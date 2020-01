Johannes Oerding fühlt sich in frei n seiner künstlerischen Arbeit und zeigt politisch klare Kante in seinen Songs. Foto: Olaf Heine

Interview mit Olaf Neumann

Johannes Oerding hat auf seine innere Stimme gehört und Songs geschrieben, mit denen er nicht nur sich selbst, sondern auch die Gesellschaft scharf analysiert. Entsprechend heißt sein neues Album "Konturen". Der 37-jährige Sänger und Gitarrist aus Hamburg zeigt politisch klare Kante – auch im Interview mit Olaf Neumann.

Was hat Ihnen Ihre innere Stimme gesagt, als Sie mit der Arbeit am neuen Album "Konturen" anfingen?

Johannes Oerding: Mein Problem war, dass ich lange keine innere Stimme hatte. Ich war so sehr mit dem Herumtouren beschäftigt, dass ich vergessen hatte, mir zwischendurch meine Gedanken aufzuschreiben. Deshalb war bei mir die Panik groß, dass mir nichts einfällt.

Wie überwanden Sie den "inneren Schweinehund"?

Immer wenn ich dachte, heute fange ich endlich an zu schreiben, bin ich am Ende doch lieber im Tourbus sitzen geblieben und habe eine Serie geguckt. Bis es zu einem Tag kam, an dem wir im Trio in der Türkei gespielt haben. Am Pool kam mir die Idee zu der Nummer "An guten Tagen". Meine Jungs sind sehr kritisch, aber sie merkten, dass die Idee gut war. Zuhause habe ich den Song zu Ende geschrieben. Daran merkte ich, dass die kreative Phase wieder beginnt.

Was haben Sie beim Erarbeiten der Platte über sich selbst herausgefunden?

An den kritischen Songs spürt man, dass ich mich nicht nur mit mir selbst, sondern auch mit dem großen Ganzen beschäftige. Ich sehe es als meine Aufgabe, Leute zum Nachdenken zu bringen. Als Künstler bin ich aber niemand, der eine Lösung hat. Das ist viel zu komplex. Und in persönlichen Songs wie "Unter einen Hut" bin ich sehr offenherzig. Damit werden die Konturen immer klarer. Die Leute sollen wissen, wofür ich stehe.

Darf Kunst politisch sein oder muss sie es sogar?

Für mich muss sie das sein. Am Tag der Deutschen Einheit in Kiel habe ich mit Peter Maffay "Blinde Passagiere" gesungen. Es passte zu diesem Tag wie die Faust aufs Auge. Ich habe gespürt, dass die Leute bei solch einem Lied aufmerksam zuhören. Viele erwarten, dass man als Künstler Stellung bezieht. Ich sehe mich aber nicht als Künstler, sondern als Bürger in der Pflicht. Ich bin ja auch auf der Straße unterwegs und versuche, Dinge anzuschieben und zu verändern.

In "Alles okay" singen Sie von dieser Welt, die verrückt spielt und "Schlagzeilen voller Hass". Lässt sich die chaotische Zeit, in der wir leben, in Musik ausdrücken?

Dieses Chaos und diese Verzweiflung kann man in Musik umsetzen. Ich wollte diese Bilder immer wieder in meinen Texten drin haben. Ich fühle mich in der heutigen Zeit manchmal sehr hilflos, das drücke ich in melancholischen Songs wie "Anfassen", "Besser als jetzt" und "Alles okay" aus. Darin steckt die Sehnsucht nach einer besseren Zukunft. Gibt es denn nichts Besseres, als unser eigenes Grab zu schaufeln?

Kann Kunst, die politische Themen aufgreift, wirklich gesellschaftlich und politisch etwas ändern?

Das ist der große Wunsch. Es reicht schon als Ergebnis, wenn mir fünf Leute schreiben, dass ich Recht habe. Wenn man nur einen Menschen dazu bringen würde, keine rechtsextreme Partei mehr zu wählen, wäre das schon ein Gewinn. Aber ich würde mich freuen, wenn es zu einer Bewegung werden würde. Ich schreibe solche Songs nicht, weil ich den Zeitgeist treffen will, sondern ich interessiere mich wirklich für Politik. Ich hinterfrage Dinge und präge mir Zusammenhänge ein. Beim sechsten Album muss ich nicht mehr beweisen, dass ich radiokompatible Songs schreiben kann. Ich mache jetzt einfach Sachen, die manchen vielleicht nicht gefallen. Es kann auch sein, dass es keinen interessiert. Dann hat man halt ein geflopptes Album.

Was würden Sie ändern, wenn Sie die Macht dazu hätten?

Ich würde eine umfassende Bildungsreform anstreben. Die Fächer müssten auf die Neuzeit angepasst werden. Sozialkompetenz und pädagogische Fächer wie Ethik und Moral, richtiges Diskutieren und argumentativer Austausch sollten im Vordergrund stehen. Religion kann man auch machen, finde ich aber nicht so wichtig. Man muss für den digitalen Raum einen rechtlichen Rahmen finden. Jeg-licher Extremismus muss schärfer bekämpft werden. Die Gesellschaft muss sich viel mehr dagegen wehren.

Worüber können Sie sich maßlos aufregen?

Über bestimmte perfide Taktiken. Jemand brüllt etwas Extremes heraus und holt sich dafür Applaus ab. Dann entschuldigt er sich dafür und behauptet, so hätte er es gar nicht gemeint. Aber den Applaus wollte er haben, weil er auf diese Weise seinen Leuten ein geheimes Zeichen gegeben hat. Das ist wirklich perfide.

In "Besser als jetzt" heißt es: "Wo sind die Dichter und Denker? Seh’ nur noch Richter und Henker" und "Lava aus Ego und Neid". Welche großen Geister haben Sie geprägt?

Ich habe mir Gedanken darüber gemacht, wie wir Deutsche im Ausland wahrgenommen werden. Ich glaube, es geht mit uns bergab, weil hier gerade so viel passiert. Ich habe in der Schule nicht immer aufgepasst, aber Geschichte fand ich interessant. Immer wenn Staaten oder Menschen nationalistisch dachten, führte das zu Spannungen und es entstanden sogar Kriege. Im Zweiten Weltkrieg sind Friedenstauben gegen das Regime aufgestanden, obwohl sie wussten, dass das ihre letzte Aktion sein wird.

Wie stehen Sie zu Greta Thunberg?

Hut ab! Dass ein 14-jähriges Mädchen mit einem Schild auf der Straße sitzt und ein Jahr später vor der UNO oder mit diversen Präsidenten redet, ist ein symbolisches Bild für alle, die irgendetwas verändern wollen. Es ist machbar! Ich begreife nicht, warum Greta Thunberg von älteren Herrschaften so sehr gehasst wird. Man kann sagen, mich interessiert der Klimawandel nicht, aber man schimpft doch nicht auf Leute, denen er nicht egal ist. Lasst sie doch machen! Das Problem ist so komplex, dass kein Politiker dafür eine Pauschallösung hat.

