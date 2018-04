Uschi Glas und Dieter Hermann kommen am 06.04.2014 in Berlin zur Verleihung des Felix Burda Award in das Hotel Adlon. Mit der Auszeichnung ehrt die Felix Burda Stiftung Projekte und Leistungen auf dem Gebiet der Darmkrebsvorsorge. Foto: Jörg Carstensen/dpa

Berlin (dpa) - Schauspielerin Uschi Glas (70) schaut nach dem angekündigten Aus des ZDF-Showklassikers «Wetten, dass..?» in die Zukunft. «Ich glaube, man muss sich ein neues modernes Format ausdenken», sagte sie am Rande der Verleihung des Felix Burda Awards am Sonntag in Berlin. Dabei setzt sie auf den Erfinder der Show: «Der Frank Elstner ist ja so ein Luftikus, der kann ja viel, da soll er sich einfach etwas Neues ausdenken.» Sie denke, dass das «sensationelle» Format auserzählt sei. Es gebe keine Wetten mehr. «So traurig es sich anhört, irgendwann ist jedes Theaterstück zu Ende», sagte Glas. «Wetten Dass..?» soll im Herbst nach fast 34 Jahren Laufzeit eingestellt werden