetriebenen Unterseeboots. Es wird schnell klar, dass Johnny English nicht die Spur an Bough oder seiner Ehe interessiert ist. Für ihn von Bedeutung ist nur er selbst und sein Verlangen, das Leben eines James Bond zu führen. Diese Szene brachte mir eine Erleuchtung. Für mich hatte English bisher immer das Potenzial, ein netter Mensch zu sein. Offensichtlich hat er es nicht.

BIOGRAFIE Name: Rowan Sebastian Atkinson Geboren am 6. Januar 1955 in Consett, County Durham. Ausbildung: Atkinson wollte eigentlich Elektroingenieur werden. Nach der Schule studierte er in Oxford bis zum Master of Science. Schauspieler: 1979 startete er als Ensemblemitglied der BBC-Comedy-Show "Not the Nine O'Clock News". 1982 kleine Nebenrolle im James-Bond-Film "Sag niemals nie". Durchbruch ab 1990 als Komiker mit seiner Figur "Mr. Bean". Seit 2003 neue Figur: Johnny English. Familie: 1990 bis 2015 verheiratet mit Sunetra Sastry, zwei Kinder (Benjamin *1993 und Lily *1995). Seit 2014 ist Atkinson liiert mit Louise Ford. Triviales: Ein 1999 in Australien entdeckter Asteroid trägt seinen Namen: Rowanatkinson. lex

[-] Weniger anzeigen

Haben Sie mit Ihrem Co-Star Olga Kurylenko über Ihre eigenen Erfahrungen in echten Bond-Filmen gesprochen?

Nein, tatsächlich haben wir nie über Bond geredet. Wir haben über den Film "Oblivion" gesprochen, in dem Olga an der Seite von Tom Cruise gespielt hat. Ansonsten war mir ihre Arbeit wenig vertraut. Auch ihren Bond-Film "Ein Quantum Trost" habe ich nie gesehen.

Haben Sie als Kind davon geträumt, James Bond zu sein?

Ehrlich gesagt, ich kann mich nicht erinnern. Ich vermute, es wird so gewesen sein. James Bond sein zu wollen, ist eine weit verbreitete Erscheinung. Schon in den 60ern wollte jeder Mann wie Bond sein und jede Frau wollte mit ihm das Bett teilen. Seine Anziehungskraft war universell. Auch Johnny English möchte gern James Bond sein, auch wenn ihm jede Qualifikation dazu ganz klar abgeht. Das Bizarre ist, dass er am Ende den Sieg davonträgt. Für den Zuschauer ist es natürlich lustig, ihn auf seinem Weg in den verschiedensten Situationen scheitern zu sehen. Aber irgendwie schafft er es am Ende doch, weil er einfach immer weitermacht. Johnny English gibt niemals auf.

Wie Bond verfügt auch English über fantastische Hilfsmittel. Macht es Spaß, damit herumzuhantieren?

Es geht so. Ehrlich gesagt, hasse ich es zu drehen. Ich empfinde das als totalen Stress. Ich habe Freude an der Filmidee und der Drehbucharbeit. Wir sitzen dann an einem Tisch und werfen uns Ideen zu. Wäre es nicht witzig, wenn dieses und jenes passieren würde? Und nach dem Dreh kommt auch noch eine schöne Zeit. Dann bin ich beim Schnitt dabei und beim Mixen des Sounds. Das macht Spaß.

In seinem dritten Abenteuer trifft ein analoger Johnny English auf die Herausforderungen einer digitalen Welt. War es dieser Aspekt, der Sie besonders gereizt hat?

Ich fand den Gedanken der Konfrontation von Analog und Digital reizvoll. Er ist sehr zeitgemäß. Um diese Grundidee herum haben wir den Film gebaut. Am runden Tisch sind wir auch auf die Idee mit der virtuellen Realität gekommen. English wähnt sich in einer virtuellen Umgebung, dabei bewegt er sich in der realen Welt.

Wie gut finden Sie sich selbst in der digitalen Welt zurecht?

Es ist ganz okay. Ich nutze keine sozialen Medien, weil ich ein einfacheres Leben führen möchte. Vor diesem Dilemma stehen wir doch alle. Man ist gezwungen, mit den technischen Möglichkeiten schrittzuhalten. So lange, bis man sie als eine Last empfindet. Dabei waren sie doch eigentlich dazu gedacht, das Leben einfacher zu gestalten. Natürlich habe ich Smartphones, Tablets und Computer. In dieser Beziehung bin ich kein Johnny English. Allerdings teile ich seine Sehnsucht nach Dingen, die die Vergangenheit erlebbar machen: Autos aus den 70ern, Schallplatten aus Vinyl oder 35-mm-Film. Man kann diese Dinge anfassen, riechen und fühlen. Dem hat die digitale Welt nichts entgegenzusetzen.

Sie sind Fan alter Autos. Hatten Sie wenigstens an den Autoszenen in "Johnny English" Spaß?

Die waren großartig, ja! Es war meine Idee, dieses Auto zu verwenden. Es ist toll, wenn man sich in ein Auto aus den 70ern setzt, ohne dass es irgendwo piept oder "Bong Bong Bong" macht. Heute sind die Autos der Boss und du musst machen, was dein Fahrzeug sagt. Die Sinnlichkeit des Autofahrens hat sich in den letzten drei, vier Jahrzehnten grundlegend gewandelt.

Haben Sie je die Freiheit der deutschen Autobahn genossen?

Ich bin kein irrer Raser. Ich bin auf der Autobahn gefahren, aber nie schneller als 200. Interessant wird es erst bei 300 in der Kurve.

Fahren Sie noch Rennen?

Ich hatte im letzten Jahr kaum Gelegenheit dazu. Wenn man einen Film dreht, darf man schon drei Monate im Vorfeld keine solchen Sportarten ausüben. Das hat mich aus der ganzen Rennsaison herausgenommen.

Sie besitzen mehrere, historische Fahrzeuge. Fahren Sie jeden Tag mit einem anderen Wagen?

Tatsächlich versuche ich, alle Autos regelmäßig zu benutzen. Ich bin kein Sammler und ich hasse den Gedanken, die Wagen wie Spielzeuge auszustellen. Ein Auto bedeutet nur dann etwas für mich, wenn es sich fortbewegt. Ich sehe meine Autos nicht als Investment, im Gegensatz zu vielen anderen Leuten, die sich heutzutage Oldtimer zulegen. Mir geht es um das Gefühl und um den Sound dieser Fahrzeuge.

Eigentlich haben Sie "Mr. Bean" abgeschworen. Aber manchmal taucht er doch wieder auf, z.B. in der Werbung. Was kann "Mr. Bean" zurückbringen?

Wenn Menschen dazu bereit sind, für ihn zu bezahlen, dann überlegt man sich das. Ansonsten halte ich es für hochgradig unwahrscheinlich, dass ich ihn noch einmal spielen werde.