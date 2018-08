Los Angeles (dpa) - Der unter Mordverdacht stehende US-Schauspieler Michael Jace (51) ist erstmals vor Gericht erschienen. Die Richterin in Los Angeles verschob die Anklageverlesung auf Wunsch der Verteidigung auf den 18. Juni, wie die «Los Angeles Times» berichtete.

Jace, der in der Serie «The Shield - Gesetz der Gewalt» einen Polizisten spielte, soll am Montag seine Frau April (40) im gemeinsamen Haus in Los Angeles erschossen haben. Die Polizei geht davon aus, dass der Tat häusliche Gewalt vorausging. Die beiden lebten dort mit zwei Söhnen aus einer früheren Beziehung von April Jace. Der Schauspieler, der kleine Rollen in Filmen wie «Forrest Gump», «Boogie Nights» und «Fair Game» hatte, sitzt in Untersuchungshaft.