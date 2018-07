Von Miriam Schaghaghi

Sie vereint den Glamour von Hollywoods Goldener Ära mit größter schauspielerischer Wucht - und sozialem Engagement. Auf dem roten Teppich macht sie so eine grandiose Figur, als seien Glamour-Roben eigens für sie erfunden worden. Und sie setzt sich in Hollywood für Gleichberechtigung ein. Zugegebenermaßen erwartet man bei einem Treffen mit Jessica Chastain schon eine Art Diva, jemanden, der sich seines Ausnahmestatus bewusst ist. Aber dann steht sie in diesem Loft in Toronto plötzlich da, und ist viel kleiner, zarter und zierlicher als auf der Leinwand. Und außerdem sehr mädchenhaft.

BIOGRAFIE Name: Jessica Michelle Chastain Geboren am 24. März 1977 in Sacramento, Kalifornien. Kindheit: Chastain ist in schwierigen Verhältnissen aufgewachsen. Der Vater war Musiker, zu ihm hat sie ein "distanziertes Verhältnis"; ihre jüngere Schwester nahm sich nach Drogenkonsum das Leben; nach der Trennung ihrer Eltern wuchs Chastain bei einem Stiefvater auf. Ausbildung: Chastain hatte Schwierigkeiten in der Schule, konnte die High School nicht abschließen. Ab 1998 Schauspielschule (Juilliard School) in New York. Erste Rollen in verschiedenen TV-Serien: Emergency Room, The Evidence, Law & Order. Größere Rollen in Zero Dark Thirty (2012), Interstellar (2014), Der Marsianer (2015). Auszeichnungen: Vier Golden-Globe-Nominierungen und eine Oscar-Nominierung (Zero Dark Thirty). Privat: Seit Juni 2017 verheiratet mit Gian Luca Passi de Preposulo, einem italienischen Adeligen.

Innerhalb weniger Jahre überwältigte Jessica ganz Hollywood. Al Pacino engagierte die Theatermimin vom Fleck weg, nachdem sie ihn beim Vorsprechen für das Stück "Salomé" begeistert hatte. Chastain wurde in Rekordzeit zum Megastar der Filmbranche und Pacino ihr Lein-wand-Pate. Als er 2011 für sein Lebenswerk ausgezeichnet wurde, bat er darum, die Trophäe aus ihren Händen zu erhalten.

Jetzt ist Jessica Chastain in "Die Frau, die vorausgeht" zu sehen, der seit Donnerstag in den deutschen Kinos läuft. Darin verwandelt sich die 41-Jährige in eine selbstbewusste Witwe, die 1880 auf eigene Faust in die Prärie reist, um dort den legendären Indianerhäuptling Sitting Bull zu porträtieren.

Jessica, diese "Frau, die vorausgeht" ist - wie die meisten Figuren, die Sie bisher gespielt haben - eine sehr starke Frau, die keinen Mann an ihrer Seite braucht, um sich zu definieren. Ist das eine bewusste Entscheidung?

Ich wähle meine Projekte natürlich nicht danach aus, ob ich einen Ehemann habe! (lacht) Man kann auch mit einem Mann eine starke Frau sein. Das hoffe ich zumindest - besonders jetzt, als Frischverheiratete ... Dieser Film ist ja von einer wahren Begebenheit inspiriert. Catherine kam aus einer Ehe, die ihr nicht gut tat. Der Film spielt 1880, damals gehörten Frauen erst zu ihrem Vater, danach zum Ehemann. Sie durften nicht wählen und konnten jederzeit gegen ihren Willen in Anstalten eingewiesen werden. Es war eine miese Zeit für Frauen! Nach dem Tod ihres Mannes war Catherine zum ersten Mal in ihrem Leben wirklich frei.

Wann haben Sie Ihre Stimme gefunden und Ihr Leben beherzt in die Hand genommen? Sind Ihrem eigenen Weg gefolgt, vielleicht sogar gegen Widerstände Ihrer Familie?

Das war zum Glück nie nötig. Meine Familie hat mich immer sehr unterstützt. Wir hatten ja wenig Geld, deshalb hieß es auch nie: "Du musst Ärztin werden, um Geld zu verdienen." Wir wussten alle, dass man auch ohne Reichtum sehr glücklich sein kann. Als ich also beschloss, Schauspielerin zu werden, waren alle begeistert. "Du weißt ja, wie man mit Geldmangel klar kommt!"

Sie gelten als "Meryl Streep des 21. Jahrhunderts", waren seit 2010 in 20 Filmen zu sehen, waren schon zwei Mal für einen Oscar nominiert. Sind Sie ehrgeizig?

Mir geht es gar nicht darum, um jeden Preis etwas zu gewinnen. Mir ist es wichtiger, dass ich neue Künstler kennenlerne und die Arbeit mit denen vertiefe, die ich schon kenne.

Sie sind eine kraftvolle Kämpferin für die Veränderungen in Hollywood geworden, als Produzentin und auch als Fürsprecherin der "Time’s Up"-Bewegung. Wann haben Sie angefangen, Klartext zu reden?

Mir war es immer schon wichtig, auf Ungerechtigkeit aufmerksam zu machen und dagegen anzukämpfen. Am Anfang meiner Karriere musste ich mir oft Dinge anhören, die nicht in Ordnung waren. Als Anfänger ist man verunsichert und weiß nicht, wie man reagieren soll. Ich war ja froh, überhaupt einen Job zu bekommen, da will man keinen Aufstand anzetteln oder als "schwierig" gelten. Mit der Zeit sah ich, dass auch andere Schauspielerinnen so behandelt wurden. Da bin ich immer eingeschritten. Dass ich mich heute so engagiere, liegt vielleicht daran, dass ich inzwischen zufrieden mit meiner Karriere und meinem Privatleben bin.

Sind Sie oft angeeckt mit Ihrem Kampfgeist? Seit der metoo-Debatte hat ja schon ein Umdenken stattgefunden …

Wenn jemand ein Problem mit meinen Prinzipien wie Gleichberechtigung oder der Integration von Minderheiten hat und deshalb nicht mit mir zusammenarbeiten will, dann kann ich sehr gut damit leben! Ich muss niemandem mehr etwas vormachen - und das macht mich frei und authentisch. Ich mag Menschen - aber ich habe etwas dagegen, ein falsches Spiel zu spielen.

Was halten Sie von Frauenquoten für die Filmindustrie beziehungsweise Quoten für Minderheiten im Allgemeinen?

(wie aus der Pistole geschossen) Ich bin total dafür!

Warum?

Es muss mehr Filme geben, die sich wie dieser mit amerikanischen Ureinwohnern beschäftigen. Oder Filme mit asiatisch-amerikanischen Schauspielern, Filme von Frauen mit unterschiedlichen kulturellen Hintergründen. Der kanadische Premier Justin Trudeau wurde mal gefragt, warum 50 Prozent seines Kabinetts aus Frauen besteht. Seine wunderbar klare Antwort war: "Weil wir im Jahr 2015 leben!" Es gibt viele selbstauferlegte Quoten, und auch die Filmindustrie sollte mal damit anfangen. Ich habe mir auch eine Quote auferlegt: Ich habe mich entschlossen, mindestens einmal im Jahr mit einer Regisseurin zu drehen. Ich mache das so lange, bis ich wirklich eine Veränderung wahrnehme.

Mit Ihrer Unterstützung konnte für die Time’s-Up-Bewegung über 20 Millionen Dollar für Frauen gesammelt werden, die bei sexueller Nötigung Rechtsbeistand brauchen. Sie hatten die Idee, dass alle Frauen in schwarz zu den Golden Globes gehen - als würde das Patriarchat beerdigt werden. Wie sieht Ihr Führungsstil aus als Chefin von Ihrer Produktionsfirma "Freckle Films"?

Erst mal zahlen wir Frauen und Männern natürlich das Gleiche. Das nächste Großprojekt ist "355", ein Agententhriller nur mit Frauen, in dem Penelope Cruz, Fan Bing Bing, Lupita Nyong’o und Marion Cotillard mitspielen. Der Film ist unabhängig finanziert, ohne Studio. Ich will beweisen, dass Ensemblefilme mit Frauen besser funktionieren als die mit Männern.

Ihr Fünfer-Auftritt auf der Croisette hat Schlagzeilen gemacht - Sie fünf sind auch alle mit gleichen Rechten und Anteilen daran beteiligt. Warum?

Ich fand es wichtig damit zu zeigen, dass Schauspielerinnen nicht nur Miet-Arbeitskräfte sind. Was ist mit wunderbaren Schauspielerinnen wie Sissy Spacek, Jessica Lange oder Susan Sarandon passiert - warum sind sie so lange verschwunden? Das System funktioniert einfach nicht. Daher sagte ich mir: "Warum nehmen wir uns jetzt nicht die Macht, und geben sie den Schauspielerinnen weiter?"

"355" war der größte Verkauf in Cannes, mit 20 Millionen Dollar allein von einem Verleiher. Sie sind offensichtlich mit Ihrem Stil sehr erfolgreich - Ihre Strategie geht auf!

Ich habe immer dasselbe soziale Gewissen, ob privat oder im Job. Ich glaube nicht, dass man da zwei verschiedene Hüte aufsetzen kann. Dieser Sinn macht mich halt aus - so bin ich einfach.

Warum tauften Sie Ihre Produktionsfirma eigentlich "Freckle Films"? Was haben Filme mit Sommersprossen zu tun?

Ich fand den Namen perfekt, weil er meiner Einstellung entspricht, dass wir unsere persönlichen Besonderheiten nicht mehr verstecken, sondern betonen sollten! Unsere Gesellschaft muss mehr Individualität zulassen und fördern. Wir sollten dagegen kämpfen, immer nur einem Ideal zu entsprechen und nicht aufzufallen. Als Kind wurde ich für meine Sommersprossen oft gehänselt und deshalb habe ich sie gehasst. Mit dieser Firma wollte ich auch versuchen, diese alte Wunde zu heilen. Wir sollten unsere Eigenheiten feiern und stolz darauf sein, nicht auswechselbar zu sein.

Was wollen Sie mit Freckle Films erreichen?

Ich möchte die Filmbranche wachrütteln. Mir geht es weniger darum, mir selbst Rollen auf den Leib schneidern zu lassen. Ich möchte in erster Linie anderen Frauen neue Optionen bieten. Je mehr von ihnen Drehbücher schreiben und Filme machen, desto schneller wird es gelingen, die Stereotypen gegen faszinierende und facettenreiche Frauenrollen zu tauschen.