"Hotspot" ist die Berlin-Platte der Pet Shop Boys. Neil Tennant (65) und Chris Lowe (60) haben die zehn Songs nicht nur in den Berliner Hansa Studios aufgenommen, viele der erstaunlich juvenil und dynamisch klingenden Stücke handeln auch von der Liebe des Duos zur deutschen Hauptstadt. Und natürlich starten die Synthie-Pop-Helden ihre kommende Tournee in Berlin. Steffen Rüth sprach mit Chris Lowe über das Alter und natürlich Berlin.

Mr. Lowe, im Video zu Ihrer neuen Single "Monkey Business" kann man Ihnen und Neil Tennant beim Tanzen zuschauen. So viel Dynamik ist man von den Pet Shop Boys nicht gewohnt.

Chris Lowe (lacht): Nicht wahr? Wir waren schon eine Weile nicht mehr selbst in einem unserer Videos zu sehen, und wir hatten bei "Monkey Business" einfach echt Lust darauf. Gerade weil dieser Song so gnadenlos flott, funky und tanzbar ist. Wir haben mit einer Choreografin gearbeitet, die Neil und mir jeden einzelnen Schritt genau gezeigt hat. Ich hätte gerne noch länger trainiert, aber es sieht auch so wirklich witzig aus. Unsere Bewegungen passen zum Groove des Songs.

Gehen Sie privat oft tanzen?

Och, nicht mehr so richtig. Nicht wie in den großen Zeiten, den 80ern und frühen 90ern. Ich bin ziemlich wählerisch geworden, was Clubs angeht. Der Laden muss mir schon echt was bieten. Letzten Sommer war ich auf ein paar Partys auf Ibiza, na ja, ganz nett. Aber ich habe an mir festgestellt, dass mir der nächtliche Schlaf recht wichtig geworden ist. Wenn ich ausgehe, dann am liebsten tagsüber. Ich bin 60 geworden, mein Lieber, das ist alt, richtig alt.

Spüren Sie das Alter?

Nein, ich fühle mich nicht anders als früher. Ich muss mir immer wieder in Erinnerung rufen, dass ich 60 bin. Zum Beispiel renne ich auf der Straße einfach gerne los, diese Sprints sehen für andere Leute sicher eigenartig aus. Aber wissen Sie, was das Beste an meinem Alter ist: Ich habe jetzt eine Seniorenkarte für den Zug. Ich kann also mit Ermäßigung fahren, das ist ein klarer Vorteil.

Ist 60 nicht sowieso das neue 40?

(lacht): Yeah. Mein Reden. Ein wenig bin ich tatsächlich beunruhigt, etwas wirklich Spannendes zu verpassen. Neil und ich gehen jetzt gern altersgerecht aus. Wir treffen uns, wenn wir in Berlin sind, gern Sonntagmittag im Berghain mit Freunden auf ein paar Prosecco, bevor wir ein spätes Mittagessen einnehmen.

Wie viel Zeit verbringen Sie in Berlin?

Im Schnitt etwa zehn Wochen pro Jahr. Wir haben uns vor kurzem sogar eine Wohnung gekauft, eine ziemlich große sogar, mit einem kleinen Studio drin.

Sie und Neil leben in einer WG?

Ja! Wir wollten endlich eine eigene Bleibe haben. Unser Freund, der Fotograf Wolfgang Tilmans, hat eine ganz ähnliche Wohnung. Gut 100 Jahre alt, mit einem "Berliner Zimmer" in der Mitte. Das war ganz schön schwierig und hat lange gedauert, überhaupt eine Wohnung in Berlin zu ergattern. Und ja, während wir in London an entgegengesetzten Enden der Stadt leben und uns meist in der Mitte treffen, wohnen wir in Berlin zusammen und verbringen auch unsere Freizeit gemeinsam.

Die Berliner schimpften oft über ihre Stadt, viele finden sie unpraktisch und siffig. Sie sehen das anders, oder?

Komplett. Berlin ist so ein offener Ort. In London ist es undenkbar, dass die Leute mit Bierflaschen in der Tube sitzen. Aber in Berlin geht alles. Wir mögen es, wenn es nicht so viele Regeln gibt. Berlin ist das totale Gegenteil zu München, dieser extrem sauberen und aufgeräumten Stadt. Die Leute in Berlin sind anarchisch und teilweise auch echt bekloppt. Wie die parken! Auf dem Bürgersteig, mitten auf der Straße, einfach überall (lacht).

Sie haben "Hotspot" auch in Berlin aufgenommen und zwar in den berühmten Hansa Studios am Potsdamer Platz.

Ja. Wir wollten die Platte in Berlin machen, und da kamen uns die Hansa Studios wegen der großen Geschichte, wegen David Bowie, Brian Eno, Depeche Mode, in den Sinn. Zudem liegen dort all diese fantastischen analogen Keyboards herum, die wir alle genutzt haben. Der ganze Sound ist viel dichter, wärmer und analoger, als wenn wir zum Beispiel in Los Angeles aufgenommen hätten.

"Hotspot" klingt nach klassischen Pet Shop Boys. Macht es Ihnen Spaß, zeitlosen Pop mit modernen Sounds zu vermengen?

Das geschieht automatisch. Diese Kombination steckt tief in unserer DNA. Schütte noch ein Tütchen Melancholie dazu, dann hast du alles beisammen. Wir denken darüber gar nicht mehr nach.

Eine der Uptempo-Nummern heißt "Happy People". Diese leben, so der Text, in einer traurigen Welt. Was dachte sich Neil bei diesen Zeilen?

Es geht um das Spannungsverhältnis zwischen uns und der Welt. Neil und ich sind weitgehend glückliche und optimistische Gesellen. Zugleich scheint die Welt so missmutig geworden zu sein, trauriger als früher. Manchmal übermannt einen dieses Gefühl der Niedergeschlagenheit, und zwar umso stärker, je mehr Zeit du an deinem Handy verbringst. Ohne Pause informiert es dich darüber, was wieder Schreckliches passiert ist, das schafft und überfordert dich. Früher dominierte das Weltgeschehen dein Leben nicht annähernd so wie heute. Du hast dir abends um 10 Uhr die Nachrichten angeguckt und wusstest Bescheid.

Auch die Ballade "Hoping For A Miracle" handelt von dieser Mischung aus Verzweiflung und Hoffnung.

Ja. Wir warten immer noch darauf, dass irgendeine Lichtgestalt uns aus der selbstverursachten Misere holt. Aber wir werden wohl vergeblich warten.

Info: Das Album "Hotspot" erscheint am 24. Januar. Live: 10. Mai, Stuttgart; 20. Mai, Frankfurt. RNZ-Ticketservice; ab 76,45 Euro.