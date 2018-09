Von Miriam Schaghaghi

Lipgloss, knallenge Jeans, deren Reißverschluss nur mit der Zange geschlossen werden konnte, Haargel - und alles seinetwegen: In den 70er Jahren löste John Travolta erst mit "Saturday Night Fever" und dann mit "Grease" weltweit einen kollektiven Tanzrausch aus, der einen Run auf Diskotheken nach sich zog. 40 Jahre ist das her - "Grease" wurde gerade auf dem Filmfestival Cannes mit einem rauschenden Geburtstagsfest gewürdigt, bei dem John Travolta auch den "Cinema Icon Award" des Branchenblattes Variety verliehen wurde. 64 Jahre ist er mittlerweile alt, aber noch immer ein Bild von einem Mann. Sein Lachen hat noch genau dieselbe Frische, seine Augen strahlen so unverändert blitzeblau wie damals, als von "Grease" erstmals die ersten Takte zu hören waren: "Dub - dubidu, dubidu..."

John, wie fühlt es sich an, wenn Sie heute "Grease" anschauen?

Ich sehe noch so jung aus - das ist jetzt nicht mehr so der Fall (lacht). Ich bin einfach stolz, dass meine Filme so viele Menschen so glücklich gemacht haben. "Grease" schafft es, jede Generation aufs Neue zu begeistern. Das habe ich nur noch einmal erlebt, bei "Pulp Fiction". Diese Filme werden einfach nicht alt. Sogar Quentin Tarantino war besessen von "Grease" und "Saturday Night Fever". Ich bin sogar sicher, dass "Grease" der Grund war, warum er mich überhaupt für "Pulp Fiction" engagiert hat.

Können Sie sich erklären, warum "Grease" zum Kultfilm wurde?

Ehrlich gesagt: nein. In Los Angeles gibt es jeden September eine Party, bei der man 275 Dollar bezahlt, um den Film zu sehen, zu tanzen und natürlich im Stil des Films gestylt zu sein. Als der Film raus kam, kostete das Ticket drei Dollar!

Sie spielten ja fünf Jahre zuvor "Grease" am Broadway. Warum reizte Sie die Filmfassung überhaupt?

Genau das war die Aufgabe: Aus der erfolgreichen Show einen guten Film machen. Das habe ich sehr ernst genommen. (lacht) Als ich vor ein paar Jahren mit Benicio del Toro vor der Kamera stand, machte der mir ein Geständnis: "John, mit 12 sah ich dich in ,Grease‘ im Kino - und das 14 Mal insgesamt. Du bist der Grund, warum ich Schauspieler werden wollte." Ich drehte fast durch! Benicio hat so viel Ernsthaftigkeit an sich. Ich hätte nie gedacht, dass "Grease" ihn zu seiner Berufswahl verholfen haben könnte.

Viele Ihrer Filme wurden zu Meilensteinen des Kinos, ob "Saturday Night Fever" , "Pulp Fiction" oder auch John Woos "Face/Off" - warum?

Ich hatte Glück! Ich bin immer zufällig bei den Projekten gelandet, die Filmgeschichte schrieben. Ich bin natürlich sehr stolz darauf, aber ich habe mir nie vorgenommen, die Popkultur zu verändern, indem ich nur in ikonischen Streifen mitspiele. Das ist einfach passiert!

Haben Sie vielleicht ein besonderes Gespür für den Zeitgeist?

Vielleicht. Schon als Kind hat mich alles Neue fasziniert. Möglicherweise hat mir diese Neugier auch bei der Wahl der richtigen Filme geholfen.

Sie waren noch sehr jung, als Sie mit diesem Traumtänzer Tony Marnero eine Ikone schufen, 21, 22?

Ich war erst drei, ich sah nur älter aus. (lacht) Nein, ich war 23, um genau zu sein. Aber ich hätte nie für möglich gehalten, dass dieser Film so spektakulär werden würde! Ich dachte, ich drehe einen kleinen unabhängigen Kunstfilm über einen jungen Kerl, der tanzen kann, den etwa fünf Leute sehen werden.

Gefallen Ihren eigenen Kindern diese Filme?

Sie kennen sie nicht. Denn "Saturday Night Fever" und "Grease" sind die zwei Filme mit den wohl meisten Flüchen in der Filmgeschichte! Wirklich! Heute würde es das nicht mehr geben, einen Film für Jugendliche, dessen Sprache so wenig jugendfrei ist. In den Siebzigern war das drin, da waren Flüche ein Stilmittel.

Was hat sich seit Ihren Anfängen am drastischsten verändert?

Es ist viel schwieriger, Erfolge an Land zu ziehen. Wegen der neuen Technologien schaut man sich einen Film lieber daheim an. Ein echter Kassenerfolg ist heute eine große Sache. Kino muss sich verändern. Es wird eine Herausforderung werden, wieder mehr zwischenmenschliche Geschichten auf die Leinwand zu bringen und nicht nur sündhaft teure Superhelden-Spektakel.

"Pulp Fiction" hat 1994 das nächste große Kapitel Ihrer Karriere eingeläutet. In Interviews hat Quentin Tarantino behauptet, dass Sie ihn um eine Rolle angebettelt haben. Stimmt das?

Das lief ganz anders! Quentin hat sich bei mir gemeldet, weil er mit mir arbeiten wollte und schlug mir zwei Filme vor: Der eine war die Vampirgeschichte "From Dusk Till Dawn", die er später mit George Clooney verfilmte. Der andere Film war "Pulp Fiction". Allerdings hatte Quentin schon Michael Madsen dafür vorgesehen! Wir haben die Nacht durch geredet, im Morgengrauen nahm mich Quentin beim Abschied auf seine exzentrische Art an die Brust und meinte: "Ich wollte dich unbedingt für den Vampirfilm. Warum bist Du gar nicht darauf angesprungen?" Ich sagte: "Weil ich mit Vampiren nichts anfangen kann." Dann sagte er: "Aber den anderen Film würdest Du machen?" Pulp Fiction hatte damals noch keinen Namen, es war immer nur "der andere Film". Eine Woche später lag das Angebot auf meinem Tisch. Ich bin ihm also nicht hinterhergelaufen. Ich war aber damals auch nicht so hot, dass ich mir leisten konnte, wählerisch zu sein. Ich habe nur ehrlich gesagt, in welchem der Filme ich mitspielen will.

Vor "Pulp Fiction" hatte Ihre Karriere sogar einen gewaltigen Knick. Wie haben Sie das erlebt?

Ich vertrete die Theorie, dass ein Schauspieler auch immer wieder mal seine Nase in das pralle Leben hineinhalten muss, um seinen Riecher fürs Authentische nicht zu verlieren. So kann er sich eine Art Bibliothek an Beobachtungen zulegen, auf die er immer zurückgreifen kann. Ich bin in der Phase viel gereist, habe neue Leute kennengelernt, neue Inspiration gesammelt. Ich habe es damals als Geschenk betrachtet, denn nicht viele junge Menschen bekommen die Chance, sich so früh neu zu erfinden. Ich habe ganz neue Welten entdeckt, Präsidenten und Monarchen kennengelernt, ich habe sogar mal mit Prinzessin Diana getanzt. Alles, was ich in den Jahren lernen konnte, hat mir später wahnsinnig viel gebracht.

Sie wuchsen in New Jersey auf, als jüngster von sechs Geschwistern. Wie haben Sie entdeckt, dass Sie tanzen, singen, spielen können?

Meine Familie ist schuld daran, meine Mutter war Schauspiellehrerin. Meine Schwester Ellen hat auch schon am Broadway gespielt. Wenn ich sie auf der Bühne sah, drehte ich fast durch vor Lust, auch so zu spielen. Ohne Ellen würde ich heute nicht hier sitzen.

Wurden Sie von Ihrer Showbizz-Familie ein wenig auf die Bühne geschubst?

Nein, ich war so versessen darauf. Ich schubste eher andere, damit ich spielen konnte! (lacht) Meine Eltern schauten oft Filme von Fellini und Bergman. Mit fünf, sechs Jahren sah ich mal Giulietta Masina in "La Strada" und ihr Schmerz brach mir fast das Herz. Damals begriff ich, was Spielen für eine Wirkung auf Menschen und ihre Gefühle haben kann. Und je besser Du bist, desto stärker werden die Gefühle.

Es hätte also mit Ihnen kaum anders kommen können?

Wenn ich bessere Noten gehabt hätte, hätte ich vielleicht die Fliegerei wissenschaftlich betrieben. Aber ich hatte das Glück, als Schauspieler so erfolgreich zu werden, dass ich mir sogar die Fliegerei finanzieren konnte. Jetzt fliege ich meine eigenen Flugzeuge. Andersrum hätte es vielleicht auch nie funktioniert. Ich habe viel zu großen Schiss vor Prüfungen.

Sie wohnen in Florida sogar an einem eigenen Flugfeld. Woher kommt Ihre Faszination fürs Fliegen?

Sie war immer da. Immer. Schon mit fünf habe ich vom Fliegen geträumt.

Sie haben sogar dafür eine große Rolle abgesagt.

Ja, nach "Grease" wurde mir "Ein Offizier und Gentleman" angeboten. Ich sollte einen Jet-Piloten spielen, aber plötzlich dachte ich: "Nein, statt zu spielen, will ich das Fliegen in Wirklichkeit lernen!" Die Rolle ging dann an Richard Gere.

Der sagt bis heute, dass er Ihnen seine Karriere verdankt.

Ich habe diese Entscheidung nie bereut, im Gegenteil. Ich kann heute 26 verschiedene Flugzeugtypen fliegen und habe sogar mal für die Airline Quantas gearbeitet. Verrückt, manchmal ist das Leben abenteuerlicher als Filme.

Vor allem, wenn man seinen Jet vor der eigenen Haustür parken kann.

(lacht) Genau!

Sie sind mit 64 Jahren noch in Top-Form. Wie halten Sie sich fit?

Vielen Dank für das Kompliment. Da fühle ich mich gleich noch besser! Ich spiele viel Tennis, betreibe dreimal die Woche Krafttraining und achte auf mein Herz und meine Ernährung. Mit dieser Mischung kommt man weit.

Tanzt ein Travolta mit über 60 noch?

Nicht jeden Tag, aber ich hab’s auf jeden Fall noch drauf! Würde ich stressfrei abnehmen oder fitter werden wollen, wäre tägliches Tanzen meine erste Option! Es gibt nichts, aber auch gar nichts, was eine bessere Figur macht, man benutzt jeden Muskel des Körpers. Durch das Tanzen habe ich sogar schwierige Stunts immer gemeistert: Ich habe Actionszenen einfach wie Tanzchoreografien gelernt. Tanzen macht mir noch immer riesigen Spaß.