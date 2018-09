Marcus Mumford, Ted Dwane, Ben Lovett und Winston Marshall bilden zusammen die größte kleine Band der Welt: "Mumford & Sons". Aufgestiegen in die für Folkrocker ungewohnte Platinstatus- und Festivalheadliner-Liga mit dem 2009 veröffentlichten Debütalbum "Sigh no More", legt das Quartett nun nach. "Babel" heißt das neue Album, über das wir mit den Bandmitgliedern in ihrer Heimatstadt London sprachen.

Jungs, wann habt ihr gewusst, dass ihr es geschafft habt?

Ben Lovett: Haben wir das? Ich weiß es nicht. Bei mir war es ein Elternmoment, ab dem ich merkte, es läuft wohl ganz gut.

Ein Elternmoment?

Lovett: Die Grammy-Verleihung 2011 in Los Angeles. Wir standen gemeinsam mit den Avett Brothers und mit Bob Dylan auf der Bühne und spielten Dylans Klassiker "Maggie's Farm". Das war ein großartiger, wirklich perfekter Elternmoment. Mein Vater hat mir erzählt, dass ab diesem Tag die Kollegen anfingen, nach Tickets für unsere Shows zu fragen. Er dachte wohl: Wenn Dylan die Musik meines Sohnes mag, dann kann sie so übel nicht sein.

Die Anspannung und der Druck bei euch dürfte angesichts des zweiten Albums "Babel" kaum wegzudiskutieren sein. Wie geht ihr damit um?

Winston Marshall: Man sagt, ein zweites Album ist härter, weil man nicht so viel Zeit hat, die Songs zu schreiben. Ich denke, es gibt Vor- und Nachteile. Einerseits kann man nicht mehr aus dem Vollen seines bisherigen Lebens schöpfen, weil man das beim ersten Album schon gemacht hat. Andererseits weißt du, auf was du dich einlässt. Trotzdem war es zäh, als wir mit der Studioarbeit anfingen.

Wieso?

Lovett: Wir waren noch nicht so weit. Das kann man jetzt im Nachhinein so leicht sagen, aber seinerzeit, vor gut einem Jahr, merkten wir das nicht. Wir waren halt der Ansicht, dass schon zu viel Zeit seit "Sigh no More" vergangen war. Wir stellten dann jedoch fest, dass wir noch nicht genügend Songs hatten und dass man nichts erzwingen kann. Wir sind dann wieder zu uns, in die Scheune meiner Eltern gegangen zum Arbeiten. Jeder hatte seine halb fertigen Ideen dabei, und wir wühlten uns zunächst da durch, um das alles zu ordnen.

Wie unterscheiden sich "Babel" und "Sigh no More"?

Marcus Mumford: Das neue Album ist variantenreicher. Die schnellen Songs sind etwas aggressiver, die ruhigen Songs sind noch stiller.

Sehr weit weg von Stil des Debüts bewegt ihr euch aber nicht.

Mumford: Nein. Folkrock ist unsere Musik, unsere DNA. Wir haben nicht vor, uns krampfhaft neu zu erfinden, wenn wir stattdessen doch die Musik spielen können, die wir lieben. Wir haben uns angestrengt, ein gutes Album zu machen. Es war nicht unsere Absicht, etwas komplett anderes zu machen.

Auffallend viele der Lieder handeln auf positive Weise von der Liebe, zum Beispiel die Single "I will wait".

Mumford: Das ist für uns ganz logisch, denn es hat direkt mit unserer Lebenssituation zu tun. Wir sind momentan alle in festen Beziehungen und haben auch das Glück, dass die Mädels alle sehr gut miteinander zurechtkommen. Die Frauen mögen sich, und das ist wichtig, denn sonst kann es Stress geben. Sie haben auch zum Glück alle ihr eigenes Leben und sind keine Anhängsel oder so.

"Babel" ist ein Begriff aus der Bibel, auch in anderen Songs sprichst du über den Teufel, über Sünden, über das ganze christliche Programm. Wie wichtig ist der Glauben für euch?

Mumford: Ich würde nicht sagen, dass der Glaube eine große Rolle in unserer Musik spielt. Für mich persönlich aber ist der Glaube an Gott relevant, ich bin damit aufgewachsen. Meine Songs sind autobiografisch und aufrichtig, deshalb kommt dieses Thema auch darin vor.

Habt ihr gemeinsame Werte?

Winston Marshall: Ja. Wir vier ticken nicht so wahnsinnig verschieden. Wir haben ähnliche Grundüberzeugungen, was auch wichtig ist, wenn du die meiste Zeit deines Lebens zusammen bist.

Mumford: Ganz plakatives Beispiel: Unsere Eltern sind alle nach wie vor zusammen. Überhaupt haben unsere Familien viele Ähnlichkeiten. Wir sind vier Erbsen aus demselben Topf.

Auch in Sachen Kleidung scheint ihr einen ähnlichen Geschmack zu haben - eher klassisch und gediegen. Sucht ihr selbst aus, was ihr anzieht?

Mumford: Ein einziges Mal bei einem Fotoshoot hatten wir eine Stylistin, und wir hassten sie. Wir sprechen das nicht ab.

Marshall: Aber als wir uns kennenlernten, wussten wir endlich, dass wir nicht allein sind in unserer Liebe zur konservativen Garderobe. Ich weiß noch, wie ich meinen Eltern erzählt habe, dass ich drei andere Jungs kennengelernt hatte, die auch gerne Westen tragen.