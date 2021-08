Von Steffen Rüth

Der österreichische Poprock- und Sommerhitfachmann Josh., bürgerlich Johannes Sumpich, stellte kürzlich im knallvollen Wiener Kleinclub B72 sein zweites Album "Teilzeitromantik" vor. Auf der neuen Platte präsentiert sich der 35-jährige Macher von "Cordula Grün" in Hochform, wieder vermengt der Element-Of-Crime-Fan Wortwitz mit selbstironisch aufbereiteten Liebesabenteuern und griffigen Allzweckmelodien. Steffen Rüth plauderte mit Josh. über schnellen Erfolg, kreative Zwangspause und Italo-Pop.

Josh, was verbindest Du mit dem Begriff "Teilzeitromantik"?

Josh.: Den Gegenentwurf zur großen, plakativen Romantik. Für mich ist es nicht unbedingt romantisch, jemand anderem rote Rosen aufs Bett zu streuen, auch Kitsch mag ich nicht so gern. Ein langer Abend mit Kumpels, sich gegenseitig umarmen, Emotionen zulassen – das ist für mich die wahre Romantik.

Deine neuen Lieder machen Superlaune, sind aber auch hier und da voller Melancholie. Wie passt das zusammen?

Sehr gut passt das zusammen. Denn das alles bin ich. Ich bin ein sehr nachdenklicher Typ, aber auch ein Spaßvogel, der für jeden Blödsinn zu haben ist. Ich will über meinen Beruf überhaupt nicht jammern, denn natürlich lebe ich heute meinen Traum, den ich als Junge und später im Musikstudium schon hatte. Aber es passieren auch Dinge, die lernst du nicht an der Uni und mit denen musst du erst mal zurechtkämpfen.

Womit hast Du besonders zu kämpfen?

Mit dem Druck. Alle sagen: Schau dir keine Statistiken an, und dann macht man es doch. Ich kann jederzeit nachgucken, wie viele Leute meine Musik streamen, und es sind eine Menge. Aber vielleicht waren es gestern oder vor einem Jahr noch mehr. Und so fragst du dich, wann es für dich genug ist. Willst du in der Wiener Stadthalle spielen vor 16.000 Leuten oder bist du sogar glücklicher mit dem Club vor 1500?

Du hast gleich mehrere Erfolgsstufen übersprungen. Mit Deinem Lied "Cordula Grün" bist Du vor drei Jahren plötzlich zu einem richtigen Popstar geworden. Wie bist Du mit diesem Schub zurechtgekommen?

Ich musste eine Menge lernen. Andererseits: Ich habe den Erfolg gern mitgenommen und genieße ihn auch. Die Jungs, mit denen ich in meiner Band zusammenspiele, warer zum Glück alle schon vorher da, also im Studio und auf der Bühne hat sich überhaupt nichts geändert. Teilweise kenne ich die Musiker schon aus dem Studium. Mit meinem Schlagzeuger habe ich auch das neue Album zusammen produziert. Auch mein Manager hat schon vor "Cordula Grün" an mich geglaubt. Und mein Freundeskreis ist auch noch derselbe. Ich bin für meine Kumpels kein Star, sondern immer noch der alte Josh.

Du hast den Ruhm also anständig verkraftet?

Menschlich denke ich schon. Oft heißt es ja: Der Erfolg hat ihn oder sie verändert, und in dem Satz schwingt ja immer etwas Negatives mit. Aber dass alles gleich bleibt, das ist großer Blödsinn. Natürlich ändert sich dein ganzes Leben. Du bist andauernd von zu Hause weg, dein Terminkalender ist voll, alles ist neu. Wenn dich das nicht irgendwie prägt und verändert, was soll dich im Leben dann überhaupt verändern. Ich habe mich mal mit einer sehr erfolgreichen Künstlerin über dieses Thema unterhalten, und sie sagte etwas sehr Schlaues: Der Erfolg darf dich verändern, aber du musst kein Arschloch werden. An diesen Leitsatz versuche ich mich zu halten.

"Cordula Grün" war trotz allem schon mehr Segen als Fluch, oder?

Auf jeden Fall. Es hat mich niemand gezwungen, diesen Song zu machen. Er kam so aus mir raus. Und ich liebe ihn wirklich sehr. Der einzige Haken für mich war, dass ich beweisen musste, kein "Wiesn-Act" zu sein, und auch das habe ich hinbekommen. Alle, die bei einem unserer Konzerte waren, wissen spätestens danach, dass wir keine Ballermann-Band sind. "Cordula Grün" hat mir die Freiheit gegeben, viele Dinge so zu tun, wie ich es will. Ich bin zum Beispiel jetzt Miteigentümer von einem Studio und habe dort zum Aufnehmen so viel Zeit, wie ich will. Ich bin dem Song extremst dankbar.

Corona hat den meisten Menschen weitaus mehr Ruhe beschert, als ihnen lieb war. Dir auch?

Es war extrem ambivalent. Am Anfang fiel ich in ein großes Loch und fühlte mich nur beschissen. Zwei Tage vor dem geplanten Tourstart, alles war schon gepackt, kam der Lockdown. Und ich reagierte wie ein kleines Kind, dem man das Spielzeug weggenommen hat. Ich wollte auf die Bühne gehen, ich wollte keine neuen Songs schreiben. Es fiel mir unglaublich schwer, mich von meinen Plänen zu verabschieden.

Um neue Pläne zu machen?

Das hat dann ein bisschen gedauert, bis ich merkte, ich muss irgendwas anderes machen. Ich habe viel gekocht, bin wandern und Rad fahren gegangen. Ich war meist in Tirol und weit weg von der Wiener Depression, das war gut. Und irgendwann fing mir dieses Leben an zu gefallen. Im Nachhinein habe ich gespürt, dass ich die erzwungene Pause total nötig gehabt hatte, ohne es zu merken. Vielleicht hätte ich sonst einen Burn Out bekommen.

Und die Freude am Songschreiben kam schließlich wie von selber zurück?

Genau. Ein Song wie "Expresso & Tschianti" entstand einfach aus dem Spaß am Musikmachen, an einem megaverkaterten Tag. Der Song ist ohne großen Gedanken im Hinterkopf mit einer großen Leichtigkeit entstanden.

Es geht in dem humorvollen Lied um Menschen, die italienische Wörter, gerade im Bereich Essen & Trinken, gnadenlos falsch aussprechen. Bist Du generell ein Fan von italienischer Popmusik?

Ja, total. Italo-Pop ist die Musik meiner Kindheit. Gianna Nannini, Adriana Celentano – wir haben das immer gehört, wenn wir nach Italien in den Urlaub gefahren. Mein Bruder, der ein Jahr älter ist, und ich saßen hinten im Auto und sangen aus voller Kehle mit. Das sind Kindheitserinnerungen – verarbeitet in einen Song, der das Leben leichtnimmt.