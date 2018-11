Eros Ramazzotti feierte vor wenigen Wochen seinen 55. Geburtstag. Warum er sich nicht auf alten Erfolgen ausruhen will, für was er sein Geld am liebsten ausgibt und welche Probleme das Altern mit sich bringt – darüber sprach der italienische Sänger mit RNZett-Autor Steffen Rüth in seinem Mailänder Studio „L’Isola“.

Eros, worauf kam es Dir beim neuen Album "Vita ce n’è" besonders an?

Nicht langweilig zu sein.

Ein löblicher Plan.

Ich wollte Lieder aufnehmen, die lebendig klingen und auf der Höhe der Zeit sind. Immer wieder den alten Brei aufzuwärmen, ist doch langweilig. Ich finde es falsch, sich als Künstler nur auf seine alten Erfolge zu stützen. Mir ging es darum, jetzt ein Album zu machen, das sich mit meinen alten Platten messen kann. Ja, mehr noch: Das selbst ein Klassiker werden kann. In 20 Jahren sollen die Leute sagen "Mensch, also auf Vita ce n’è, da war er richtig gut."

Wie kriegt man das hin?

Indem man sich anstrengt und sich Mühe gibt. Mit 55 Jahren war es mein Wunsch, ein Album zu gestalten, das neue Hits abwirft, mit Songs, die noch stärker im Ohr bleiben. Die Grundidee war also, hervorragende, nach Möglichkeit zeitlose, Popsongs aufzunehmen. Kaum jemand macht das ja noch so wie ich. Das Album ist hier im Studio entstanden, aber ich habe es in Los Angeles abmischen lassen von echten Cracks wie Davide Rossi, auch der Gitarrist Michael Landau spielt auf dem Album mit. Ich selbst bin aber in Mailand geblieben, das hat mich viel Geld gespart.

Bist Du ein sparsamer Mensch?

Das war ein Witz. Nein, im Gegenteil: Sparen und Eros? Das kannst du vergessen. Geld ist mir nicht wichtig, ich fühle mich ihm nicht sehr verbunden. Normalerweise schmeiße ich es eher raus. Zum Beispiel für Autos. Du musst gleich mal vor der Tür gucken, dort steht ein schöner großer Geländewagen aus Deutschland.

Wofür gibst Du noch gerne Geld aus?

Für meine Kinder. Und deren Zukunft. Wenn ich irgendwann mal nicht mehr bin, sollen die es gut haben. Das Blöde ist: Dadurch, dass ich dem Geld lange keine besondere Bedeutung gegeben habe, sind die Leute, die es für mich verwaltet haben, nicht immer in meinem Sinne damit umgegangen.

Den Italienern, angefangen bei der Regierung, wird ja insgesamt ein etwas laxes Verhältnis zum Geldausgeben nachgesagt. Verfolgst du die aktuellen politischen Entwicklungen?

Oh je, ja, natürlich. Aber wir sind nicht allein mit unseren Populisten. Auch in Deutschland gibt es einen Rutsch nach rechts. Die Welt verändert sich so schnell.

Wäre es dennoch fair, den Italienern eine gewisse Lust am eigenen Untergang zu bescheinigen?

Wir Italiener haben so ein bisschen die Angewohnheit, die Dinge umzuwerfen und vom Kopf auf die Füße zu stellen. Wir lieben radikale Schwenks, sobald wir uns Vorteile davon versprechen. Und so haben wir wohl geglaubt, es ändert sich etwas, wenn wir bestimmte politische Parteien wie die Lega Nord wählen. An die Auswirkungen haben wir nicht groß gedacht oder haben sie ausgeblendet.

Man hätte es wissen können.

Sicher, nur: Wenn dir ein Politiker verspricht "Ich gebe dir mehr Geld", dann wählst du ihn. In der Realität sind solche Versprechen nichts wert, aber das ist eine Zeit lang egal. Meine Hoffnung ist, dass es irgendwann Veränderungen geben wird, die dafür sorgen, dass es den Leuten auch wirklich besser geht.

Wie viel von Dir persönlich steckt in den neuen Texten?

Natürlich sehr viel. Nur ein Song, der aufrichtig ist, findet seinen Weg in die Herzen der Menschen. Ich singe über meine Werte wie die bedingungslose Liebe zur Familie oder den Respekt für alle Menschen, die Natur. Und ich sage, manchmal ist es in Ordnung, sich ein bisschen aus der Kurve tragen zu lassen und Spaß zu haben. Du darfst hin und wieder Mist bauen und Sachen machen, bei denen du denkst "Puh, echt jetzt?", solange du wieder zurückfindest auf deinen Weg.

Den Song "Per Il Resto Tutto Bene" hast Du gemeinsam mit Helene Fischer aufgenommen. Worum geht es darin?

Der Text ist zwiespältig und ein bisschen ironisch. Man sagt ja immer "Ja, alles gut", also "tutto bene", aber oft ist es das eben doch nicht. Gerade wir Italiener achten immer sehr auf den Schein und nicht so sehr auf die Wirklichkeit. Im Kern geht es darum, dass man auf die Frage "Alles gut bei dir?" ruhig mal ehrlich antworten sollte.

Bist Du auch so oberflächlich?

Nee, eigentlich nicht. Ich sage, wenn mir was nicht gefällt. Mir ist daran gelegen, dass man ehrlich darüber spricht, wie es einem selbst geht, aber auch, dass man anerkennt, dass auf der Welt nicht alles in Ordnung ist.

Dein Sohn Gabrio ist drei, Tochter Raffaela sieben Jahre alt. Wissen die schon, dass ihr Vater berühmt ist?

Meine Tochter fängt an, Fragen zu stellen, was der Papa da so treibt. Ihre Freunde in der Schule erzählen ihr von mir, jetzt will sie natürlich alles verstehen, was in meinem Leben los ist und warum wir nicht immer überall hingehen können so wie andere Familien.

Deine älteste Tochter Aurora wird 22 und ist in Italien längst selbst ein Star. Nimmt sie noch Ratschläge von dir an?

Sie hört sich alles an, was ich zu sagen habe. Und macht dann, was sie will (lacht). Aurora hat ihren eigenen Kopf.

Was macht deine zweite Leidenschaft, der Fußball?

Ich werde alt. Das Knie macht nicht mehr mit. Jetzt spielen wir zu siebt in einer Mannschaft, auf einem halb so großen Feld. Das geht ganz gut. Ist immer noch anstrengend, aber man rennt nur noch halb so viel. Das ist altersgerechter.

Info: „Vita ce n’è“ ist am 23. November erschienen. Am 13. April tritt Eros Ramazzotti damit in der Mannheimer SAP-Arena auf.