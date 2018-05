"Musik ist meine Religion" hat er mal gesagt und genau das lebt Al Di Meola seit mehr als vier Jahrzehnten. Auf der Bühne stand er bereits mit Stars von Stevie Wonder bis Frank Zappa. Weltweit bekannt wurde er mit dem Album "Friday Night in San Francisco", das er live mit Paco de Lucia und John McLaughlin einspielte. Jetzt geht der Gitarrist auf Tour mit seiner neuen CD "Opus" und kommt Ende Mai nach Heidelberg in die Stadthalle. RNZett-Autor Peter Wiest sprach vorab mit Al Di Meola.

Al, Du bist jetzt 63 Jahre alt und seit über vier Jahrzehnten in der halben Welt unterwegs auf Konzerttour. Wirst Du eigentlich niemals müde?

Na ja, manchmal werd ich schon müde dabei, um ehrlich zu sein. Aber das kommt bei mir eigentlich eher vom Kopf her. Körperlich läuft das noch ganz gut, muss ich sagen - Glück gehabt halt.

Und wie ist das mit den Vorbereitungen auf eine neue Tour?

Ja, das ist der Part, der eigentlich am härtesten ist. Die Proben vorher, auch wenn man beispielsweise ein neues Album macht, das ist noch immer wahnsinnig anstrengend - anstrengender denn je. Wenn ich dann erst mal auf Tour bin oder im Studio, dann läuft das schon. Allerdings muss ich auch sagen, dass es unter einem anderen Aspekt früher einfacher war: Da sind wir einfach ins Studio gegangen und haben die Musik aufgenommen - basta. Wenn Du heute ins Studio gehst, dann guckt alle fünf Sekunden ein anderer Musiker auf sein Smartphone und alles zieht sich unendlich in die Länge, das ist wirklich nervig.

Hast Du mal nachgerechnet, wie oft Du schon in Deutschland auf Tour warst?

Ja, hab ich. Mindestens 100 Mal oder noch öfter - so kommt’s mir zumindest vor.

Du hast in Deiner musikalischen Karriere jede Menge Preise eingeheimst. Gibt es einen, der Dir am meisten bedeutet?

Ja, der Miles Davis Award, den ich mal als Musiker des Jahres bekommen habe, das war eine unglaublich große Ehre. Und auch die Preise, die mir das "Guitar Players Magazin" öfter als bester Gitarrist des Jahres verliehen hat, das bedeutet mir auch sehr viel.

Man sagt, Du seist der schnellste Gitarrist der Welt. Ist Schnelligkeit wirklich so wichtig? Geht es nicht viel mehr um Feeling?

Das mit dem schnellsten Gitarristen, das hat mir jetzt schon seit 20 Jahren keiner mehr gesagt. Das war früher mal wichtig. Heute ist mir das egal. Mir ist mittlerweile das Komponieren viel wichtiger, darauf kommt es an.

Deine Musik wird oft als "Fusion" beschrieben, eine Mischung aus verschiedenen Stilrichtungen. Wie würdest Du selbst sie bezeichnen?

Fusion hat man das in den 1970er Jahren genannt. Damals haben sie gesagt, ich sei einer der Top 3 Fusion Musiker. Sei’s drum. Mittlerweile bedeutet das nicht mehr so viel; heute sagt man eher "World Music" - und ich denke, das trifft es auch. Allerdings ist dieser Begriff ziemlich weitläufig, da kann man unheimlich viel reininterpretieren. Letztlich sind das alles ja nur Worte. Es ist die Musik, die zählt - egal, wie man das Ganze nennt.

Wenn Du jetzt auf Tour gehst, was steht da auf der Setlist?

Nun, zunächst natürlich mal Stücke von meinem neuen Album "Opus". Aber dann spiele ich auch Nummern, die teilweise 20 Jahre alt oder noch älter sind. Wir haben auch Stücke von John Lennon und Paul McCartney dabei, also unsere Interpretation von Beatles-Songs.

Spielst Du auch noch "Stephanie’s Theme"?

Ja, natürlich. Das Stück habe ich für meine Frau geschrieben - und da sie ja Deutsche ist, muss ich es natürlich insbesondere bei euch spielen.

Wie habt Ihr Euch eigentlich kennengelernt?

Wir haben uns in Budapest getroffen, nach einem Konzert, als mich Stephanie interviewen wollte für das Frauen-Magazin, für das sie damals arbeitete. Es war Liebe auf den ersten Blick - das kann man nicht anders sagen. Und für mich war es das Beste, was mir überhaupt passieren konnte und jemals passiert ist.

Stephanie kommt aus Dresden. Kennst Du die Stadt mittlerweile?

Ja, in- und auswendig. Es ist eine wunderbare Stadt - mit wunderbaren Menschen.

Kennst Du auch Heidelberg?

Ja, ich hab auch da schon gespielt und mir eure Stadt angeguckt. Ich weiß, dass es eine große Universitätsstadt ist, und ich denke, ich werd mich bei euch auch dieses Mal wieder umschauen, bevor ich weiterfahre zum nächsten Konzert.

So richtig bekannt geworden bist Du ja damals, als Du das "Friday Night in San Francisco"-Album zusammen mit Paco de Lucia und John McLaughlin veröffentlicht hast. Paco ist ja leider mittlerweile gestorben - gibt es denn eine Chance, dass Du noch mal mit John auftrittst?

Ich glaube, eigentlich eher nicht. Das wär ja auch irgendwie blöd und sogar pietätlos, wenn wir ohne Paco noch mal auftreten würden - nein, das machen wir nicht.

Du spielst sowohl akustische als auch elektrische Gitarre. Welche bevorzugst Du?

Das ist beides gleich schön, je nachdem, welchen Sound man grade haben will. Früher, ganz am Anfang, hab ich mal Akkordeon gespielt, dann aber schnell gemerkt, dass mir die Gitarre mehr liegt. Zunächst war es die elektrische, weil ja damals jeder elektrische Gitarre spielen wollte. Aber ich hab mich dann auch sehr schnell mit der akustischen angefreundet, weil ich gemerkt habe, das ergänzt sich hervorragend. Akustisch, elektrisch - das macht nicht wirklich einen großen Unterschied. Kommt halt drauf an, welchen Sound Du grade haben willst.

Info: Auf seiner "Opus"-Acoustic-Tour schaut Al Di Meola am Sonntag, 27. Mai, 20 Uhr, in Heidelberg in der Stadthalle vorbei. Karten von 45 bis 50,90 Euro gibt es beim RNZ-Ticketservice.