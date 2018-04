Wieso haben Sie die Arbeit an Ihrem ersten deutschsprachigen Album ausgerechnet in Los Angeles begonnen?

Los Angeles ist für mich ein Zufluchtsort. Die Stadt hat einen Groove, den man nicht beschreiben kann. Dort wird angepackt und gemacht. Dieser Vibe gefällt mir. Zudem scheint dort jeden Tag die Sonne und man hat um neun Uhr schon gejoggt und gefrühstückt. Außerdem wohnt dort einer meiner besten Freunde und der Produzent meines Albums, Robin Grubert. Ich wusste, wenn ich zum ersten Mal auf Deutsch texten will, dann muss ich das mit ihm und Alexander Zuckowski machen.

Hat die Arbeit dort eine besondere Bedeutung für Sie?

Los Angeles war wichtig, um den Kopf frei zu bekommen, denn wenn man in seiner Muttersprache textet, geht es ans Eingemachte. Wir saßen da zu dritt wie in einer Therapiesession. Ich habe Worte wie "Schlüsselkind" ins Rennen geworfen. Das lief so gut, dass ich unbedingt ein ganzes Album auf Deutsch machen wollte.

Haben Sie sich zum Arbeiten immer in Robin Gruberts Villa in den Hollywood Hills getroffen?

Da würde er sich sehr freuen, wenn das tatsächlich der Fall wäre! Aber es ist noch keine Villa, sondern ein Apartment in Venice. Dort gibt es eine sehr kreative Szene und der Strand ist vor der Haustür. Letztes Jahr haben wir Vocalsessions in einer Villa in Bel Air gemacht, die dem Produzenten Trevor Horn gehörte. In dem Studio herrschte ein musikalischer Spirit, der sich gewaschen hat! Im Wohnzimmer stand ein Flügel und überall waren Gitarren. An den Wänden hingen Goldene Schallplatten von Seal über Depeche Mode bis George Michael. Tragischerweise ist dieses Haus mit all seiner Geschichte zwei Wochen nach unserer Abreise einem Waldbrand zum Opfer gefallen. Vielleicht war ich sogar der Letzte, der dort aufgenommen hat!

Das Format Album stirbt langsam aus. Wie gehen Sie mit diesem Kulturwandel um?

Ich frage mich generell, ob man überhaupt noch Alben machen oder nicht alle ein, zwei Monate einen Track raushauen sollte wie die DJs und Rapper. Die machen erst dann ein Album, wenn drei Tracks gut gelaufen sind. Aber ich habe für mich festgestellt, dass ich das nicht kann. Meine erste deutschsprachige Platte sollte unbedingt ein ganzes Album mit einem roten Faden sein: sprich Freunde, Familie, Vergangenheit, Gegenwart.

Ist die deutsche Sprache ebenso leicht singbar wie die englische?

Im ersten Moment nicht, deswegen habe ich mich ja so lange gesträubt. Ich habe relativ schnell gemerkt, dass es für mich besser ist, wenn ich nicht krampfhaft versuche, Feuilleton zu sein. Ich wollte tiefe Themen mit einfachen Worten angehen. Das ist eine Gratwanderung, weil man relativ schnell in den Kitsch abdriften kann. "Ich liebe dich" klingt kitschig, während "I love you so" überhaupt kein Problem ist, wenn der Rest stimmt. Aber irgendwann habe ich mir gesagt, ich mache es auf Deutsch genauso wie ich es auf Englisch gemacht habe. Dazu muss man nur die richtigen Worte finden.

Die Songs auf Ihrem Album sind sehr persönlich. Hat das etwas mit dem Sprachwechsel zu tun?

Ja, die Muttersprache bringt einen dazu. Ich hatte jetzt zum ersten Mal die Gelegenheit, direkt von mir zu erzählen. Man macht sich ja bei englischen Songs nur selten die Mühe, sie zu übersetzen. Und mit einem deutschen Song kann ich mich direkt in die Herzen singen. Da war es klar, dass ich ganz viel von mir erzählen möchte. Ich wollte nicht politisch werden, sondern nahe bei mir bleiben.

Lassen Sie in "Junge" Ihre Mutter sprechen?

Nein, das ist nicht der moralische Zeigefinger, sondern eher ein humorvolles Lied. Meine Mutter hat mich immer bestärkt in dem Wunsch, Musiker zu werden und auch zu bleiben. Es gab Freunde, die es gut mit mir meinten und mich ernsthaft fragten, ob es mit meiner Karriere noch etwas werde. Ich habe dann ein halbes Jahr lang gezweifelt und mich wieder an der Uni eingeschrieben. Aber das ging nicht. Zum Glück ist der Erfolg dann doch noch gekommen.

Mit welchen Jobs haben Sie sich anfangs über Wasser gehalten?

Ich habe gern hinter der Bar gearbeitet. Ich glaube, ich war ein guter Bartender. Sehr ungern war ich Fahrradkurier. Morgens um halb sechs aufzustehen und sich aufs Fahrrad zu schwingen, um sich durch die stark befahrene Dortmunder Innenstadt zu kämpfen, war schlimmer als Kette rauchen. Ich habe drei Wochen bei der Müllabfuhr gearbeitet, das war gut, aber super anstrengend. Die schlimmsten Jobs waren die stumpfen wie Getränkekisten einsortieren. Bei einer Spielzeugfirma habe ich Pakete geklebt. Dabei wird man total Banane im Kopf. Und man kriegt ständig Druck, weil man den Akkordschnitt nicht einhält. Als Aushilfe war man immer der Arsch, weil man das nicht so gut konnte wie die geübten Leute. Dadurch habe ich großen Respekt vor sehr vielen Jobs bekommen.

Wie autobiografisch ist der Song "Schlüsselkind"?

Ich war Teilzeitschlüsselkind. Meine Mutter war alleinerziehend und irgendwann kam noch mein Bruder dazu. Bis zu meinem fünften Geburtstag war ich oft bei meiner Oma untergebracht und ab dem Gymnasium war ich wieder öfter Schlüsselkind. Das Gute daran war, dass ich wusste, da kommt immer wieder jemand nach Hause. Es gab Tage, an denen ich aus der Schule kam und irgendetwas mitzuteilen hatte, sei es eine Klopperei oder eine schlechte Note. Wenn ich das nicht loswerden konnte, war das natürlich traurig. Aber viel öfter habe ich mich heimlich auf die sturmfreie Bude gefreut. Ich konnte als Präpubertierender essen oder fernsehen, was ich wollte. Das war eine gute Vorbereitung auf das spätere Leben. Ich hätte auch mit 15 ausziehen können und wäre klargekommen.

