Von Mariam Schaghag

Seit der Netflix-Serie "The Crown" ist sie eine Sensation: Mit ihrem Porträt der jungen Queen Elizabeth II. gewann die britische Schauspielerin Claire Foy einen Golden Globe und die Aufmerksamkeit von ganz Hollywood. Jetzt bekommt die Traumfabrik gar nicht genug von ihrem Talent: Nachdem sie in "Aufbruch zum Mond" gerade als Neil Armstrongs Ehefrau Janet zu sehen war, mimt sie nun auch noch Lisbeth Salander im schwedischen Kult-Thriller "Verschwörung".

Claire, die Königliche, gilt als heiße Oscar-Anwärterin für 2019. Bei unserer Begegnung in Berlin ist sie erst zurückhaltend, trägt kaum Make-Up, wartet ab. Aber innerhalb von Sekunden kann Claire Foy auch zur Lady mit quirligem Temperament werden, der die Worte nur so aus dem Mund sprudeln.

Claire, nach der Queen sind Sie nun als die nächste Ikone zu sehen. Was reizte Sie an Lisbeth Salander?

Ich wollte immer schon so eine düstere Rolle spielen - und in Berlin arbeiten! Ich kannte alle Salander-Verfilmungen, ich hatte alle schwedischen Filme gesehen und auch den Fincher-Film - aber als Fan. Diese Eindrücke kann ich mir auch nicht aus dem Gedächtnis löschen, die hatten sich längst eingefräst.

Hintergrund Claire Foy … … wurde am 16. April 1984 im englischen Stockport bei Manchester geboren und wuchs in Buckinghamshire auf, als jüngstes von drei Kindern. Die Eltern ließen sich scheiden, als Claire acht war. … war 2011 im Film "Der letzte Tempelritter" zu sehen und 2017 in "Solange ich atme - Breathe". In der TV-Serie "The Crown" spielte sie 2016/17 die junge [+] Lesen Sie mehr Claire Foy … … wurde am 16. April 1984 im englischen Stockport bei Manchester geboren und wuchs in Buckinghamshire auf, als jüngstes von drei Kindern. Die Eltern ließen sich scheiden, als Claire acht war. … war 2011 im Film "Der letzte Tempelritter" zu sehen und 2017 in "Solange ich atme - Breathe". In der TV-Serie "The Crown" spielte sie 2016/17 die junge Königin Elizabeth II. 2018 sieht man sie allein in drei Kinofilmen: Im März in Steven Soderberghs Horrorthriller "Unsane - Ausgeliefert" spielt sie ein Stalking-Opfer, in "Aufbruch zum Mond" ("First Man") nun die Frau des Astronauten Neil Armstrong, die ihm den Rücken stärkte. Und als neue Lisbeth Salander in "Verschwörung" wird sie für Frauen kämpfen, die von Männern misshandelt wurden. … lebt heute in London. 2014 bis 2018 war sie mit ihrem Kollegen Stephen Campbell Moore verheiratet. Die beiden haben eine Tochter (*2015).

[-] Weniger anzeigen

Woher Ihre Vorliebe für Berlin?

Ich war zuvor noch nie in Berlin, aber konnte es kaum abwarten, dass es dort losgeht. Die Berliner Kultur ist fantastisch. Ich selbst habe am Prenzlauer Berg gewohnt. Die Dreharbeiten waren zwar hart - in eisiger Kälte! - aber die ganze Erfahrung war wunderbar!

Was sind Ihre Lieblingsecken in der Hauptstadt?

Ich bin viel zu Fuß herumspaziert, so kann man eine Stadt am besten kennen lernen. Ich war in allen Parks, habe ungefähr tausend Mal im "Goldenen Hahn" gesessen - mein allerliebstes Restaurant auf der ganzen Welt! Ich erkunde neue Städte vor allem kulinarisch. Essen ist meine Lieblingsbeschäftigung, besonders, wenn ich unterwegs bin.

Als Lisbeth Salander sehen Sie gertenschlank aus, fast jungenhaft ...

Stimmt, ich habe rundere Formen. Ich musste mir richtige Muskelpakete antrainieren und abnehmen, um definierter zu wirken. Wenn ich nichts esse, bin ich unerträglich. Ich kann dann nicht mal denken. Normalerweise habe ich immer etwas zu essen bei mir. Mein Stoffwechsel braucht laufend Nachschub.

Ihre Jugend war sehr von Krankheiten geprägt: Mit 13 erkrankten Sie an Arthritis, mit 17 wurde bei Ihnen ein Augentumor diagnostiziert. Wie hat Sie das beeinflusst?

Ich habe gelernt, das Beste aus dem zu machen, was das Leben mir bietet. Du lebst viel intensiver. Es ließ mich erkennen, dass ich das Leben, das ich mir wünschte, ergreifen muss.Wenn das alles nicht passiert wäre, weiß ich nicht, ob ich mutig genug gewesen wäre, meine Karten auf den Tisch zu legen und zu sagen, dass ich Schauspiel studieren wollte.

Was sicher als extravagant galt. Ihre Mutter war alleinerziehend, Ihnen war bewusst, wie hart es ist, Geld zu verdienen. Wie steinig war Ihr Anfang? Ihr Debüt gaben Sie 2008 in der TV-Serie "Doctors" ...

Aber mit dieser ersten Gage als Schauspielerin konnte ich in drei Wochen 1800 Pfund verdienen - das hat mir anderthalb Monate die Miete gesichert. Ich hatte nur Angst, dass mit einer Seifenoper meine kleine Karriere gleich wieder beendet wäre.

Neben der Schauspielerei haben Sie in einem Callcenter gejobbt.

Ja, aber da habe ich mich so dermaßen übers Ohr hauen lassen! Ich wollte unbedingt nach London ziehen. Eine Freundin meiner Schwester jobbte in dem Center und behauptete, man würde bis zu 14 Pfund pro Stunde verdienen. Ich war im Handumdrehen umgezogen ..! Es entpuppte sich als ein zentrales Callcenter für Charity-Organisationen, und sie zahlten nur den Mindestlohn von 6,25 Pfund, wenn man nicht durch besondere Leistungen aufstieg. Also ich bin nie auf 14 Pfund gekommen ..! Mir war die Arbeit auch unangenehm. Einmal brach eine Frau, bei der ich anrief, in Tränen aus: Ihr Sohn hatte immer gespendet und war gerade gestorben. Ich habe gleich mit geweint.

Haben Sie sich vom ersten dicken Gehaltsscheck etwas Besonderes geleistet?

Luxus? Nein - ich war froh, endlich meine Miete zahlen zu können! In meiner Anfangszeit als Schauspielerin war ich dauernd pleite, also musste ich erst mal Schulden zurückzahlen. Es war aber ein tolles Gefühl, mit dem Beruf, den ich liebe, endlich gutes Geld zu verdienen.

Ihre Karriere ist dann explodiert, Sie beeindrucken in jedem Film und gelten als heiße Oscar-Anwärterin. Wie sehr hat die TV-Serie "The Crown" zu Ihrem Erfolg beigetragen?

Sie hat alles verändert! Nur selten hat man die Chance, etwas zu machen, dass das Leben so sehr auf den Kopf stellt. Ich war vor "The Crown" auch schon zufrieden mit meiner Karriere, aber im Nachhinein bin ich natürlich unglaublich dankbar für diese Serie und alles, was sie mir ermöglicht hat.

Bekommen Sie nun in der Superstarliga viel mehr Beachtung?

Kaum. Ich gehe noch immer zu Fuß, ohne Menschenaufläufe zu verursachen, und fahre in London mit der U-Bahn. Damit ist man einfach am schnellsten!

Also keine Privilegien, keine Limousine, kein Personal Assistant, der Besorgungen erledigt?

Ich finde es seltsam, wenn so getan wird, als hätte ich das schönere Kleid, die bessere Rolle, die bessere Behandlung im Restaurant verdient, weil ich etwas Besonderes geleistet hätte. Nein - ich mache immer noch den gleichen Job wie zu der Zeit, als sich niemand um mich scherte. Nicht ich habe mich geändert, sondern die Welt um mich herum und wie ich gesehen werde. Ich lasse mir selbst auch nicht alles durchgehen und motiviere mich immer noch, mein Bestes zu geben.

Sie sind auch gerade mit einem zweiten Film im Kino zu sehen, mit "Aufbruch zum Mond" als Janet Armstrong, der Frau des ersten Astronauten, der den Mond betrat. Wie war es für Sie, sich in das Amerika der 60er Jahre hineinzuversetzen?

Eine tolle Zeitreise! Dabei war Janet gar nicht das typische 60er-Jahre-Heimchen am Herd, sie hat angepackt, war sportlich und hatte ihren eigenen Kopf - sie hat auch mal die Nasa-Chefs gehörig zusammengestaucht. Interessant war vor allem der Zeitgeist dieser Ära, die Umbruchstimmung damals, der Kalte Krieg, der Wettlauf mit der UdSSR in der Raumfahrt, die ganze Welt war in Aufruhr. Nach der Ermordung von John F. Kennedy wurde es noch turbulenter. Gleichzeitig war die Nasa in jener Zeit in einer eigenen Blase: Egal, was in der Welt passiert, sie hatten nur ein Ziel - die Ersten auf dem Mond sein.

Sie hatten bemerkenswert wenig Dialog, kommunizierten viel mit Blicken. Hat Sie das an dieser Rolle gereizt? Oder war es doch die Aussicht, Ryan Gosling als Film-Gatten zu haben?

(lacht) Ja, Ryan Gosling ist ein Argument gewesen. Er ist ein wahnsinnig starker Schauspieler. Ich habe gefleht, dass man mir die Rolle gibt!

Wie haben Sie sich mit Gosling auf die ‚Szenen einer Ehe’ vorbereitet?

Wir hatten zum Glück Zeit, uns näher kennenzulernen. Vor Drehstart haben wir zwei Wochen zusammen in einem Haus gewohnt, samt den Film-Kindern, damit wir als "Familie" zusammenwachsen. Es half sehr, dass wir beide Kinder haben. Da weiß man automatisch, was in welchen Situationen Sinn ergibt. Beim Dreh hat sich dann alles ganz natürlich angefühlt. Wir waren füreinander da und haben uns immer unterstützt.