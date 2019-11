Ihr erstes Studio-Album heißt „Unloved“. Kokettieren Sie mit diesem Titel damit, dass Jazz nicht unbedingt die populärste Musikform ist und nicht von jedermann gemocht wird?

Maciej Obara: Nein, nicht wirklich. Es gibt in keinem Genre Künstler, die immer nur geliebt werden. Diese Erfahrung habe ich auch selbst über die Jahre immer wieder gemacht. Nein, „Unloved“ ist ein Titel, den Krystof Komeda geschrieben hat, einer der herausragendsten und prägendsten Musiker der frühen polnischen Jazz-Szene. Ich liebe seine Musik – die mir im Übrigen sehr dabei geholfen hat, auch meinen eigenen Stil zu finden.

Wie würden Sie selbst die Musik beschreiben, die Sie komponieren und aufführen? Klassischer Jazz – oder doch eher moderner? Oder vielleicht eine Mischung aus beidem?

Meine beiden Alben „Unloved“ und „Three Crowns“ zeigen deutlich, wie sich meine Musik entwickelt hat. Da braucht man nur reinzuhören. Als ich am zweiten Album arbeitete, wurde ich stark von Henryk Mikolaj Gorecki beeinflusst – ich denke, auch das kann man hören. Bei meinen Kompositionen ist es meist so, dass ich lediglich den jeweiligen Rahmen eines Songs vorgebe, allenfalls noch die Stimmung – dann lasse ich meine Musiker einfach spielen. Das ist dann für mich immer etwas ganz Besonderes – zu hören, was sie sich dabei denken und wie sie es musikalisch umsetzen. Das ist bei fast jeder Aufführung irgendwie anders. Wie es sich bei meinem Konzert in Heidelberg dann anhören wird, kann ich heute wirklich noch nicht sagen. Lasst euch überraschen!

Die polnische Jazz-Szene genießt einen ausgezeichneten Ruf für ihr ganz eigenes Gepräge. Wie würden Sie dieses beschreiben?

Die Geschichte der polnischen Musik ist ja untrennbar verknüpft mit politischer Unterdrückung, die eine starke Auswirkung hatte auf die Kultur im Lande ganz im Allgemeinen. Gerade der polnische Jazz und seine Repräsentanten wurden so historisch gesehen zu einem Synonym für polnische Tradition und Freiheit. Heutzutage gibt es eine neue Generation von Musikern hier bei uns, von denen viele ihre Ausbildung im Ausland absolviert haben – und die bringen einen ganz neuen Sound mit zurück nach Hause. So ist eine neue Szene entstanden, die geprägt wird durch eine Mischung aus europäischen Einflüssen und dem, was ursprünglich aus Polen kam. Das fügt sich meines Erachtens alles dann sehr gut zusammen.

Wie würden Sie denn den Unterschied zwischen polnischem Jazz und „klassischem“ beschreiben, wie man ihn etwa aus den USA kennt?

Jazz klingt überall anders, in Europa schon mal ganz anders als etwa in den USA. Das ist nicht nur bei uns in Polen so. Was die Sache letztlich interessant macht, sind die Dinge, die entstehen, wenn Musiker aus verschiedenen Ländern und Kontinenten zusammenkommen und spielen. Das ist bei uns nicht anders als irgendwo sonst.

„Polski Jazz“ eroberte ab den 1950-er-Jahren die Szene. 40 Jahre später gab es in den 90ern dann mit „Yazz“ eine komplett neue Stilrichtung, die ebenfalls aus Polen kam. Was dürfen wir von der polnischen Jazz-Szene noch einmal 30 Jahre später heute erwarten?

Richtig viel – das kann ich versprechen. Die hiesige Szene ist momentan stark im Umbruch; die jungen Jazzmusiker drängen nach vorne mit neuen Ideen. Schauen wir also zu, dass möglichst viele Leute sie und ihre Musik zu hören bekommen – es lohnt sich.

In welche Kategorie oder welches Genre ordnen Sie Ihre eigene Musik ein?

Ich betrachte meine Musik niemals unter solchen Einordnungsgesichtspunkten. Das spielt doch überhaupt keine Rolle. Was gute Musik ausmacht, kommt von den Musikern – Genre hin und Kategorie her.

Was wissen Sie über die deutsche Jazz-Szene? Und wie gefällt sie Ihnen?

Ich kenne und liebe Berlin und den kosmopolitischen Charakter dieser Stadt – auch und gerade im musikalischen Bereich. Was ich in letzter Zeit dort gehört habe an Jazz, egal ob deutsch oder international, sucht seinesgleichen – in kleinen Clubs ebenso wie in größeren Hallen. Letztes Jahr spielte ich mit meinem Quartett auf dem Berliner Jazz Festival; das war ein absoluter Höhepunkt.

Was wussten Sie über das Enjoy Jazz Festival, als Sie eingeladen wurden?

Ich wusste, dass dies eines der wichtigsten Festivals seiner Art überhaupt ist. Und ich war begeistert, als ich hörte, dass dieses Jahr einer der Schwerpunkte der polnische Jazz sein würde. Wir Musiker aus Polen brauchen solche Unterstützung und sind sehr dankbar dafür.

Wer wird bei Ihrem Konzert im Karls-torbahnhof mit auftreten?

Das werden Ole Morten Vaagan am Bass, Jon Falt am Schlagzeug und Dominik Wania am Piano sein. Sie sind versierte Musiker, mit denen ich seit Längerem zusammenspiele – das passt!