Über vier Jahrzehnte war er Bestandteil einer Rock-Legende: John Helliwell hat mit seinem Saxofon den Sound von Supertramp entscheidend mitgeprägt. Demnächst geht der mittlerweile 73-Jährige wieder auf Tour und steht gemeinsam mit Supertramp-Sänger Jesse Siebenberg bei "Rock meets Classic" auf der Bühne. Im RNZett-Interview spricht Helliwell darüber, wie es dazu kam – und ob es vielleicht doch noch einmal zu einer Reunion von Supertramp kommen wird. Peter Wiest sprach mit John Helliwell.

John, Du hast ja lange in Deutschland gelebt - wie und wo war das?

1973 lebte ich einige Zeit in Wiesbaden. Ich hab da auch ein bisschen Deutsch gelernt - aber meist nur Ausdrücke wie "Einen Kaffee mit Sahne, bitte" oder so. Und "Guten Abend meine Damen und Herren" noch - das war halt das, was ich jeden Abend auf der Bühne sagte - und die Leute liebten es. Vielleicht hab ich ja auch in Mannheim Gelegenheit dazu bei "Rock meets Classic" - falls ich dazu komme, eine Ansage zu machen.

Jetzt bist Du 73 - und stehst, wie Du mir gesagt hast, jeden Morgen um 7 Uhr auf. Ziemlich früh für einen Rockstar, oder?

Ja, schon. Aber ich steh meist sogar noch viel früher auf - 5.30 Uhr oder so. Dann trink ich Tee, mach Kreuzworträtsel und bereite mich auf Interviews vor, so wie heute.

Du bist also nach wie vor ein gefragter Rockstar. Fühlst Du Dich auch so?

Nein, nicht wirklich. Ich fühl mich als Musiker. Eigentlich bin ich ja Rentner. Allzu viel arbeite ich auch nicht mehr - nur noch die Jobs, die ich auch gerne mache.

Wie oft stehst Du denn noch live auf der Bühne?

Na ja, sagen wir mal so: Mal mehr, mal weniger. Ich tret natürlich immer noch mit meiner eigenen Jazz-Band Crème Anglaise auf - und mach ab und zu auch was mit anderen Musikern, so wie jetzt bei "Rock meets Classic". Ansonsten spiel ich mal hier, mal da - in England, aber auch mal in den USA oder eben in Deutschland. Ich mach das abhängig von der Musik und besonders auch von den anderen Musikern, mit denen ich auftrete. Die Freiheit nehme ich mir nach all den Jahren.

Wie kam’s denn, dass Du jetzt bei "Rock meets Classic" dabei bist?

Mit Manfred Hertlein, dem Produzenten der Show, hab ich ja bereits bei "Excalibur" gearbeitet. Vor einiger Zeit war Manfred bei einem Auftritt von mir und Supertramp-Sänger Jesse Siebenberg, und es hat ihm anscheinend gefallen. Also fragte er uns , ob wir mitmachen wollten.

Was wird es von Euch zu hören geben? Die ganzen alten Supertramp-Songs?

Das muss man mal sehen, da sind wir noch nicht so hundertprozentig sicher. Jesse war ja seit 1997 bei Supertramp dabei, er ist ein unheimlich toller Sänger, spielt aber auch Keyboards, Gitarre und Schlagzeug. Ja, klar wird es den einen oder anderen Supertramp-Song geben, aber was genau, das verraten wir noch nicht. So viel kann ich schon sagen: Es werden die bekanntesten sein.

Bleiben wir bei Supertramp. Welche Bedeutung hat diese Band für Dich, wenn Du heute zurückblickst?

Das kann man eigentlich gar nicht in Worte fassen. Supertramp war Hauptbestandteil meines Lebens, seitdem ich erwachsen bin. Das ging weit über vier Jahrzehnte lang so - ich bin sehr stolz darauf, dass ich dabei sein durfte. Vielleicht werden wir ja sogar noch mal zusammen auftreten. Das hängt davon ab, wie es mit Rick Davies weitergeht, der ja sehr krank ist. Wenn es ihm hoffentlich bald wieder besser geht und er anrufen sollte - ich bin dabei.

Du hast bisher Rock und Jazz und alles Mögliche gemacht - aber noch keine Klassik, oder?

Doch, schon, als ich angefangen habe, Musik zu machen. Als ich 14 war oder so, da hat Klassik eine große Rolle gespielt. Dann kam irgendwann das Saxofon, das ich später auch mal am College studiert habe - und da habe ich auch mit vielen Klassik-Musikern zusammen gespielt. Gehört hab ich Klassik schon immer - besonders Bach und Mozart liegen mir am Herzen.

Schade, dass die noch kein Saxofon kannten damals, oder?

Ja, wirklich. Na ja, das waren halt andere Zeiten. Andererseits - auch heute noch ist das Saxofon nicht wirklich das typischste Instrument für die klassische Musik, aber alles ist möglich.

Bei "Rock meets Clasic" stehen jede Menge bekannte Rockstars der zurückliegenden Jahre mit auf der Bühne - Eric Bazilian von den Hooters etwa, die Jungs der Schweizer Band Gotthard oder Michael Sadler von Saga. Kennt Ihr Euch alle?

Nicht alle. Michael Sadler kenn ich ganz gut; wir haben mal was zusammen gemacht. Die anderen werd ich kennenlernen - ich freu mich drauf, und ich bin sicher, sie sich auch. Das wird auch musikalisch eine richtige Party werden.

"Rock meets Classic" ist ja nicht das einzige Projekt seiner Art. Gerade hat es mal wieder die "Night oft the Proms" gegeben mit Ex-Supertramp-Kopf Roger Hodgson, der die Band ja verlassen hat. Seht ihr euch noch und redet ihr noch miteinander?

Ja, aber selten. Vor zwei Jahren haben wir uns mal getroffen. An Roger kommt man nicht so richtig ran, er wird von seinen Managern ziemlich abgeschirmt. Ich hab den Eindruck, musikalisch und überhaupt ist er in einer eigenen Welt. Aber ich respektiere das.

Das klingt so, als sei eine Supertramp-Reunion in der Original-Besetzung nicht wirklich realistisch.

Nein, ist sie auch nicht.

Was kommt dann für Dich nach "Rock meets Classic"?

Ich arbeite derzeit an der Musik für eine CD, die ich mit einem Streicher-Quartett aufnehmen werde, vielleicht auch noch mit einem Pianisten - mal sehen. Wir planen, das im Sommer aufzunehmen, im Herbst könnte es fertig sein. Ich bin immerhin ja jetzt in einem Alter, in dem ich schon ab und zu daran denke, ganz in den Ruhestand zu gehen, aber dann juckt’s halt immer wieder. Also denk ich, dass ich schon noch ein Weilchen weiter machen und auch auf der Bühne stehen werde. Bis zum 80. Geburtstag vielleicht? Mal sehen.

