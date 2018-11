Von Julia Manfred

Julia Roberts hat sich in den letzten Jahren als Schauspielerin rar gemacht. Unbewusst und unbemerkt etablierte sie damit einen Bewertungsmaßstab für Hollywood-Produktionen mit. Erteilt ein berühmter, jedoch wählerischer Schauspieler einem Projekt eine Zusage, dann kann das Ergebnis gar nicht schlecht sein. Was heißt das dann also für die Qualität einer Serie, wenn Roberts darin die Hauptrolle übernimmt? Mehr noch: Überhaupt zum ersten Mal in ihrer Karriere in Serie dreht? Klar, es muss sich um was ganz Großes handeln. Wie im Fall der Serie "Homecoming" (Amazon prime), die derzeit tatsächlich das Maß aller Dinge im Fernsehen und auf Streaming-Plattformen ist.

Roberts spielt in dem Thriller die Sachbearbeiterin Heidi Bergman, die sich um heimkehrende Soldaten kümmert. In sehr düsteren, oft nebelverschleierten Szenen wird in zwei Zeitebenen erzählt und schnell wird klar, dass bei Bergmans Arbeit mit dem Ex-Soldaten Walter Cruz irgendwas gehörig schiefgegangen sein muss.

Hintergrund BIOGRAFIE Name: Julia Fiona Moder Künstlername: Julia Roberts Geboren am 28. Oktober 1967 in Atlanta, Georgia. Ausbildung: Julias Eltern Walter und Betty Lou leiteten eine Schauspielschule für Kinder in Atlanta, die Julia und ihre Geschwister besuchten. Nach der High School (1985) [+] Lesen Sie mehr BIOGRAFIE Name: Julia Fiona Moder Künstlername: Julia Roberts Geboren am 28. Oktober 1967 in Atlanta, Georgia. Ausbildung: Julias Eltern Walter und Betty Lou leiteten eine Schauspielschule für Kinder in Atlanta, die Julia und ihre Geschwister besuchten. Nach der High School (1985) wollte sie Schauspielerin werden, zog nach New York und jobbte als Model, in einem Schuhladen und einer Eisdiele. Karriere: Erste kleinere Rollen, z.B. Satisfaction (1988). Druchbruch mit der Komödie "Pizza Pizza" und dem Drama "Magnolien aus Stahl". Schon das nächste Projekt, "Pretty Woman", machte sie zum internationalen Star. Bisher 55 Kinofilme. Auszeichnungen: Golden Globe für "Pretty Woman" (1990), Golden Globe und den Oscar als beste Hauptdarstellerin für "Erin Brockovich" (2000). Familie: Sie war u.a. mit Kollege Kiefer Sutherland liiert und mit Musiker Lyle Lovett verheiratet. Seit 2002 ist sie mit dem Kameramann Daniel Moder verheiratet. Die beiden haben drei Kinder.

Es ist kaum zu glauben, dass Sie mit "Homecoming" zum ersten Mal in einer Serie zu sehen sind. Warum haben Sie so lange gewartet?

Wollen Sie damit sagen, ich werde alt? (lacht). Nein, ich fand die Serie sehr klug. Ich mochte die vielen kleinen Drehungen und Wendungen des Plots.

Was faszinierte Sie an dem Projekt?

Um ehrlich zu sein, das Drehbuch. Eli Horowitz und Micah Bloomberg haben eine tolle Story geschrieben, die zwischen altmodischer Erzählweise und einem modernen moralischen Theaterstück pendelt.

War es eine neue Herausforderung, für das kleinere Format Fernsehen zu arbeiten?

Ich unterscheide bei Projekten nicht zwischen großem und kleinem Format. Mein Fernseher ist ziemlich groß. (lacht) Wir verstehen uns ohnehin als Liefer-Service: Wir liefern die Unterhaltung direkt ins Wohnzimmer des Zuschauers. Einen Unterschied macht das Drehen einer Serie aber: Man hat mehr Drehzeit und auch mehr Raum, um die Geschichte für die Zuschauer zu entwickeln. Das hat Spaß gemacht.

Sie haben als Schauspielerin alles erreicht. Was motiviert Sie noch zum Arbeiten?

Ich habe das Glück, dass ich mit aufregenden Regisseuren arbeiten darf, mit engagierten Bossen, die für ihre Arbeit brennen. Außerdem mag ich die Atmosphäre an einem Filmset. Das ist ansteckend und ein Grund, wieso ich jeden Morgen aufstehen will, um zu arbeiten.

Hätten Sie mal wieder Lust, mit Ihrem Ehemann, dem Kameramann Daniel Moder zusammenzuarbeiten?

Ich liebe es, mit ihm zusammenzuarbeiten, weiß aber nicht, ob es ihm mit mir auch so geht. Das müssten Sie ihn fragen. Zurzeit gibt es aber keine Pläne.

Würden Sie sagen, dass eine Serie das geeignete Format für eine arbeitende Mutter ist?

Ich fand die Innenaufnahmen cool. Denn es gab feste Arbeitszeiten. Ich wusste, wann ich im Studio sein musste und wann ich Feierabend hatte. Komplizierter ist es immer bei Außenaufnahmen. Denn dann ist man meistens weit weg von dem eigenen Zuhause.

Wie ist ihr privates Verhältnis zu Fernsehserien?

Ich wünschte, es wäre besser. Ich habe drei Kinder. Wenn wir abends endlich Zeit für Fernsehen haben, spiele ich schon mit dem Gedanken, schlafen zu gehen. Das Leben einer Mutter kann ganz schön erschöpfend sein.

Wie gefällt Ihnen die Rolle als Mutter?

Ich liebe es. Es gibt natürlich Herausforderungen, aber ich genieße diese Rolle jeden Tag. Ich habe großartige Kinder und liebes es, mit ihnen Zeit zu verbringen.

Kann man als Julia Roberts eine normale Mutter sein?

Natürlich. Ich habe ein professionelles und ein privates Leben. Ich schaffe es ganz gut, beide Bereiche getrennt zu halten. Ich glaube, ich führe ein ganz normales Leben. Und was noch wichtiger ist: Das gilt auch für meine Kinder. Dass meine Kinder ein normales Leben haben, war immer mein Ziel.

Haben Sie bei der Arbeit von "Homecoming" neue Facetten an Ihrer Arbeit als Schauspielerin entdeckt?

Die Arbeit daran war jeden Tag eine großartige Herausforderung. Das liebe ich sehr. Wir haben uns jeden Tag aufs Neue gefragt, wie viele Drehbuchseiten wir schaffen werden. Wie viele Takes brauchen wir für eine Szene? Das fand ich aufregend. Immer ein kleiner Wettbewerb. Bei der Arbeit mit Sam Esmail [der Regisseur der Serie, Anm. der Redaktion] ging es nicht nur darum, vorbereitet zu sein. Sondern darum, vorbereitet zu sein und dabei zehn Treppenstufen auf einmal zu nehmen.