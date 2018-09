Viele Jahre lang galt sie als die „Princess of Pop“, hatte in den 1980er Jahren Hits wie „Kids in America“, wurde bei den Brit Awards als beste Sängerin ausgezeichnet und trat bei Michael Jacksons „Bad“-Tour auf. In den 1990ern ging Kim Wilde dann mit David Bowie auf Tournee – bevor es um die Jahrtausendwende stiller wurde um die Sängerin. Jetzt hat sie mit „Here come the Aliens“ ein neues, vom Rock geprägtes Album veröffentlicht, mit dem sie ab Oktober auf Tour geht und auch nach Mannheim kommt.

Von Peter Wiest

Kim, Du kannst zurückblicken auf eine sehr lange Bühnenerfahrung, hast zahllose Livekonzerte gespielt - und bist jetzt nach all den Jahren erneut unterwegs. Hast Du noch Spaß, wenn Du auftrittst, oder ist das alles Routine?

Kim Wilde: Klar hab ich noch Spaß. Aber das, was man so unter Spaß versteht, ändert sich ja bekanntlich, wenn man älter wird. Ich hab nach wie vor den allermeisten Spaß, wenn ich auf der Bühne stehe und merke, dass es dem Publikum gefällt. Hinzu kommt, dass ich jetzt auf der neuen Tournee eine unglaublich tolle Band dabei habe; alles Musiker, die seit vielen Jahren mit mir arbeiten. Und nicht zuletzt gibt es mit "Here come the Aliens" ein neues Album, auf das ich ungeheuer stolz bin. Viele Fans, die heute im Publikum sitzen, sind sozusagen mit mir alt geworden und begleiten mich seit 30 Jahren. Insofern sind das wirklich ganz besondere Zeiten, die ich derzeit erleben darf, wenn ich unterwegs bin und Konzerte gebe. So viel Spaß wie zurzeit hab ich noch nie auf einer Tournee gehabt, das kann ich unumwunden sagen.

Was ist denn der größte Kick dabei für Dich - das neue Album, die neue Show; die Reaktion des Publikums - oder was ganz anderes?

Was mich immer wieder und jeden Abend aufs Neue absolut überwältigt, das ist die Art, wie mich mein Publikum empfängt und wie es reagiert auf meine Show. Das gibt mir so unglaublich viel Energie - ich könnte ewig so weitermachen. Aber auch, wie sie nicht nur auf die alten Songs, sondern auch auf die neuen reagieren, freut mich total, weil es zeigt, dass weder ich noch das Publikum stehen geblieben sind.

Was ist denn auf und mit dem neuen Album so anders als vorher?

Nun, bevor das neue Album raus war, haben wir über Jahre hinweg fast nur alte und ganz alte Songs live gespielt. Und jetzt gibt’s halt endlich was wirklich Frisches. Das ist unser Kick und zeigt, dass wir up to date sind.

Viele Fans sagen ja, Du bist ursprünglich eher aus dem Pop gekommen und dann zum Rock gewechselt. Wie siehst Du das?

Oh, das sind Schubladisierungen. Ich bin mit Rock aufgewachsen; Du kannst es auch Pop nennen, das ist nicht die Frage. Es geht letztlich nur darum, ob es gut oder weniger gut ist.

Das neue Album wurde in den RAK Studios in London aufgenommen, eine Hit-Schmiede. Ist "Here come the Aliens" mittlerweile auch schon ein richtiger Hit?

Ja, kann man sagen. Es läuft gut, insbesondere in Verbindung mit der Tour. In England haben wir vor ausverkauften Häusern gespielt und die Songs vom neuen Album laufen auch dort überall im Radio.

In welcher Besetzung kommst Du auf die Tour durch Deutschland?

Das sind alles in allem acht Musiker - einer besser als der andere. Das Besondere und Neue dabei ist, dass wir dieses Mal gleich zwei Schlagzeuger dabei haben, das gibt dem Ganzen noch mal einen ganz eigenen Drive. Und alle acht zusammen haben einfach so viel Spaß auf der Bühne wie nie zuvor - das werdet ihr merken, wenn ihr zu unseren Konzerten kommt.

Was für Songs bekommen wir live zu hören? Auch die alten Hits?

Ja, auch die - aber welche genau, das verraten wir noch nicht. Und natürlich das neue Album. Es wird eine wunderbare Mixtur, das kann ich versprechen.

Auch wenn Du es noch nicht verraten willst: Gibt’s denn die "Kids in America" und "You keep me hanging on" noch live?

Okay, wenn Du’s unbedingt wissen willst und so beharrlich bist: Ja, diese zwei Songs werden dabei sein. Aber mehr verrate ich wirklich noch nicht.

Lass uns noch mal kurz zurückblicken auf das Jahr 2001. Da hast Du Deine Karriere zumindest zwischenzeitlich unterbrochen, hast geheiratet und Kinder bekommen. Wie ist das heute: Muss jetzt das Privatleben wieder zurückstehen, wenn Du ein neues Album machst und auf Tour gehst?

Ja, klar, irgendwie schon. Aber mein Mann hat dafür glücklicherweise vollstes Verständnis, wir haben da keine Probleme. Und die Kinder sind ja mittlerweile auch groß und verstehen das alles. Sie sind stolz darauf, dass ihre Mutter eine bekannte Musikerin ist. Wir kommen da schon alle klar miteinander.

Noch mal ein Blick zurück: 2014 warst Du mit "Rock meets Classic" unterwegs. Gibt es Pläne, so was zu wiederholen oder mit anderen bekannten Musikern auf Tour zu gehen?

Nein, zumindest nicht im Augenblick. Dafür steht die "Here come the Aliens"-Tour viel zu sehr im Blickpunkt. Danach vielleicht dann schon mal, könnte durchaus sein - aber das lasse ich alles auf mich zukommen.

Auf was dürfen sich deutsche Fans denn freuen, wenn Du hier ab Oktober in zwölf Städten auftrittst?

Sie sollten darauf gefasst sein, dass sie eine Show zu sehen bekommen, die auch optisch einiges zu bieten hat - mit ganz speziellen und außergewöhnlichen Kostümen und vielem mehr. Und sie sollten sich darauf gefasst machen, dass es sehr, sehr laut werden wird - Rock’n’Roll pur. Also bringt gegebenenfalls Ohrstöpsel mit, falls ihr die braucht.

Info: Kim Wilde tritt am Donnerstag, 4. Oktober, 20 Uhr, im Mannheimer Capitol auf. Karten für 44,90 Euro bei RNZ-Ticket