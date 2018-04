Dän, wenn die Rede von den Alten Bekannten ist, sagt doch eigentlich jeder "Das sind doch die von den Wise Guys". Nervt es Sie nicht, wenn Sie immer auf das Ehemalige angesprochen werden, obwohl Sie grad was Neues begonnen haben?

Das sind gemischte Gefühle. Da ist zum einen unsere neue Band, die wirklich neue und auch andere Sachen macht als früher. Auf der anderen Seite haben wir natürlich viele Fans der Wise Guys mitgenommen. Derzeit machen wir grad unsere erste Tour, und viele Konzerte sind ausverkauft - was man ja als neue Band normalerweise ja nicht so hat.

Die Wise Guys sind also keine Erblast, sondern die Alten Bekannten profitieren auch davon?

Das kann man so sagen, ja. Und das ist dann ja auch okay so.

Was ist denn tatsächlich anders bei der neuen Gruppe - und was doch noch ein bisschen wie früher?

Wie früher ist, dass wir nach wie vor a cappella singen - und nach wie vor meine Texte da sind. Durch die beiden neuen Mitglieder Ingo Wolfgarten und Clemens Schmuck haben wir allerdings neue musikalische Größe und Möglichkeiten bekommen - sowohl gesanglich: die beiden sind großartig und haben eine ganz eigene Art zu singen, als auch was die Songs anbelangt. Ingo und Clemens komponieren ja auch selbst. Damit ist jetzt viel mehr Abwechslung drin als früher; da hab ja fast alles nur ich komponiert.

War es unbedingt nötig, die alte Gruppe aufzulösen?

Ja, die Zeit war einfach reif dafür. Es gab halt wirklich gegen Ende der Wise Guys viele Unstimmigkeiten.

Wie sieht denn jetzt auf der Tour das Programm der Alten Bekannten aus?

Wir bringen viele neue Songs mit, die dem Publikum noch weitgehend unbekannt sind - und das ist schon eine große Herausforderung. Wenn man in einer Band singt, die es seit vielen Jahren gibt, hat man halt seine Hits, die wollen die Fans hören und sind zufrieden. Wir als neue Band bringen jetzt erst mal sämtliche Lieder vom neuen Album auf die Bühne - und das ist für alle, die die CD nicht kennen, komplettes Neuland. Um so schöner ist es, dass das bisher alles super funktioniert und die Leute Spaß haben. Dann füllen wir unser Programm auf mit einzelnen Wise-Guys-Liedern - und haben zudem ein paar Coverversionen auf der Setlist. Wir machen im Übrigen nicht nur lustige Sachen - es sind auch sehr nachdenkliche Lie-der dabei.

A-cappella-Gesang ist ja total angesagt. Was macht den Reiz dieses Genres aus?

Das kann man nicht pauschal sagen. Es hat halt was, wenn man so ganz ohne Instrumente trotzdem Musik machen kann. Dabei kann der Text sehr stark in den Fokus rücken - und das kommt gut, wenn man die Texte so ernst nimmt, wie wir das tun. Da werden Geschichten erzählt, die können die Leute zum Lachen bringen, aber auch andere Stimmungen erzeugen. In jedem Fall gibt es eine ungeheuer große Emotionalität im Publikum, wie ich festgestellt habe.

Ist der Text wichtiger als die Musik?

Das ist sehr schwer einzuschätzen. Ja, der Text ist enorm wichtig bei uns - aber das nützt nicht viel, wenn die Musik nicht gut und abwechslungsreich ist. Wir haben unserem Tontechniker extra gesagt, er soll bei unseren Konzerten für ein homogenes Klangbild sorgen - der Text darf nicht total im Vordergrund stehen.

Woher nehmen Sie die Ideen für Ihre Texte?

Das ist sozusagen Alltagsinspiration. Den Text zum neuen Song "Montagsallergie" beispielsweise hab ich geschrieben, als ich einen jungen Mann auf der Straße gesehen habe mit der T-Shirt-Aufschrift "Allergic to Monday". So ähnlich geht das oft bei mir - ich seh was oder erleb was, und dann wird ein Song draus.

Und woher kommen dann die Ideen für die Musik?

Das ist ein bisschen von allem, da kommt viel zusammen. Bei a cappella gibt es ja keine Grenzen; da darf man praktisch alles machen, auch Stile zusammenmischen - und das ist jetzt bei den Alten Bekannten eigentlich noch mehr so, als es bei den Wise Guys schon war.

In Heidelberg geben Sie zusammen mit Nils Olfert am Tag nach dem Alte-Bekannte-Auftritt ein weiteres Konzert unter dem Slogan "Dän und Nils singen Kinderlieder". Was hat es damit auf sich?

Kinderlieder machen einfach Wahnsinnsspaß - das kann man fast nicht beschreiben. Ich habe selbst zwei Söhne, die haben mich mit zum Schreiben von Kinderliedern inspiriert. Im Übrigen sind ja die Eltern bei den Kinderliederkonzerten meist dabei - und da gibt’s dann immer wieder ganz lustige Momente, etwa wenn die Kinder an bestimmten Stellen der Lieder eigentlich gar nicht verstehen können, worüber die Erwachsenen da jetzt grade lachen. Das ist ein ganz besonderes Live-Erlebnis - und da sieht man am Ende wirklich immer nur lachende Gesichter.

Info: Die neue A-cappella-Formation Alte Bekannte gastiert am Freitag, 13. April, 20 Uhr, in Heidelberg im Karlstorbahnhof. Und am Samstag, 14. April, 13 Uhr, singen Dän und Nils Kinderlieder im Karls-torbahnhof. RNZ-Ticketservice; 34 Euro (Konzert) und 16,40 Euro (Kinderlieder).