Die Rolle des Agenten Jack Bauer in der atemberaubenden Thriller-Serie "24" machte ihn zum Weltstar: Kiefer Sutherland. Bis heute drehte der mit einem Stern auf dem Hollywood-Walk-Of-Fame geehrte Kanadier über 80 Filme. Vor zwei Jahren begann Sutherland eine zweite Karriere - als Sänger. Mit seiner Whiskey-getränkten Country-Musik lässt der Actionstar andere Sänger aus Hollywood ziemlich alt aussehen. Olaf Neumann sprach mit Kiefer Sutherland über Knasterfahrungen, die Todesstrafe und seine Rolle als US-Präsident.

Auf Ihrem Debütalbum "Down In A Hole" klingen Sie so souverän und natürlich, als hätten Sie in Ihrem Leben nichts anderes gemacht als Musik. Ist dem so?

Ich habe mit zehn Jahren angefangen, Gitarre zu spielen und mit 15 erste Songs geschrieben. Ich war immer mit Leuten zusammen, die tolle Musik gemacht haben. Von denen habe ich mir abgeschaut, wie man Songs schreibt.

Sammeln Sie noch Gitarren?

Nein, nicht mehr. Es wurden einfach zu viele. Was soll ich mit 35 Gitarren? Deshalb habe ich mir selbst eine Strafe auferlegt: Immer wenn ich mir eine neue anschaffe, muss ich eine alte verkaufen.

Name: Kiefer William Frederick Dempsey George Rufus Sutherland. Geboren am 21. Dezember 1966 in London; er ist aber Kanadier. Familie: Er ist Sohn des Oscar-Preisträgers Donald Sutherland und der Schauspielerin Shirley Douglas. Er hat eine Zwillingsschwester und vier Halbgeschwister. Karrierestart: 1990 wurde er durch den Psycho-Thriller "Flatliners" und seine Verlobung mit Julia Roberts international bekannt. Die Beziehung platzte jedoch kurz vor der geplanten Hochzeit 1991. Als seine Karriere ins Stocken geriet, wurde Sutherland vorübergehend professioneller Rodeo-Reiter in der amerikanischen Nationalmannschaft und fuhr mit ihr mehrere Siege ein. Bekannte Filme: Für seine Rolle in dem Drama "Die Kriegerin" (1998) erhielt er viel Kritikerlob, aber erst die von ihm selbst produzierte Serie "24" machte ihn (vorübergehend) zum höchst bezahlten TV-Schauspieler der Welt. Für "24" erhielt er auch Emmy- und Golden Globe-Auszeichnungen. 2011 sah man ihn in Lars von Triers Endzeitfilm "Melancholia", und seit 2016 verkörpert er den US-Präsidenten in der Netflix-Serie "Designated Survivor".

Warum klingt Ihre Musik so melancholisch und düster?

Ich glaube, man schreibt immer über Dinge, die einen am stärksten berühren. In meinem Fall waren das die schweren Zeiten, die ich durchlebt habe. Ich habe ohne Zweifel ein tolles Leben und bin ein glücklicher Mensch. Das bewahrt mich aber nicht davor, erleben zu müssen, wie ein geliebter Mensch stirbt oder wie mir das Herz gebrochen wird. Mit der Zeit wird einem bewusst, dass das Leben Zähne hat und dich beißen kann. Das kann sehr weh tun. Elton Johns "Someone Saved My Life Tonight" und "Hotel California" von den Eagles haben mich in meiner Jugend sehr berührt. Und das sind wirklich hoffnungslose Songs.

Wie kam es zu dem Song "Gonna Die" über einen verzweifelten Mann, der Gott anfleht, ihn zu sich zu holen?

Ich war in einer Bar und lief die La Brea- oder Fairfax-Avenue in Los Angeles runter. Da fiel mir ein junger Mann auf, der in Streit geraten war mit den Türstehern eines Clubs. Im Vorbeigehen fiel mir auf, dass mit dem Jungen etwas nicht stimmte. Vielleicht hatte er Drogen genommen. Es stellte sich heraus, dass er ein Irak-Veteran war. Er war gerade mal 22 und frisch aus dem Veteranenkrankenhaus entlassen worden, wo man ihm angeblich die falschen Medikamente gegeben hatte. Ich glaubte ihm und fuhr mit ihm zum Krankenhaus. Es stellte sich heraus, dass er die Wahrheit gesagt hatte. Dieser Junge hatte mit 22 schon so schlechte Erfahrungen gemacht, dass er dachte, er habe sein Leben weggeworfen. Ich fühlte wirklich mit ihm und schrieb diesen Song.

Kritiker bezeichnen Ihre Musik als "rauen Outlaw-Country". Sind Sie in Ihrer Welt ein Außenseiter?

Ich weiß nicht, ob ich mich als Außenseiter fühle, denn wir Kanadier sind ein bisschen anders als die Amerikaner. Als kleine Jungs träumten wir immer davon, Bergpolizist zu werden, während amerikanische Jungs wie Butch Cassidy und The Sundance Kid sein wollten. Das waren echte Outlaws! In Amerika wird es eher gewürdigt, wenn man den Hauptstrom verlässt. Siehe Johnny Cash, Waylon Jennings, Kris Kristofferson. Diese Leute haben bewegende und aufrichtige Songs geschrieben, ohne dabei schmeichlerische Worte zu benutzen. Auch ich versuche immer, sehr ehrliche Songs zu machen. Ich glaube, sie bedeuten Menschen etwas, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben wie ich.

In dem Videoclip "Shirley Jean" spielen Sie einen Mann in der Nacht vor seiner Hinrichtung. Ließen Sie sich dazu von Johnny Cash inspirieren?

Ja, von Johnny Cash, der in den frühen 70ern viele Gefängnissongs schrieb, und von Merle Haggard, der drei Jahre in San Quentin einsaß. Wer einmal im Knast war, hat einen gesellschaftlichen Makel. In den USA sind zurzeit fünf Millionen Männer eingesperrt; das sind zu viele Menschen, um sie einfach wegzuwerfen. Johnny Cash brachte es fertig, Gefängnisinsassen ihre Würde zurückzugeben. Er hatte verstanden, dass Menschen manchmal Fehler machen, aber man sollte sie dafür nicht ewig ächten. Dafür zolle ich Cash Respekt. Ich habe in meinem Leben selber dummes Zeug gemacht und dafür war ich ein paarmal im Knast. Gott sei Dank wurde mir danach die Möglichkeit gegeben, mein Leben zu ändern. Ich könnte mit Ihnen locker drei Stunden über das Rechtssystem in den USA diskutieren. Im Knast habe ich Leute getroffen, die ich nicht mochte, aber auch welche, die wirklich besonders waren und eine zweite Chance verdienten.

War das Gefängnis für Sie rückblickend eine heilsame Erfahrung?

Wer einmal im Knast war, will dort nie wieder hin! Meine längste Zeit im Gefängnis waren drei Monate. Der einzige Vorteil dieser Strafe war, herauszufinden, was ich in meinem Leben falsch gemacht hatte. Und das wollte ich zukünftig vermeiden, damit ich nicht noch einmal einfahren muss. Das Problem war meine Trinkerei. Ich trinke immer noch Alkohol, aber ich kann heute besser damit umgehen. Es ist eine gute Erfahrung, dass man ein tiefes Tal durchschreiten und auf der anderen Seite intakt wieder herauskommen kann. Ich möchte aber nicht behaupten, dass mir am Gefängnis auch nur das Geringste gefallen hätte.

In der Netflix-Serie "Designated Survivor" verkörperten Sie Thomas "Tom" Kirkman, den Präsidenten der Vereinigten Staaten. Würde er Milde walten lassen gegenüber jemandem, der im Todestrakt sitzt?

Naja, er würde ihn nicht laufen lassen, aber auch nicht hinrichten. Er ist ein Gegner der Todesstrafe. Genau wie ich.

Ist es cool, am Set mit "Mr. President" angesprochen zu werden, oder ist Kirkman für Sie eine Rolle wie jede andere?

Nein, diese Rolle ist anders. Als jemand, der sein Leben in Kanada und den USA verbracht hat, bin ich mit Bildern aus dem Oval Office aufgewachsen. Ich vergesse nie, wie ich das erste Mal am Set war. Ich stand irgendwie aufrechter als sonst und sprach auch viel deutlicher. Das Oval Office im Westflügel des Weißen Hauses übt einen starken Einfluss auf mich aus. Ich finde, die Leute darin sollten sich respektvoll verhalten. Für einen Schauspieler ist diese Rolle eine tolle Herausforderung. Wie benimmt sich ein Präsident und was ist seine Politik? Und in welche Zwickmühlen kann er geraten? Egal in welche Richtung er sich bewegt: 50 Prozent der Leute werden ihn immer hassen. Das ist das Problem des Zwei-Parteien-Systems in den USA und die größte Herausforderung dieses Amtes. Die bedeutendsten amerikanischen Präsidenten waren Abraham Lincoln und John F. Kennedy. Ihnen gelang es, beide Fraktionen zu vereinen.

Ihr Kirkman ist ein unerfahrener Staatschef. Beeinflusst der amtierende Präsident Donald Trump Ihre Rolle?

Ja, aber nicht in positiver Weise. Meine persönliche Meinung über Donald Trump einmal außen vor gelassen, hatte Amerika in seiner Geschichte noch keinen Präsidenten, der die Nation so sehr gespalten hat wie er. Präsident Kirkman hingegen, den ich im Fernsehen darstelle, tut alles, um die Amerikaner näher zusammenzubringen.

In welcher Etappe Ihrer Karriere befinden Sie sich?

Ich glaube, als Schauspieler bin ich an einem Punkt angelangt, an dem ich begriffen habe, was ich da genau tue. Vor allem weiß ich, was ich will, welche Rollen ich spielen und wie ich sie mir erarbeiten will. Was das betrifft, ruhe ich in mir selbst. Und was die Musik angeht: Sie ist für mich immer noch so neu, dass ich mich zuweilen wie 22 fühle. Sehr aufregend! Diese beiden Arten von Empfindungen ausleben zu dürfen ist wundervoll. Das ist wahrscheinlich der Grund, weshalb ich seit Jahren keinen einzigen freien Tag mehr hatte.