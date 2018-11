Jan, hast Du über Dirk Dinge während der Arbeit an diesem Album erfahren, die Du noch nicht wusstest?

Jan Müller: Jetzt keine spektakulären Enthüllungen, so ist es auch nicht angelegt. Aber ich glaube, wir haben uns noch einmal besser kennengelernt. Bei dieser Art von persönlichen Texten ist das zwangsläufiger der Fall, als wenn man den Umweg über die Abstraktion nimmt, wie wir es lange gemacht haben. Für uns hat sich mit dieser Platte noch einmal eine neue Tür geöffnet.

Was ist das Besondere an autobiografischen Texten?

Jan: Die Ehrlichkeit ist sehr wichtig. Und wir mussten schonungslos sein, auch zu uns selbst.

Dirk, ist dir das leicht gefallen, schonungslos zu sein?

Dirk von Lowtzow: Ich habe das jetzt nicht als unlösbare Aufgabe gesehen. Mich hat es eher befreit, durch diese Tür zu gehen. Zu sagen "das wird jetzt ein autobiografisches Album" hat meine Kreativität beflügelt und sehr viel in mir in Gang gesetzt. Ich wollte mich mit einfachen Worten ohne Umwege und ungepanzert mitteilen. Das knappe Jahr, in dem wir intensiv an den Liedern gearbeitet haben, war für mich sehr gewinnbringend. Ich habe diese Zeit als sicherlich manchmal verstörend, aber im Großen und Ganzen als schön empfunden.

Das Album ist chronologisch aufgebaut, es reicht von der Kindheitserinnerung "Tapfer und grausam" bis zur Zukunftsutopie "Mein Morgen".

Dirk: Die Hoffnung ist, dass man es hören kann, als würde man einen Roman lesen oder eine Serie gucken. Weil es wirklich eine Narration gibt, eine Geschichte. Das erfordert Zeit und Hingabe, sich dem auszusetzen. So ein Album aufzunehmen, mag altmodisch sein und vielleicht sogar anachronistisch. Doch dazu stehen wir.

Hast Du beim Schreiben neue Erkenntnisse über Dich selbst gewonnen?

Dirk: Ich bin per se kein nostalgischer Mensch. Ich habe zum Beispiel keine Fotos von mir aus der Kindheit, es gibt kein Arsenal an Erinnerungen, auf das ich zurückgreifen könnte. Insofern war es interessant, einen Blick auf meine Vergangenheit zu werfen und zu schauen, was mir im Gedächtnis geblieben und was davon mitteilungswürdig im Sinne der Popmusik ist. Über meinen ersten Schultag musste ich jetzt keinen Song schreiben.

Sondern lieber über deine erste elektrische Gitarre in "Electric Guitar". Du singst in dem Lied über "Sex and Drugs im Elternhaus". Kam mit der Gitarre das Selbstbewusstsein?

Dirk: Ja, klar. Ich kannte diese Art des Ausdrucks vorher nicht. Und dann entdeckte ich in der frühen Pubertät Pop- und Rockmusik, und diese Musik spielte schnell eine große Rolle in meinem Leben. Mit der Gitarre konnte ich Krach machen, und das gab mir Selbstsicherheit und das Gefühl von Freiheit. Und das fiel genau in die Zeit von erwachender Sexualität.

Was war am Wichtigsten: Sex, Apfelkorn oder Musik?

Dirk: Irgendwie alles zusammen. Deswegen heißt es ja auch "Sex & Drugs & Rock’n’Roll". Zur Popmusik gehört eine Überschreitung. Dass man sich was traut. Man wird durch diese Musik, gerade wenn man sie als Jugendlicher hört, leicht aufgeputscht, auch ausgelassen.

Im Video zu "Hey Du", einem Lied übers jugendliche Anderssein und den damit einhergehenden Reaktionen, wirken die übrigen Dorfbewohner wie Zombies. Hast Du das damals so empfunden?

Dirk: Die Videos, es werden vier sein, sind der Versuch, Teile des Albums als fortlaufende Geschichte, quasi als Serie, zu erzählen. Wir fanden es einleuchtend, den Fokus auf das Unheimliche und Fantastische, und nicht so sehr auf das Beschwören der 70er- und 80er-Jahre-Nostalgie zu legen.

Ist "1993" ein Schlüsseljahr für euch gewesen?

Jan: Auf jeden Fall. 1993 habe ich Dirk kennengelernt.

Es ist nicht selbstverständlich, dass man mit Mitte 40 immer noch befreundet ist, wenn man sich als Jugendliche oder Studenten kennengelernt hat.

Jan: Das stimmt. Ich denke, unsere Freundschaft ist auch deshalb so stabil, weil sie nicht vom Stillstand, sondern von der Veränderung geprägt ist.

Man kann sich Tocotronic sowieso ganz gut als alte Band vorstellen.

Dirk: Das freut mich, und das hat auch mit dem Bandwerdegang zu tun. Wir sind Anfang der 90er sehr auf unsere Jugendlichkeit reduziert worden und haben das auch forciert mit Stücken wie "Ich möchte Teil einer Jugendbewegung sein". Aber ungefähr als wir alle 30 wurden, haben wir die Freude am Musizieren als solche in den Vordergrund gestellt, und seitdem ist das Älterwerden mit der Musik für uns kein Problem mehr. Manchmal schreiben Leute jetzt über uns "Sind die aber alt geworden". Ja nun, wer nicht? (lacht).

Ihr feiert 2018 euer 25. Dienstjubiläum. Wie geht es danach weiter?

Dirk: Man weiß nie, was passiert. Aber das Ende ist nicht angedacht.

