Michi Beck, Thomas D. und Smudo (l-r) von der Band «Die Fantastischen Vier» treten am 15.12.2014 in der Volkswagen Halle in Braunschweig (Niedersachsen) auf. Das vierte Bandmitglied And.Y steht hinten (M). Die Band beginnt ihre «Rekord»-Tournee zum 25. Geburtstag in Braunschweig. Foto: Ole Spata/dpa