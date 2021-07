Von Steffen Rüth

Sie hat in den letzten zwei Jahren nicht nur ihre Autobiografie "Darf ich was vorsingen" (erscheint am 1. August einen Tag vor ihrem Geburtstag) geschrieben, sondern gleich zwei Alben aufgenommen: "Universe Of Dreams" mit neuen, stilistisch vielfältigen Kompositionen sowie neu aufgenommenen Klassikern aus ihrem Repertoire. "Hidden Tracks" wiederum ist voll mit bisher nicht veröffentlichten Aufnahmen, darunter sogar Songs, die Inga Ende der 80er mit Keith Richards und Ronnie Wood in London eingespielt hat.

Inga, in Ihrem Lied "Back To The Roots" singen Sie "There where times I was sure I’d stay forever young". Glauben Sie nach wie vor an die ewige Jugend?

Inga Rumpf: Nein, heute glaube ich daran nicht mehr. Dafür sind in meinem Umfeld zu viele Schicksalsschläge passiert. Je älter man wird, desto mehr macht einen das Leben damit vertraut, wie nah Trauer und Glück beieinander liegen können.

Wie bieten Sie dem Alter die Stirn?

Neue Ideen halten mich agil und frisch. Außerdem habe ich einen großen Garten, der immerzu nach meiner Tatkraft verlangt und mich im wahrsten Sinne des Wortes zurück zu den Wurzeln bringt. Gerade habe ich die Beete sauber gemacht.

Sie werden am 2. August 75. Feiern Sie in Ihrem Garten ein bisschen?

Eigentlich bin ich keine Freundin von großer Geburtstagsfeierei. Aber vielleicht lade ich die Nachbarn auf einen Grillabend ein. Mit Tandoori Chicken und einem Salat mit Löwenzahn und Gänseblümchen – das wächst alles hier draußen und gibt sehr viel Kraft.

War es in den 60er Jahren nicht ungewöhnlich für eine junge Frau, zumal in Deutschland, auf der Bühne zu stehen und Rock und Soul zu singen?

Die Freiheit habe ich mir genommen. Ich habe sowieso immer das gemacht, worauf ich Bock hatte. Ich bin gern ein paar Risiken eingegangen, aber mit der Musik öffneten sich schnell viele Türen und ich erkannte, dass ich damit meinen Lebensunterhalt verdienen und die Welt sehen kann.

Würden Sie alles wieder so machen?

Ja. Ich hatte eine gute Zeit – trotz vieler Verführungen. Es wurden Drogen genommen, viele wurden Alkoholiker. Auch ich habe einiges ausprobiert und hätte abrutschen können. Aber wenn ich merkte, ich kann nicht mehr singen, dann habe ich aufgehört. Zum Beispiel mit dem Rauchen.

Inga Rumpf Die 1946 in Hamburg geborene Inga Rumpf ist eine der größten deutschen Rocklegenden. Die Tochter einer Schneiderin und eines Seemanns entdeckte schon als Jugendliche ihre Leidenschaft und Liebe für Soul, Rock'n'Roll, Gospel und Blues. Anfang der 60er Jahre spielte Rumpf erste kleine Blueskonzerte im Jugendheim von St. Pauli, bald darauf sang sie mit ihrer bis heute tiefen, kräftigen und ein klein wenig verrucht klingenden Stimme in der Band City Preachers, in der damals auch der gleichaltrige Udo Lindenberg als Schlagzeuger spielte. Nach mehreren Alben nannten sich die City Preachers um in Frumpy. Die Songs wurden progressiver und psychedelischer, angesiedelt irgendwo zwischen Jimi Hendrix und Krautrock, der Erfolg des Quartetts wuchs beständig. Mitte der 70er Jahre, aus Frumpy war inzwischen Atlantis geworden, tourt die Band durch die USA und steht kurz vor dem Durchbruch, der dann jedoch ausbleibt. In der Folgezeit wird es ruhiger um Rumpf. Seit 20 Jahren lebt sie auf dem Land zwischen Oldenburg und Wilhelmshaven.

[-] Weniger anzeigen

Haben Sie im männerdominierten Rockgeschäft der 60er und 70er jemals gedacht, Sie können irgendetwas nicht machen oder erreichen, weil sie eine Frau sind?

Nein. Als Künstlerin waren mir die Geschlechterkategorien sowieso egal. Damals bei Frumpy habe ich mich kaum von den Männern unterschieden. Ich bin ein androgyner Typ, trug meist ein Unterhemd und die Haare genauso lang wie die Jungs. Zudem hatte ich eine relativ tiefe Stimme. Die Leute im Publikum haben oft erst auf den zweiten Blick gemerkt, dass ich eine Frau bin.

Sie veröffentlichen jetzt ein Doppelalbum mit alten und neuen Liedern sowie die Autobiografie "Darf ich was vorsingen?" Wie kam es zu diesem kreativen Ausbruch?

Ich habe erkannt, dass ich jetzt im richtigen Alter bin, um einen Rückblick auf ein wirklich tolles Leben zu wagen. Ich kann absolut dankbar sein. Wie die meisten Menschen meiner Generation bin ich in Frieden und Wohlstand aufgewachsen. Am Anfang stand die Autobiografie, an der ich schon 2019 geschrieben hatte. Beim Recherchieren habe ich alte Aufnahmen gefunden, die noch unveröffentlicht, aber sehr hörenswert waren. Mein Manager sowie mein Produzent Dieter Krauthausen meinten aber: "Da muss noch mehr kommen. Du wirst 75, schreib‘ doch ein neues Album". Na ja, und dann habe ich letztes Jahr in der stillen Zeit in mich hineingehorcht und ein paar kreative Schleusen geöffnet.

Sie erzählen im Song "My Diary", dass sie immer Tagebuch geschrieben haben.

Ja, 1963, noch in der Pubertät, fing ich damit an. Ich mache das bis heute. Ich benutze immer die gleichen kleinen Notizbüchlein. In die einen schreibe ich Termine und kleine Kritzeleien, ich habe aber auch Tagebücher, in denen ich meine Liebesgeschichten festgehalten habe.

Sie sind mit Frumpy durch die USA getourt und haben im Vorprogramm von Aerosmith oder Lynyrd Skynyrd gespielt. Hätten Sie Lust auf eine richtige Weltkarriere gehabt?

So weit habe ich nie gedacht. Für mich war es immer wichtig, mit meiner Musik unterwegs zu sein und genug Geld zu verdienen. Aber Weltstar zu werden, das stand nicht auf meiner Wunschliste. Ein paar Mal war ich kurz davor, aber dann kam immer was dazwischen.

Auf "Hidden Tracks" gibt es ein paar Songs wie das knackige "Dance It Up", auf denen mit Keith Richards, Ronnie Wood und Mick Taylor drei ehemalige und aktuelle Rolling-Stones-Gitarristen mitspielen. Warum erscheinen diese Juwelen erst jetzt?

Eine lange Geschichte. Die Kurzversion: Ich war 1988 in London, um mit der Band von Bonnie Raitt aufzunehmen. Der Produzent war ein guter Freund von Keith, der irgendwas von mir gehört hatte und ihm sagte "Wenn diese Lady in der Stadt ist, rufst du mich bitte an." Gesagt, getan. Er kam dann zusammen mit Wood aus Frankreich eingeflogen, mit zwei Flaschen Jack Daniels für Ronnie und sich und einer Kiste bayrisches Bier für mich im Gepäck. Er wusste, dass ich Bier mag. Dann ging die Jamsession los. Wir hatten großen Spaß im Studio, doch leider waren die Aufnahmen etwas unfertig geblieben, so dass sie nie veröffentlicht wurden.

Info: Die Alben "Universe Of Dreams" & "Hidden Tracks" gibt es ab 30. Juli.