Junges Traumpaar: Alicia vikander und ihr ehemann Michael Fassbender. die beiden haben sich beim Dreh von "The ight Between Oceans" kennen und lieben gelernt​.Foto: obs/Constantin Film/Andreas Rentz/Getty Images

In Rekordzeit wurde die schwedische Charakterdarstellerin Alicia Vikander zu einer der herausragendsten Schauspielerinnen Europas. Mit 28 hatte sie bereits einen verdienten Oscar gewonnen und Hollywood mit Blockbustern wie "Ex Machina", "The Danish Girl" und als neue "Lara Croft" beeindruckt. Für die Edelmarke Louis Vuitton unterzeichnete sie einen lukrativen Werbedeal. Im Herbst letzten Jahres heiratete sie den deutsch-irischen Schauspieler Michael Fassbender, das Paar hatte sich am Set von "The Light Between Oceans" verliebt. Mitte Oktober wurden die beiden Hollywoodstars in einer Geheim-Zeremonie auf Ibiza getraut, eine lässige Party im Hippie-Style, ganz ohne Formalitäten oder weißes Kleid.

BIOGRAFIE Name: Alicia Amanda Vikander Geboren am 3. Oktober 1988 in Göteborg Ausbildung: Studium an der Royal Swedish Ballet School in Stockholm; anschließend Rollen in verschiedenen Musicals an der Göteborger Oper. Karriere: Erste TV-Rolle in der schwedischen Seifenoper "Andra Avenyn". Erster Spielfilm "Die innere Schönheit des Universums". 2011 Auszeichnungen als Shooting Star bei der Berlinale und vom Schwedischen Filminstitut. Filme: Ex Machina und The Danish Girl (2015), Jason Bourne und The Light Between Oceans (2016), Tomb Raider (2018). Auszeichnungen: Oscar (beste Nebendarstellerin) und Critics' Choice Movie Award (2016) für The Danish Girl. Privat: Seit Oktober 2017 verheiratet mit dem deutsch-irischen Schauspieler Michael Fassbender.

Ein Paar, das wie füreinander geschaffen ist - das spielt Vikander zusammen mit James McAvoy auch gerade in Wim Wenders’ sehenswertem Drama "Grenzenlos": Eine junge Meeresbiologin und ein Polit-Experte erleben eine kurze wie intensive Lovestory. Im ersten Interview nach ihrer Hochzeit wollten wir mit Vikander natürlich über große Gefühle sprechen.

Alicia, wo erreichen wir Sie gerade?

In der Nähe von Bordeaux. Ich komme gerade aus Korsika, von Dreharbeiten. Wir waren auf der Île de Cavallo, einem sehr felsigen Inselchen zwischen Korsika und Sardinien. Solche zerklüfteten, schroffen Landschaften mag ich sehr! Aber ab nächster Woche habe ich tatsächlich mal zwei Wochen frei und freue mich riesig auf die Zeit daheim! Dann werde ich mal wieder richtig ausschlafen, Yoga machen und meditieren.

Zuhause - das ist nicht mehr London, oder?

Nein, mein Hauptwohnsitz ist jetzt in Lissabon! Ich habe dort ein Haus gekauft.

Was verschlug Sie nach Portugal? Der Brexit?

Naja, mein Ehemann hat mich in den letzten Jahren immer wieder zum Surfen nach Portugal mitgenommen. Er fühlt sich hier unglaublich wohl. Mit jedem Urlaub habe ich mich dann mehr in diese wunderschöne Gegend verliebt. Ich mag London, aber nach dem Brexit war uns beiden klar, dass wir lieber hier leben wollen.

Das kommt Ihnen schon wunderbar flüssig über die Lippen, "mein Ehemann". Herzlichen Glückwunsch nachträglich!

Vielen Dank! Mir geht es auch sehr, sehr gut! Wir haben in Bezug auf unser Privatleben eine wunderbare Entscheidung getroffen, die unser Leben sehr viel einfacher macht. Auch wenn wir nicht so viel Privates verraten wollen!

Sie haben in den letzten Jahren nonstop gearbeitet. Eigentlich wollten Sie gerade eine Pause einlegen, als Wim Wenders Sie anrief und Ihnen "Grenzenlos" anbot.

Ich liebe die Filme von Wim Wenders. Meine Mutter hat mir viele davon schon als Kind gezeigt, sie ist ein großer Fan. Und er ist ein wahrer Meister! Ich war schon völlig hingerissen, dass ich ihn zum Lunch treffen konnte. Wir haben uns stundenlang unterhalten, nicht nur über Film und Kunst, sondern auch über das Leben an sich. Seine Großherzigkeit, Wärme und Bescheidenheit haben mich total umgehauen! Wim ist ein wunderbarer, liebenswerter Mensch.

Parallel zu Wenders’ Liebesgeschichte zwischen der Meeresbiologin Danny und dem Polit-Experten James waren Sie selbst auch frisch verliebt. Oder warum hat Ihnen diese Story so gefallen?

Weil es eine erwachsene Liebesgeschichte ist. Es geht um zwei grundverschiedene Menschen, aber für beide ist ihr Beruf auch ihre Berufung. Sie teilen diese Leidenschaft, obwohl sie nur wenige Tage Zeit haben, um sich kennen zu lernen. Ihre kurze Zeit war sehr intensiv, aber erst im Nachhinein wird ihnen klar, wie viel sie sich bedeuten und wie tief ihre Beziehung ging - auch intellektuell. Mir gefiel, wie sie sich über die großen philosophischen und auch wissenschaftlichen Fragen des Lebens unterhalten.

"Sapiosexual", also auf Intelligenz zu stehen, ist das neue Zauberwort in Social Media und Datingportalen. Kennen Sie das persönlich, dass die Liebe größer werden kann, wenn man sich mit einem anderen Menschen intellektuell austauschen kann?

Grundvoraussetzung für jede tiefe Verbindung ist doch, dass man sich mit dem anderen Menschen austauschen kann, dass man seine Gedanken begreifen möchte und wirklich miteinander kommuniziert. Nur so kann man den anderen wirklich kennen lernen. Und man lernt sich dadurch auch selbst besser kennen!

Wer ist für Sie ein Vorbild für eine erfüllte, reife Liebesbeziehung?

Ich komme ja aus einer zerbrochenen Ehe: Meine Eltern ließen sich scheiden, als ich erst drei oder vier Monate alt war. Aus den neuen Beziehungen meiner Eltern habe ich Halbgeschwister, die ich über alles liebe. Sie alle sind meine Familie und wir sind uns unendlich nah. Ich sehe sie auch bald wieder - sie kommen in den nächsten Wochen alle zu uns ins Haus und machen Urlaub. Mein Vater ist seit 18 Jahren verheiratet, er hat die große Liebe in seiner vierten Frau gefunden. Meine Eltern sind trotz der Scheidung noch immer sehr eng befreundet, ihre Verbindung ist so unglaublich stark! Wir verbringen nicht nur viel Zeit zusammen und unternehmen viel, wir reisen sogar zusammen. Das bewundere ich!

Ihre Eltern sind also trotz - oder gerade wegen - der Scheidung ein ideales Paar?

Es ist wunderbar, so etwas miterleben zu dürfen: Sie sagen selbst, dass sie nicht mehr ineinander verliebt sind - schon lange Zeit nicht mehr. Aber dass sie so viel Wichtiges verbindet. "Es hat seinen Grund, dass es zwischen uns geklickt hat: Wir haben Dich. Und wir haben unsere Freundschaft." Das bewundere ich, dieses Vertrauen, dieses Füreinanderdasein, diese tiefe Bindung zwischen ihnen.

Sie sind eine Romantikerin!

Ja! Ich glaube, dass Menschen immer auf der Suche nach Liebe sind. Zumindest sehe ich die Welt so. Ich bin auch Romantikerin, weil ich eine positive Einstellung zum Leben und zu mir selbst habe. Und weil ich davon überzeugt bin, dass Beziehungen uns zu besseren Menschen machen.

Wie läuft das, wenn man wie Michael und Sie eine starke Leidenschaft für seinen Job hat und extrem viel Intensität in seine Rollen legt? Sehen Sie Ihre Arbeit auch als eine Art "Lebensmission"?

Ja - meine Beziehung zur Schauspielerei ist für mich auch eine Art Romanze! Ich kann nie in Worte fassen, warum ich eine bestimmte Rolle angenommen habe oder welcher Dreh mein schönster war: Es ist eher so, dass ich mich in die Menschen am Set verliebt habe, die so passioniert an einer Sache arbeiten. Oder in den ganzen Film! Ein neuer Dreh fühlt sich fast so an wie eine neue Liebe. Das laufende Projekt fühlt sich dann an wie die wunderbarste Zeit, die ich je erlebe, ich bin oft überwältigt. Ich liebe dieses Gefühl, das man für seinen Beruf empfindet. Und wünsche jedem so eine tiefe Leidenschaft.

Wie stellen Sie sicher, dass Sie vor lauter Liebe zum Job auch noch Ihrem Privatleben genug Raum geben?

(lacht) Zu Beginn meiner Karriere habe ich nur hart gearbeitet. Aber über die Jahre habe ich gemerkt, dass es mir guttut, auch mal einen Gang rauszunehmen. Und zu schauen, wo ich mich im Leben gerade befinde und was ich alles habe.

Ist Ihr Leben heute sehr anders, als Sie es sich mal vorgestellt haben?

Ich weiß, dass ich sehr viel erfüllter bin, als ich es je für möglich hielt. Das Leben wird jetzt etwas ruhiger - aber auf eine sehr schöne Art und Weise! Ich glaube, dass das Leben immer und immer besser wird ... und das ist sehr aufregend! Ich freue mich schon wie verrückt auf all das, was noch vor mir liegt.