Von Jan Draeger

In den USA wird wohl demnächst mit Kamala Harris die erste Frau zur Vizepräsidentin gekürt. In Deutschland ist dagegen schon seit 15 Jahren, seit dem 22. November 2005, eine Frau Kanzlerin. Alles in Ordnung also bei uns mit der Gleichberechtigung in der Politik? Überhaupt nicht. Wie in vielen anderen Berufen hatten und haben es Frauen auch in der Politik schwer, sich durchzusetzen. Torsten Körner ist in seinem Buch "In der Männer-Republik" Spuren von Politikerinnen seit Bestehen des Bundestages nachgegangen. Unser Autor Jan Draeger sprach mit ihm über das letzte Reservoir der Männlichkeit, Sexismus im Parlament und darüber, ob Frauen mit Macht anders umgehen als Männer.

Herr Körner, den CDU-Vorsitz machen drei Männer unter sich aus. Um die Kanzlerschaft streiten sich neben Olaf Scholz möglicherweise noch Markus Söder und Robert Habeck. Haben Männer die Politik wieder voll im Griff?

Die Kanzlerin hat ja selbst gesagt, dass ihre Existenz kein Zeichen sein kann, dass die Gleichberechtigung in der Politik schon erreicht wäre. Und genau so ist es. Der Frauenanteil im Bundestag ist wieder zurückgegangen und weltweit ist der Vormarsch von traditionellen Rollenbildern zu beobachten. Von daher glaube ich: Die Männer haben nicht mehr alles im Griff, aber sie versuchen an Rollenbildern und Ordnungsvorstellungen zu arbeiten, mit denen die Frau wieder aus der politischen Sphäre verbannt werden soll.

Wie sind Sie darauf gekommen, ein Buch zu schreiben über Frauen in der deutschen Politik?

Ich habe vor einigen Jahren ein Buch über Willy Brandt und seine Familie geschrieben. Und dabei erfahren, dass man den Blick einseitig auf die Stars der alten Bonner Republik verengt. Auf Männer wie Strauß, Wehner, Brandt, Schmidt, Kohl. Das hat auch damit zu tun, dass wir in der Zeit nur wenige Journalistinnen hatten und Politikerinnen auch dadurch oft unter ferner liefen betrachtet worden sind. Deshalb wollte ich herausfinden: Gab es nicht auch charismatische Frauen in der alten Bonner Republik? Frauen, die sogar eine Chance aufs Kanzleramt gehabt hätten?

Ihr männlich geprägter Blick auf die Republik habe sich verändert, schreiben Sie. Inwiefern?

Ich bin 1965 geboren. Ich habe mich gefragt, warum ich in meinem jungen Erwachsenenleben kaum eine Politikerin wahrgenommen habe, außer vielleicht Rita Süssmuth oder Petra Kelly. Dabei konnte ich bei meiner Recherche viele politische Talente entdecken. Denn viele Frauen dieser Generation waren nicht nur ministrabel, sondern auch aus dem Holz geschnitzt, aus dem man Kanzlerinnen hätte machen können. Nur haben es sich die Frauen selbst oft nicht zugetraut.

Vorreiterinnen: Elisabeth Schwarzhaupt, die erste CDU-Ministerin 1991-1966. Foto: dpa​

Mit Elisabeth Schwarzhaupt trat 1961 erstmals eine Frau ein Ministeramt an. Eine Revolution in der Adenauer-Zeit?

Vielleicht eine kleine Revolution in der CDU. Als ich Bilder der ersten drei Kabinette der Ära Adenauer anschaute, war ich erstaunt, dass der damit durchgekommen ist: nur Männer. Dabei gab es genügend qualifizierte Frauen. Die FDP-Politikerin Liselotte Funcke hat einmal sinngemäß geschrieben: "Die Männer waren nach den Weltkriegen derart in ihrer Existenz und Identität erschüttert, dass sie nach 1945 das letzte Reservoir der Männlichkeit, nämlich die Politik, mit Zähnen und Klauen verteidigt haben." Der Bundestag war für die Männer eine Arena, in der sie noch mal für das neue Gute, für die Demokratie kämpfen konnten – und da sollte die Frau nicht stören.

Haben Sie sich bei den Recherchen manchmal fremdgeschämt? Zum Beispiel, als der CSU-Politiker Richard Stücklen 1976 im Parlament mit seinem Daumen über den Rücken der FDP-Politikerin Helga Schuchardt fuhr. Er wollte prüfen, ob sie einen BH trägt. Es ging um eine Wette.

Mich hat erstaunt, dass derartiger Sexismus öffentlich möglich war, ohne dass er sofort die Karrieren der Männer beschädigt hätte. Eine der interessantesten Entdeckungen war, dass Frauen ihren Körper in der Politik stets erklären mussten, er bot immer eine Angriffsfläche. Der Mann musste seinen Körper nie erklären.

Vorreiterinnen: Die Grünen Petra Kelly und Marieluise Beck 1983. Foto: dpa​

Das Parlament wurde 1983 kräftig durcheinandergewirbelt, als die Grünen einzogen. Bei ihren Reden kam es zu Zwischenrufen wie "Die ist auch besser im Bett als hier im Parlament" oder "Du bist eine Hexe. Früher wärst du verbrannt worden." Wie erklären Sie sich diese männliche Wut?

Den Einzug der Grünen sehe ich heute mit einer gewissen Genugtuung. Das war eine wirklich gute Provokation für diesen teilweise erstarrten Betrieb. Das Feminat, der sechsköpfige Fraktionsvorstand der Grünen, wurde zu einem unerhörten Angriff auf das Selbstverständnis der Männer. Plötzlich standen da junge Frauen, die anders aussahen, andere Kleider trugen, andere Lebensziele hatten. Das hat Ablehnung und Wut hervorgerufen. Im Grunde genommen haben die Grünen das eingelöst, was Willy Brandt gefordert hatte: Mehr Demokratie wagen.

Vorreiterinnen: Lenelotte von Bothmer (SPD) 1970 im Hosenanzug. Foto: dpa​

1970 trug die SPD-Politikerin Lenelotte von Bothmer als erste Frau im Bundestag Hosen. Zur Belustigung ihrer Kollegen. War die Welt außerhalb des Bundestags da nicht längst moderner?

In modischen Stilen, in Sprech- und Lebensweisen hinkte der Bundestag den Lebenswirklichkeiten hinterher. Mit den Grünen wurde dann noch einmal deutlicher, dass der Bundestag eine eigene Zeitinsel war, die den Anschluss an gesellschaftliche Entwicklungen verloren hatte.

Haben die Frauen von den Grünen den Weg für Angela Merkel bereitet?

Die Folge des Grünen Feminats war 1985 der Essener Frauenparteitag der CDU. Der Partei waren seit der Brandt-Wahl 1972 die Frauen als Wähler davongelaufen. Und als ihr dann auch noch die Grünen die Frauenstimmen abknöpften, musste sie handeln. Rita Süssmuth wurde Ministerin im Kabinett Kohl und hat die CDU wieder anschlussfähig gemacht. Sie war wie ein mobiles Sauerstoffzelt für diese Männerpartei CDU. Eine der Nachfolgerinnen von Süssmuth wurde dann ja Angela Merkel.

Was können Männer von Frauen in der Politik lernen?

Wenn Sie mich jetzt fragen würden, was können Männer von Angela Merkel lernen, könnte ich Ihnen eine Antwort darauf geben.

Dann mal los!

Angela Merkel hat – und das ist vielleicht eines der Geheimnisse ihrer Durchhaltekraft – ein eigenes Zeitmanagement für sich erfunden. Und zwar die Dinge erst von hinten zu entscheiden oder lange nichts zu sagen. Dinge auch mal laufen lassen, zu sehen, wie sich Sachen entwickeln. Dazu muss man das Stehvermögen haben. Bei Kohl hat man das Aussitzen genannt. Merkel aber studiert Optionen und entscheidet dann auch irgendwann. Sie schafft es, sich vom Zeitdruck nicht zwingen zu lassen, sie widersteht den Augenblicksblindheiten des Betriebs.

Ist das etwas, was Frauen können, oder ist das typisch Merkel?

Beides. Bei Merkel spielt ihre berufliche Geschichte in der DDR eine Rolle. Als Physikerin war sie es gewohnt, mit Männern klarzukommen. Wenn man sich mal die Bilder ansieht, wie sie zwischen diesen langbärtigen, grauen, meist doch bedeutend älteren Männern steht, dann hat ihr Frausein viel damit zu tun, wie sie von solchen Männerbünden geprägt worden ist. Dazu gehört auch ihre politische Formationsphase unter Kohl. Das Kabinett war ja weitgehend ein Männerraum, in dem sie sich als Frau zurechtfinden musste.

Sie schreiben: Männer fürchten kleine Schritte, Frauen wagen sie. Gehen Frauen mit Macht anders um?

Tatsächlich ist es doch so, dass Männer immer den großen Sprung wagen wollen. Aber der kleine Schritt passt eher zur Demokratie. Kleine Schritte bewusst zu setzen, erfordert Mut, wenn alle Welt eigentlich immer nur den großen Panthersprung machen will.

Sind Frauen also die besseren Politiker?

Vor solchen Verallgemeinerungen sollte man sich hüten. Es gibt Studien, wie Länder sich in der Pandemie-Situation schlagen. Da schneiden solche, die von Frauen geführt werden, ein Stückchen besser ab. Ich würde nicht sagen, dass Frauen grundsätzlich die besseren Politiker sind. Aber wir bekommen eine bessere, eine demokratischere Politik, wenn mehr Frauen ihre Erfahrungen, und das sind oft andere als die von Männern, einbringen können.

BIOGRAFIE

Name: Torsten Körner

Geboren am 21. September 1965 in Oldenburg

Werdegang: Das Studium der Germanistik und Theaterwissenschaften schließt Körner mit einer filmgeschichtlichen Dissertation über Heinz Rühmann ab. In den folgenden Jahren schreibt er Fernsehkritiken und Artikel für Feuilletons verschiedener Zeitungen. Er ist außerdem Autor von Biografien über Franz Beckenbauer, Götz George und der Familie Willy Brandt. 2014 bis 2015 gehört er zu den Juroren des Grimme-Preises.

Buch und Film: Neben dem Buch "In der Männer-Republik. Wie Frauen die Politik eroberten." (Kiepenheuer&Witsch, 368 Seiten, 22 Euro), hat er auch den sehr eindrucksvollen Film "Die Unbeugsamen" zu dem Thema gedreht. Der Kino-Start sollte eigentlich in diesem Frühjahr sein, wurde aber coronabedingt auf das kommende Jahr verschoben.

Privat: Torsten Körner lebt mit seiner Frau und seinen drei Kindern in Berlin.