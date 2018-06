Was war es für ein Gefühl, Ihr Album in der Stadt einzuspielen, in der Elvis Presley und Johnny Cash viele ihrer Hits aufgenommen haben?

In Nashville sind nur kleine Teile entstanden. Wir haben die Platte auch in Los Angeles, London, Berlin und bei mir zu Hause produziert. Ich habe eigentlich eine Einladung vom Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz nach LA bekommen. Bei der Gelegenheit sind wir auch noch nach Nashville geflogen, um dort das Fundament für die Songs mit Rock-Attitude aufzunehmen. Es ist aber kein zweites Nashville-Album. Und in London machten wir "Hinterm Horizont" und "Loving Arms". Ich habe mich bemüht, dem Album eine eigene Farbe zu geben.

Nicht viele Österreicher nehmen Platten in Nashville, Los Angeles oder London auf. Fühlen Sie sich dort als Exot?

Wir sind immer mal wieder in den USA für Produktionen gewesen. Die haben uns in Nashville eine taffe Truppe zusammengestellt. Natürlich ist das nicht das, was sie alle Tage dort machen, aber bin ich deswegen ein Exot? Ich bin einfach gerne unterwegs und habe mir diesmal viel Zeit genommen. Ich habe sogar ein paar Tage drangehängt und in LA den Arnold besucht.

Mussten Sie den Amerikanern erklären, wo Österreich liegt?

Nein, das wissen sie alle. Schwarzenegger ist drüben ja ein Begriff. Wenn man "Austria" sagt, denken viele gleich ans Känguru. Aber sie haben schon eine Beziehung zu uns. Österreich ist sehr beliebt bei den Amerikanern.

Arnold Schwarzenegger hat Sie in Los Angeles im Studio besucht. Sind Sie Freunde?

Ich sehe den Arnold zwei- oder dreimal im Jahr. Auch, wenn er bei uns daheim ist oder in Kitzbühel beim Skirennen. Wir gehen dann zusammen ein Eisen biegen. Er ist ein ganz Lieber. Freund ist vielleicht zu viel gesagt, aber ein sehr netter Bekannter ist er schon.

Kann Arnold singen?

Weiß ich nicht. Ich habe ihn noch nicht gefragt. Letztes Jahr hat er mich zur Abschlussfeier der Special Olympics in Graz eingeladen. Er ist da der Botschafter und wünschte sich von mir ein Lied. Arnold ist ein großer Bewunderer von mir. Er ist jemand, der Erfolge wirklich schätzen kann. Arnold ist ein Superstar, der alles erreicht hat, aber er kann immer noch sagen: "Komm, setz dich mal rein und lass uns eine Zigarre rauchen und ein Glas Rum trinken". Er weiß alles über meine Karriere. Super Kerl, echt!

Auf dem Album sind ein paar kernige Rocknummern. Was ist der Grund für diese Härte?

Wir wollten den Sound, den wir live spielen, erstmals auf ein Studioalbum bringen. Meine Konzerte sind bunt gemischt von Kindergartenkindern und ausflippenden Teenagern bis zu durchtätowierten Bikern und Senioren. Diese Kraftnummern kommen immer sehr gut an. Mit dem sechsten Album verträgt das auch der Durchschnittsfan. Ich will mich weiterentwickeln. Stillstand ist der Tod. Die Gitarren habe ich zum Teil selber gespielt.

Das melancholische Lied "Das Pinkerl" hat die Botschaft: Jeder hat seine Last zu tragen.

Das ist eine Nummer im Stil von alten Wiener Liedern im Schrammelsound. Genau diese Botschaft haben mir meine Großeltern immer vermittelt. Wenn einer von uns Kindern gejammert oder mit schlechten Noten nach Hause kam, sahen sie das immer mit einem Schmunzeln.

Ist es anstrengend, in einer Lederhose stundenlang auf der Bühne zu toben?

Ja, denn Leder ist dick. Ein Auftritt ist für mich drei Stunden Sport. Ein echter Knochenjob. Nach einem Konzert bin ich klatschnass und froh, dass ich keine langen Hosen anhatte.

Wie viele Lederhosen braucht ein Mann?

Mindestens zehn. Die werden regelmäßig entsorgt. Und zum Waschen lege ich sie in die Badewanne und lasse sie im Schatten trocknen. Man kann sie wieder weich reiben, wenn sie zu schnell trocknen.

Verändert eine Lederhose das Beisammensein?

Ja voll! Ich sehe bei meinen Konzerten, welche Freude die Leute haben, wenn sie sich mal wieder schön machen. Das gibt es heute fast nicht mehr. Im Opernhaus bei uns sehe ich Leute mit zerrissenen Jeans und Turnschuhen. Finde ich schade! Ich habe es von den Eltern vorgelebt bekommen, dass man da zumindest eine schwarze Jeans, ein weißes Hemd und einen geputzten schwarzen Schuh trägt. Leider geht vieles davon verloren. Aber bei meinen Konzerten machen sich die Leute total gerne wieder fesch. Das ist wie bei einer Mottoparty. Alle strahlen und es gibt nie Stress.

Kritiker stellen Sie in die rechtskonservative Ecke. Wie sehen Sie sich?

Ich mache einfach mein Ding. Damit ecke ich vielleicht bei vielen an, die damit gar nichts anfangen können. Dann wirst du gleich verteufelt. Wenn man solch einen Erfolg hat wie ich, gibt es auch Neider. Man muss für sich selber einen Weg finden, damit umzugehen. Ich kritisiere niemanden, weil er sich die Hosen unter den Arsch hängen lässt oder mit grünem Haar durch die Straßen läuft. Das ist mir vollkommen wurscht. Umgekehrt finde ich es sehr interessant, dass es immer wieder Leute gibt, die meinen, mich zu kennen und Urteile über mich fällen zu können.

Info: Andreas Gabalier: „Vergiss mein nicht“ ist vor kurzem erschienen. Für das Konzert am 6. Oktober in Mannheim in der SAP Arena gibt es nur noch Restkarten.