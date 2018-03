Von Daria Eva Stanco

Was ist so besonders am Sand?

Irina Titova: Normalerweise hast du beim Malen einen Stift in der Hand. Da ist etwas zwischen dir und dem Bild. Aber wenn du mit Sand arbeitest, hast du nur deine Hände und den Sand. Du malst das Bild nicht nur, du fühlst es - es ist total unmittelbar. Ich denke, unsere Hände sind das perfekte Instrument für alles. Es ist unglaublich, dass man Bilder kraft des eigenen Körpers kreieren kann. Das ist das Besondere am Sand!

Arbeitest Du auch mit anderen Materialien?

Ja. Ich arbeite mit vielen Materialien, aber Sand ist mein liebstes. Ich denke, 95 Prozent meiner Arbeit - und meines Lebens - verbringe ich mit dem Sand. Ich liebe es.

Machst Du in Deinem Leben nichts anderes?

Nein - seit acht Jahren nicht mehr.

Hast Du als Kind schon gerne im Sandkasten gespielt?

Na klar, natürlich. Ich mag es, wie sich Sand anfühlt. Es gibt viele Menschen, die das nicht mögen. Man muss es eben lieben. Und es ist auch wie eine Therapie - es erdet einen und man fühlt sich entspannter.

Auch für das Publikum hat es etwas Meditatives. Möchtest Du das Deinem Publikum mitgeben?

Ja, natürlich. Es ist eine Botschaft - wenn du Kunst machst, muss es eine Botschaft geben, sonst ist es keine Kunst und ergibt keinen Sinn. Du hast sicherlich noch die Frage vorbereitet, ob ich es bedaure, die Bilder wieder zu zerstören? Das fragt nämlich jeder. Ich bedaure es nicht - denn wir leben jetzt, in diesem Moment. Wir leben nicht in der Vergangenheit und nicht in der Zukunft, sondern jetzt. Und alles ändert sich andauernd, du kannst niemals einen Moment wiederholen. Dasselbe ist es mit dem Sand. Das macht jeden Auftritt so intim - für mich und für das Publikum. Denn nur ich und das Publikum sehen dieses einzigartige Bild. Beim nächsten Auftritt ist es schon nicht mehr dasselbe.

Deine Show heißt "In 80 Bildern um die Welt" - hast Du selbst alle Orte bereist, die Du dort malst?

Nein. Ich war noch nie in Kalkutta und auch nicht in Amerika. Ich weiß über diese Orte nur von Freunden oder aus Wikipedia. Aber so geht es doch auch den meisten Menschen.

Du hast für diese Show mit vielen Menschen zusammengearbeitet, es gibt einen renommierten Sprecher, und eine Texterin hat die Story geschrieben. Wie wurde die Show entwickelt?

Wir haben vieles selbst geschrieben, denn die Texterin wusste nicht, was auf der Lichtplatte so passiert. Wir hatten eine Grundlage und dann haben wir einige witzige Pointen noch selbst entwickelt. Denn das Publikum zum Weinen zu bringen ist einfach - aber die höchste Kunst ist es, Menschen zum Lachen zu bringen.

Woher kam denn die Idee zu dieser Show?

Erstens mag ich Jules Verne. Er beschreibt so viele technische Dinge und das Reisen, die ganzen Abenteuer. Die visuelle Basis darin ist wirklich unglaublich, denn man bereist alle Länder. Und auch die Geschichte ist toll - die Charaktere unterstützen sich gegenseitig.

Der Protagonist ist ein Zirkuskünstler, der sich nach einem strukturierten, ruhigen Leben sehnt ...

... so wie ich! Er ist mein Spiegelbild. In der Geschichte ist es zwar nicht offensichtlich, aber ich bin seine Ur-Ur-Enkelin. Ich denke aber auch, dass jeder sich damit identifizieren kann.

Und nachdem wir so viel übers Reisen gesprochen haben - was ist Deine wahre Heimat?

(Schweigen) Meine Heimat ... ich bin so viele Jahre gereist und habe nicht in meiner Heimat gelebt. Und sogar als ich in Moskau lebte, bin ich viel gereist. Und eine Sache habe ich verstanden - das Zuhause ist die Familie und sind die Freunde. Auch wenn ich weit weg von ihnen wohne, bleiben wir übers Internet in Verbindung und sie sind in meinem Herzen. Ich erschaffe mir meine eigene Heimat. Gerade bin ich dabei, in Wien meine Heimat aufzubauen, auch wenn es nicht immer einfach ist.

Info: Irina Titova kommt mit ihrer Show "Sand-sation" am Dienstag, 13. März, 20 Uhr, ins Mannheimer Capitol. Karten ab 20,60 Euro bei RNZ-Ticket