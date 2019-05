Major, das neue Album heißt auf Deutsch "Und jetzt?". Es kommt gut an bei den Fans und der Fachwelt - und jetzt?

Major Heuser: Na ja, das Album ist ja eigentlich schon vergangenes Jahr erschienen, und wir haben seitdem auch bereits verschiedene Konzerte gegeben. Insofern ist die anfängliche Nervosität, die man bei etwas Neuem immer hat, längst verschwunden. Und jetzt … bin ich sogar, um ehrlich zu sein, in Gedanken bereits bei der nächsten Platte.

Bekannt geworden bist Du ja vor ewigen Zeiten schon als BAP-Gitarrist - der sich dann nach dem Ausstieg bei der Band vor mittlerweile 20 Jahren auf teilweise ganz unterschiedliche musikalische Reisen begeben hat. Was war dabei die wichtigste Erfahrung? Was würdest Du gerne nochmal machen - und was eher nicht?

Zunächst mal waren das alles wichtige und gute musikalische Er- fahrungen. Ich möchte keine einzige davon missen. Die Blues-Sache allerdings, die ich so vor etwa zehn Jahren mit dem Gitarristen Richard Bargel zusammen gemacht habe, die muss nicht nochmal sein. Der Blues ist halt von der Akkordfolge her und überhaupt relativ einfach gestrickt - und da stößt man schnell an Grenzen. Was wir damals gemacht haben, das war wirklich gut und hat auch Spaß gemacht. Aber bis ans Lebensende den Blues spielen, das könnte ich dann doch nicht. Da bin ich dann doch nicht gestrickt wie Robert Johnson oder so …

Dein neues Album wird auf der Homepage als "gediegene Arbeit" beschrieben, mit "stimmigen Songs" und "Gitarren, die einen in den Arm nehmen". Ein bisschen schwülstig ausgedrückt, oder?

Na ja - dieser Text ist nicht von mir. Ich selbst kann und möchte die Musik, die wir da gemacht haben, nicht mit Worten beschreiben. Die klingt für sich selbst. Es ist doch so: Wenn man ein neues Album macht, ist das jedes Mal wieder eine Herausforderung, und man gibt sein Bestes. Wenn es dann fertig ist, höre ich es mir nur noch einmal an - schließlich muss ich die Songs danach ja sowieso noch oft genug hören, wenn ich sie live spiele. Generell macht es jedes Mal sehr großen Spaß, an einem neuen Album zu arbeiten - aber wenn es dann fertig ist, ist es auch erst mal gut.

Gibt es auf Deinen Alben Dinge, die über die Musik hinausgehen, eventuell sogar in den gesellschaftskritischen Bereich - oder geht es Dir ausschließlich um die Musik, um ein "Refugium für den Seelenfrieden", wie es ebenso auf der Homepage heißt?

Jedes Album hat selbstverständlich auch mit dem Leben zu tun, wie wir selbst es gerade leben und erleben. Ich lebe ja mittendrin in dieser unserer Gesellschaft, bin natürlich auch an Politik interessiert und beschäftige mich mit den gesellschaftlichen Entwicklungen. Und die beeinflussen natürlich auch immer wieder mal meine Musik und die Songs - sicher gerade auch im textlichen Bereich. Ich bin längst nicht mehr in dem Alter, in dem man ein Liebeslied nach dem anderen schreibt - das liegt hinter mir. Ich bin jetzt seit 33 Jahren glücklich verheiratet, und wenn ich heute doch noch mal ein Liebeslied schreibe, ist das für meine Frau.

Was dürfen Eure Fans erwarten, wenn Ihr jetzt wieder auf Tour seid?

Wir spielen natürlich das neue Album, aber auch ältere Songs - das versteht sich von selbst. Als Band legen wir dabei allerdings großen Wert darauf, dass wir nur das spielen, was wir auch möchten - wenn wir den einen oder anderen Song nicht mehr spielen wollen, lassen wir das. Da sind wir zu uns, aber auch zu den Fans ganz ehrlich. Ich habe es bereits erwähnt: Ich habe keine Lust, mein Leben lang immer dasselbe zu spielen; ich brauche immer wieder mal den Reiz des Neuen in der Musik.

Wie ist denn heute 20 Jahre nach der Trennung von BAP das Verhältnis zu Wolfgang Niedecken und den anderen? Gibt es vielleicht sogar die Chance, dass ihr mal wieder gemeinsam auftretet?

Gemeinsam wieder auftreten werden wir sicherlich nicht - da gibt es keine Bestrebungen. Ich habe ja lange genug bei BAP mitgespielt - danach ist es mal an der Zeit für etwas anderes gewesen. Und das musste ich damals einfach angehen - ich dachte mir, Du hast schließlich nur ein Leben. Ein Verhältnis zu Wolfgang Niedecken gibt es in diesem Sinne nicht - ich sehe ihn nie. Mit den anderen Bandmitgliedern treffe ich mich ab und an.

Am 18. Mai tretet Ihr jetzt im Rex in Bensheim auf - einem relativ kleinen aber gediegenen Haus. Vermisst du nicht die größere Bühne?

Ob die Bühne groß ist oder klein, macht für mich eigentlich keinen Unterschied. Im Übrigen kann ich mit meiner derzeitigen Band gar nicht auf größeren Bühnen spielen, da so viele Leute gar nicht kommen würden - aber das ist ganz okay so. Ich habe ja sogar noch im alten Rex in Lorsch gespielt, vor 200 Leuten oder so; das war auch toll. Wir kommen gerne wieder zurück - das Publikum ist immer super.

Info: Klaus Major Heuser Band am Samstag, 18. Mai, 20.30 Uhr, im Musiktheater Rex in Bensheim. RNZ-Ticket Seite 2.