Von Simon Michaelis

Der kleine Mann mit der großen Klappe – das muss sich Hennes Bender (1,62 Meter) häufig anhören. Doch dahinter steckt einiges: Der Bochumer ist Autor, Synchronsprecher, Schauspieler und Komiker.

Herr Bender, nach dem letzten Bühnenprogramm "Klein/Laut" heißt Ihr aktuelles "Luft nach oben". Warum nehmen Sie sich eigentlich so gerne selbst aufs Korn?

Als nicht gerade groß gewachsener Mensch musste ich immer Witze über mich selbst machen. In der Schule war das natürlich auch eine Schutzfunktion. Aber gleichzeitig ist es auch ein Geschenk: Bevor einer mit dem Finger auf mich zeigt, kann ich mich selbst reflektieren.

Inzwischen verdienen Sie mit diesem Geschenk Ihre Brötchen.

Tatsächlich besteht mein Leben und Bühnendasein zu einem großen Teil darin, mich selbst zu reflektieren. Die Form der Stand-up-Comedy hat natürlich etwas sehr Egozentrisches und Narzisstisches. Aber wenn ich es richtig mache, schaffe ich es vielleicht, dass das Publikum über sich selbst lachen kann. Genau das will ich erreichen: Leute, nehmt euch selbst nicht so ernst. Habt mal einen Blick darauf, was um euch herum passiert und wie ihr euch verhaltet. Hinterfragt euch! Wir leben in einer Zeit, wo die Leute nicht zu ihren Fehlern stehen. Gerade in der Politik musst du immer Recht haben.

Sie taugen also nicht zum Politiker?

Nein, Wahrheit und Politik passen nicht zusammen und deshalb wäre ich wohl auch kein guter Politiker. Ich kann den Leuten nicht nach dem Mund reden, und mit der Wahrheit trittst du eben schon mal jemandem auf die Füße. Wär ich ein Fisch, wär ich ein Stör.

In Ihrem neuen Programm fragen Sie: "Warum nicht mal wieder ’ne Monarchie? Warum keinen König? Ich hätte Zeit." Wie würde das Land unter König Bender aussehen?

(Lacht) Da müsste ich überlegen. Das habe ich noch vor der Bundestagswahl und der GroKo-Diskussion gesagt. Ich habe mir überlegt, worin die Vor- und Nachteile einer Demokratie liegen. Man muss das auch mal hinterfragen und schauen, welche Parteien - demokratisch - gewählt wurden. Auf eine gewisse Art und Weise bin ich froh, dass die AfD im Bundestag sitzt, weil sie so sichtbar wurde. Das sind keine krakeelenden Bierzeltdemagogen mehr, sondern gewählte Repräsentanten des deutschen Volkes. Jetzt kann jeder sehen, dass sie sich nicht anders als vorher benehmen - und das finde ich persönlich so was von peinlich. Ich hatte allerdings neulich nach einem Auftritt ein sehr interessantes Gespräch mit einem Zuschauer, der AfD-Mitglied war. Wir waren auf Augenhöhe und gingen uns trotz unserer völlig unterschiedlichen Ansichten nicht gleich an die Gurgel. Das macht mich jetzt nicht zu einem Befürworter dessen, für was die AfD steht, um Gottes Willen. Aber ich habe an dem Abend gelernt: Eine Auseinandersetzung ist möglich.

Seit wann sind Sie so politisch?

War ich schon immer, aber irgendwie ist es den Leuten nicht aufgefallen. Für mich beinhaltet das auch gesellschafts- und konsumpolitische Themen. Gut, so parteipolitisch wie jetzt war ich früher nicht, aber die Zeiten haben sich eben geändert und ich finde, man muss auf gewisse Dinge aufmerksam machen. Aber ich glaube nicht, dass man etwas verändert, indem man Witze über die Frisur von Trump oder die Krawatte von Gauland macht.

Aber die Hunde-Krawatte ist schon sehr lustig.

Ja, vielleicht, aber in diesen Zeiten fällt es einem schwer, nicht zynisch zu werden. Und genau daran arbeite ich. Deshalb mache ich, was ich mache, und versuche den Leuten ein bisschen Leichtigkeit zu vermitteln. Du musst ja nicht alles mit dem bitteren Lebertran schlucken.

Leichtigkeit vermitteln Sie auch mit Torsten Sträter und Gerry Streberg in Ihrem gemeinsamen Nerd-Podcast. Sträter meinte neulich in einem Interview, Sie wüssten alles über das Marvel-Universum - sogar wer der Schwager von Thors Mutter ist. Also!?

(Überlegt) Da hat er mich jetzt auf dem falschen Fuß erwischt. Moment, der Schwager von Frigga, also Odins Bruder. Das müsste Ivar sein. Der hat aber keinen Hammer, sondern einen Inbusschlüssel. Aber ich kann an dieser Stelle mal ein Geheimnis lüften: Torsten Sträter ist Batman! Er ist Bruce Wayne. Torsten selbst darf das nicht sagen, aber unter uns: Haben Sie die beiden schon mal zusammen gesehen?

Sie haben Recht. Wer sind dann Sie in Wahrheit?

Das möchte ich eigentlich nicht verraten. (Leise hüstelnd) Robin.

Neben dem Podcast und Ihrem Bühnenprogramm sind Sie auch Autor, Schauspieler und Synchronsprecher. Brauchen Sie die Abwechslung?

Es ist auf jeden Fall ein Privileg, zwischendurch auch mal was anderes machen zu dürfen. Gerade, wenn du fast das ganze Jahr unterwegs bist. Und ich reise eben nicht mit einem Tross. Ich fahre selbst zu meinen Auftritten, bin eine One-Man-Show. Und Kontrollfreak.

Können Sie trotzdem auch mal loslassen und nichts tun?

Ich habe das in den letzten Jahren gelernt. Früher war ich wirklich sehr viel unterwegs und hatte immer eine gewisse Unruhe und Rastlosigkeit in mir. Heute lege ich auch mal die Füße hoch. Ich bin irritiert darüber, was junge Kollegen aus verschiedenen Bereichen alles anstellen, um irgendwelche Auftritte machen zu dürfen. Ich kann inzwischen den Ball flach halten. Das hat vermutlich auch mit dem fortschreitenden Alter zu tun.

Sie sind kürzlich 50 geworden. Sind Sie ein Mensch, der Bilanz zieht?

Na klar, im Prinzip ständig. Mein Leben ist zu einem großen Teil auch mein Beruf. Ich rede ständig über das, was mir passiert ist. Deshalb denken auch viele Leute, was ich mache, sei Retro. Wir leben einfach in einer unheimlich schnelllebigen Zeit. Im Prinzip sind die Ereignisse von gestern schon heute pure Nostalgie.

Info: Hennes Bender tritt bei der Lachnacht am 20. April, 20 Uhr, in der Alten Mälzerei in Mosbach und am 21. April, 20 Uhr, im Wieslocher Palatin auf. Am 28. April, 20 Uhr, ist er mit seinem Programm "Luft nach oben" zu Gast im Hockenheimer Pumpwerk. Karten für 27 Euro (Mosbach) und 28,50 Euro (Wiesloch) bei RNZ-Ticketservice.