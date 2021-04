Von Olaf Neumann

Produzent Ihres Comebackalbums "Now" ist Vincent Sorg. Er arbeitete mit den Toten Hosen, den Broilers und In Extremo. Wie hat Sorg Sie im Studio in die richtige Stimmung gebracht?

Kai Wingenfelder: Er hat die Stimmung kanalisiert, die allgemein gut war. Vincent Sorg ist nicht nur ein technisch versierter, sondern auch ein sehr guter mentaler Produzent. Das passt einfach. Wir haben uns untereinander seit Oktober 2016 nicht ein einziges Mal gestritten. Das gab es noch nie! Unser neues Management betreut uns so, wie man es schon früher hätte machen sollen. Dann hätten wir uns auch nie trennen müssen.

Wie sind Sie im Studio vorgegangen?

Wir haben eine Nummer nach der anderen fertig gestellt. Vincent sagte: "Nach fünf Tagen hört die Bereitschaft der Musiker auf, irgendetwas gut zu finden". Deswegen dauerte bei uns in den letzten anderthalb Jahren keine Session länger als fünf Tage. Aber wegen Corona hatten wir auch drei Monate Stillstand. Gemischt wurde das Album online in verschiedenen Studios in wahnwitzigen Hightech-Zoom-Konferenzen.

Hat die Technik dabei mitgespielt?

Das lief super. Als Vincent die einzelnen Nummern gemischt hat, saßen wir alle zu Hause am Bildschirm unter teuren Kopfhörern oder vor der Anlage. Auf diese Weise kann man Musik perfekt beurteilen.

Sie waren seit zwölf Jahren nicht mehr miteinander im Studio, unter anderem auch, weil Sie dort zu oft aneinandergeraten sind. Was war der Grund dieser Streitigkeiten?

Wir haben uns früher über Belanglosigkeiten gestritten. Zusammen hätten wir seit 2008 niemals ins Studio gehen können, ohne uns zu zerfleischen. Wir wollten aber nicht unsere Freundschaft verlieren, deswegen haben wir eine fast zehnjährige Pause eingelegt. Das hat dazu beigetragen, dass wir alle reifer geworden sind und heute einen gesunden Respekt voreinander haben. Man nimmt eine Gitarre in die Hand, der Sänger macht den Mund auf, Rainer haut auf die Snare und zack: klingt es wie Fury. Wir haben unseren eigenen Sound.

Thees Uhlmann sang 2019 in dem Lied "Was wird aus Hannover": "Du hattest einen Plan/Ich hatte Fury In The Slaughterhouse". Was dachten Sie, als Sie das zum ersten Mal hörten?

"Super, Thees!" Und er dachte: "Super, Fury!" Deswegen hat er auch das Intro für die Platte geschrieben. Diesen Song werden wir zusammen mit Thees Uhlmann im Fernsehen performen.

Thees Uhlmann bezeichnete Fury In The Slaughterhouse auch als "U2 aus Niedersachsen – aber zum Anfassen." Ist das für Sie gut oder schlecht?

Gut, denn U2 ist eine Band, die mich sehr geprägt hat. Ich weiß, dass Thees uns mag und bestimmte Dinge genauso sieht wie wir. Man muss auch die Scorpions musikalisch nicht mögen, aber man sollte ihnen Respekt zollen, denn eine größere Rockkarriere hat Deutschland nicht zu bieten. Die Scorpions spielen nach über 40 Jahren noch immer in ausverkauften Hallen in Asien und anderswo. Da müssen die Meckerfritzen erst einmal hinkommen. Es müsste eigentlich eine Fernsehsendung geben, in der alle namhaften hiesigen Kapellen einen Scorpions-Song spielen. Aber Deutschland feiert seine Künstler nicht.

Die Stimme ist der Spiegel der Seele, heißt es. Sie wird als Ausdruck der Persönlichkeit wahrgenommen. Wie hat sich Ihre Stimme seit dem letzten Fury-Album weiterentwickelt?

Ich arbeite nicht bewusst an meiner Stimme. Nach unserer Trennung habe ich zwei Jahre lang die Medienabteilung für die Reederei Beluga aufgebaut und geleitet. Aber ohne Musik ging es bei mir nicht, weshalb mein Bruder Thorsten und ich vor zehn Jahren anfingen, deutschsprachige Songs zu machen. Das klingt ein bisschen anders, aber ich habe einfach weitergesungen und mich in meinem Studio weitergebildet.

Auf dem neuen Album besingen Sie das Jahr 1995, in dem Fury In The Slaughterhouse in den USA fast der Durchbruch gelungen wäre. ("We felt so alive in 1995!") Bereuen Sie, dass es damals nicht zum ganz großen Erfolg in Amerika gekommen ist?

Das haben wir schon damals nicht wirklich bereut, weil wir es theoretisch hätten haben können. Wir hätten ja nach vier Monaten nicht nach Hause fahren müssen. Unser Management in Deutschland ließ das aber zu, obwohl wir an der US-Westküste noch gar nicht gespielt hatten. Dort verkauften wir die meisten Platten außerhalb von New York. Aber unsere deutsche Plattenfirma nörgelte, weil wir zu Hause eine Tournee spielen sollten. Und unser Management, das nicht mitgekommen war, hat das einfach zugelassen. Normalerweise hätte es darauf bestehen müssen, dass wir erst dann in Deutschland touren, wenn wir in Amerika fertig sind. Eine junge, wilde Band wie wir hätte dringend einen Aufpasser gebraucht. Wir sind in Amerika mit Stretchlimos in Mädchen und Drogen reingefahren. Aber zum Durchbruch fehlte uns nicht viel. Unsere Songs liefen oft im Radio und Cindy Lauper drehte für uns Videos. Das wäre schon schön geworden, aber wissen Sie was: Vielleicht würden wir beide jetzt nicht miteinander sprechen, wenn es drüben geklappt hätte. Man mus ja nicht alles haben.

Vielleicht bekommen Sie ja in den USA eine zweite Chance.

Zumindest weiß ich, dass die Amis unsere neue Platte mögen. Rami Jaffee von den Foo Fighters hat darauf Keyboards gespielt. Mein Bruder Thorsten und ich sind mit ihm befreundet, und er wollte unbedingt auf einem Fury-Album mitspielen: "Send it over! I play on it.” Er war da gerade mitten in der Promoarbeit für die neue Scheibe der Foo Fighters, aber das war ihm egal. Das fand ich super nett von Rami.