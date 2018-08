Cro, wie haben Sie den Sound gefunden, der Ihnen für das Album vorschwebte?

Es ist einfach mein Geschmack, der das Album so klingen lässt, wie es klingt. Vorher war ich mit einem Laptop in meinem Zimmer unterwegs und habe da meine Platten produziert. Diesmal habe ich mich noch mehr in die Materie reingefuchst. Dadurch habe ich viel gelernt und auch andere Musiker kennengelernt, die ich dazugeholt habe, wie Bläser, Streicher und Pianisten. Dadurch konnte ich mehr zaubern.

In einem Lied heißt es: "Ich war noch nie so ausgeglichen". Wie schaffen Sie es, immer locker zu bleiben?

Die Kunst ist es, sich weniger mit den Dingen auseinanderzusetzen, die einen stören, sondern mit den Dingen, die man liebt. Wenn man aber nicht ausgeglichen ist, muss einem klar sein, was einen stört und versuchen, dieses Problem zu lösen. Ich habe das gemacht.

Was für Probleme meinen Sie?

Zum Beispiel, wenn es in der Liebe nicht groß läuft oder man trennt sich von jemandem, mit dem man lange zusammen war. Im Moment fühle ich mich mega gut, alleine zu sein. Das wusste ich vorher nicht.

Ist das Single-Dasein für Sie der Idealzustand des Lebens?

Nö, nö. Jeder wie er möchte und wie es kommt im Leben. Man muss dabei einfach mit dem Flow gehen.

Wollen Sie Ihre Panda-Maske eigentlich bis ans Ende Ihrer Tage tragen?

So wie es aussieht, ja. Die Maske behalte ich, weil es mir um die Musik geht und nicht um mich.

Worauf kommt es im Leben wirklich an?

Es kommt im Leben darauf an, schöne Tage zu haben. Dass man jeden Tag das macht, worauf man wirklich Lust hat. Dann hat man am Ende ein schönes Leben gehabt.

Ihr Album heißt "tru.". Was bedeutet es, "true" zu bleiben?

Es bedeutet, nicht so zu tun als sei man jemand anderes, indem man Vorbildern nacheifert oder sich anders gibt als man ist. Das beste ist immer noch, ehrlich zu sein. Ein ehrliches Produkt ist viel ehrgreifender und krasser. Tru sein ist sehr wichtig und der einzig richtige Weg, auch in Bezug auf die digitale Welt. Da haben viele verlernt, ehrlich zu sein und fotoshoppen sich nur noch.

Haben Sie darüber auch mich Wyclef Jean gesprochen?

Nein, mit Wyclef war ich nicht in einem super deepen Talk. Wir beide hatten eher sehr viel Spaß.

Wie kam es zu dieser Zusammenarbeit?

Eine Freundin über drei Ecken kannte eine Freundin von ihm. Und so haben wir uns dann antelefoniert. Wyclef wollte gleich hören, was bei mir so geht und verliebte sich sofort in das Lied "Todas". Nur so will ich es. Ich brauche niemandem auf meinem Album, nur weil es Wyclef ist. Er muss schon von sich aus Bock haben, in meine Richtung zu gehen. Wir haben sofort gemerkt, wir sind vom selben Schlag. Wyclef ist auch ein Kindskopf.

Was interessiert Sie an Wyclef Jean? Ist es seine Art zu rappen, sein Stil oder doch eher sein Charakter?

Wyclef ist auch "tru" und war schon immer ein bisschen seine eigene Szene. Als Ghetto-Hip-Hopper wie Wu-Tang Clan und NWA angesagt waren, hat er mit den Fugees so hippiemässig mit Gitarre Musik gemacht. Seine Musik ist voller Aussage und Gehalt. Er steht für Freiheit, Gleichheit, nur für Gutes. Ein ganz positiv aufgeladener Künstler.

Wofür steht Ihre Musik? Sind die Ereignisse der letzten Zeit in die neuen Songs mit eingeflossen?

Ja natürlich. Dagegen kann man sich nicht wehren. Die ganze Welt, die auf einen einprasselt, saugt man mit auf. Mein Album beschäftigt sich mit "fake" und "tru" und mit Carlo mit Maske - also Cro - und Carlo ohne Maske. Und auch diese Medienwelt - das Echte und das Unechte - spielt da mit rein. Man sollte besser ehrlich sein und nicht alles glauben.

Wie sehen Sie das Internet als jemand, der durch Youtube berühmt geworden ist?

Es ist Fluch und Segen zugleich. Man muss halt die Mitte finden. Wenn man weiß, wie man das Internet einsetzt und es dafür nutzt, um mit seiner Oma zu skypen und seiner Mama eine Nachricht zu hinterlassen, dann ist es schon wieder gut.

Wie lang war Ihre längste Offline-Phase?

Das war im Herbst, da waren wir mit dem Rucksack in Bali unterwegs - und zwar ohne Handy. Das braucht man da nicht. Mein Dad macht es auch so und guckt einmal in der Woche nach, ob er eine Nachricht bekommen hat. Das ist eigentlich der richtige Umgang.