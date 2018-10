Kostümierung gehört zum Leben der finnischen Schriftstellerin Sofi Oksanen. Auf die Frage, weshalb sie sich so auffällig stylt, antwortet sie mit leicht gereiztem Unterton: 'Und warum tragen Sie, das was Sie tragen?'. Foto: Toni Härkönen

Von Klaus Welzel

"Hi, ich muss jetzt erst 'mal Eine rauchen gehen". Das sind die ersten Worte von Sofi Oksanen im Frankfurter Hotel "Mövenpick". Das dritte Interview an diesem Tag. Frau Oksanen raucht alleine. Irgendwie wirkt sie nicht gut gelaunt. Obwohl sie später sogar an zwei Stellen lachen muss. Oksanen, die "Pop-Ikone der Buchmesse" (das hört sie gar nicht gerne), hat mit "Fegefeuer" Weltliteratur geschrieben. Dagegen fällt ihr aktuelles Buch "Als die Tauben verschwanden" deutlich ab - zu wenig differenziert die Charaktere. Doch im Gespräch holt die zierliche, selbstbewusste Frau Vieles von dem nach, was man bei der Lektüre des Buches vermisste.



Frau Oksanen, obwohl Sie immer "nur" über das kleine Estland schreiben, sind Sie die bekannteste finnische Autorin der Gegenwart. Wie kommt das?

Nun, meine Mutter war Estin, mein Vater Finne ...

... durchaus. Aber wieso begeistern sich die Finnen so für Estland?



Die einen tun's, die anderen nicht (lacht). Nein, ernsthaft: Die meisten Finnen haben Estland schon einmal besucht. Es ist unser Nachbarland, es gibt zahlreiche Beziehungen zwischen beiden Ländern.

Wie viel persönliche Erfahrung steckt in Ihren Büchern?



Für mich war der Fall des Eisernen Vorhangs sehr wichtig. Zum ersten Mal konnte man die Grenzen gefahrlos überwinden. Und ich konnte auf Spurensuche gehen - auch familiärer Art. Insofern war der Fall des Eisernen Vorhangs für mich ein sehr guter Augenblick, um Schriftstellerin zu werden.

Die Frau auf Ihrer Brosche: Ist das ein Foto Ihrer estnischen Großmutter?



Nein, das ist die Frau unseres finnischen Nationaldichters Johan Ludvig Runeberg: Fredrika Charlotta Runeberg. Zu Lebzeiten war sie nicht sehr beliebt, aber sie schrieb den ersten Roman über die Frau in der Geschichte Finnlands.



Wenn man Ihre Bücher liest, fühlt man sich wie in einem Käfig. Ist das Ihre Haltung, wenn Sie an Estland denken?

Die Finnen und die Esten teilen sich etwas: Angst ist unser Schicksal.

Der Anti-Held in Ihrem neuen Buch "Als die Tauben verschwanden": Er ist devot, er ist grausam, er ist ein Vergewaltiger und Mörder. Wieso beschreiben Sie seinen Charakter so einseitig?

Die estnische Geschichte während der sowjetischen Jahre wurde von den Besatzern und von estnischen Helfershelfern, eben von devoten Menschen, geschrieben. Sie nutzten die Geschichtsbücher zu Propagandazwecken. Ich denke, so einen Job kann nicht jemand erledigen, der ein sehr netter Kerl ist.

Inwieweit haben Sie die Figur Edgar der Wirklichkeit entlehnt?



Einer der Ausgangspunkte für mich war ein Artikel, den ich in einer estnischen Zeitschrift gelesen hatte. Er handelte genau von solchen Menschen wie Edgar, die die estnische Geschichte bewusst verfälscht hatten.

An einigen Stellen des Buches zitieren Sie ja auch ein vermeintliches Geschichtsbuch von "Edgar Parts". Gab es dieses Buch wirklich?

Es handelt sich um eine nahezu originalgetreue Imitation solcher Bücher. Geschichte wird ja aus Wörtern geschaffen. Zwar auch durch Bilder - aber entscheidend bleiben doch immer die Worte. Ein Roman ist ideal geeignet, um Lesern ein Gefühl dafür zu geben, unter welchen Umständen Geschichtsbücher entstanden sind. Zugegeben: Die Zitate aus Edgars Geschichtsbuch sind in einer furchtbaren Sprache verfasst. Aber der Text ist sehr zielgerichtet, er ist politisch - na eben Propaganda. Und genau darum ging es in den sowjetischen Jahren.

Edgar ist auch ein Homosexueller - wieso das?



Das steht so nicht im Buch. Sie interpretieren das lediglich.

Es ist offensichtlich Ihre Absicht gewesen, dass man das so interpretiert. Und ich frage mich: War das nötig?

Worum es mir geht: Sexuelle Minderheiten sind stets die ersten Ziele der Staatsmacht in totalitären Regimen. Sie sind sehr leicht zu brandmarken - das heißt, die Betroffenen befinden sich stets in einer sehr schwachen Position. Wir reden hier von sechs bis zehn Prozent einer Bevölkerung; dieser Teil einer Gesellschaft kann sehr leicht und sehr effektiv gebrandmarkt werden.

Jetzt gehörte Edgar aber zu den Unterdrückern. Im Gegensatz zu seiner Frau Juudit, die erst die Geliebte eines SS-Offiziers wird, dann die des Widerstandkämpfers Roland. Juudits Charakter ist deutlich differenzierter gestaltet, sie lädt viel Schuld auf sich. Ist es für Sie leichter, über Frauen zu schreiben, als über Männer?

Nein. Man muss sich nur darüber klar werden, wie ein bestimmter Charakter innerhalb der Story gestaltet werden soll - und dann ist es egal, ob man über Männer oder Frauen schreibt.

Wenn Sie auf die Ukraine blicken, sehen Sie dann in Russland eine Gefahr für Estland?

Estland ist Mitglied der Nato. Und so lange sich die Nato an Artikel 5 hält ...

... also den Grundsatz, dass alle Mitgliedsländer füreinander einstehen.

...so lange braucht sich auch Estland keine Sorgen machen.

Wie sehen Sie die weitere gesellschaftliche Entwicklung für Estland?



Es hat sich in einer unglaublichen Geschwindigkeit entwickelt - in nur 20 Jahren wurde ein moderner, demokratischer Staat geschaffen. Und auch wirtschaftlich: Skype wurde hier erfunden.

Haben Sie je daran gedacht, in Estland zu leben?



Ja. Aber mein Leben entwickelt sich unglaublich schnell. Ich komme gar nicht dazu darüber nachzudenken, wo ich wohnen möchte.

Welche Schriftsteller zählen Sie zu Ihren Vorbildern?



Eben Fredrika Charlotta Runeberg. Sie hatte kein einfaches Leben. Dann: Marguerite Duras, Alexander Solchenyzin.

Und wie stehen Sie zu Arto Paasilina?



Ich rede nicht gerne über meine lebenden Kollegen. Aber wenn Sie wissen möchte, wessen Humor ich in seinen Novellen besonders schätze, dann ist das Thomas Kyrö.

Drei Ihrer Romane behandeln die gleiche Periode in Estland. Wollen Sie Ihr Themenspektrum nicht auch einmal erweitern?

Ich bin 37. Ich denke, ich werde noch sehr viele Bücher schreiben.

Meiner Meinung nach ist Ihr Roman "Fegefeuer" der nahezu perfekte Roman ...

Vielen Dank (auf deutsch). Danke!

... deshalb war ich der Meinung, es sei nicht nötig, noch ein Buch zum selben Thema zu schreiben. Es liegen doch gerade für eine junge Autorin wie Sie so viele Themen auf der Straße.

Als ich "Fegefeuer" schrieb, wollte ich über die Besatzung Estlands schreiben. Als ich mit "Stalins Kühe" begann, war mir klar: Du kannst nicht eine ganze Nation in ein Buch packen. Und als ich "Als die Tauben verschwanden" schrieb, wollte ich mich damit beschäftigen, wie Geschichte produziert wird. Insofern handelt es sich um drei sehr unterschiedliche Themen, deren Handlung in Estland angesiedelt ist. Hinzu kommt: Finnland hat nicht sehr viel Erfahrung mit Migration. Die Gesellschaft lebt für sich. Insofern habe ich die Möglichkeit, völlig neue Aspekte in die finnische Literatur hineinzubringen. Und das tue ich.

Warum schreiben Sie?



Zuallererst, weil ich es mag. Schreiben ist die größte Freude meines Lebens. Zweitens möchte ich ein Buch schreiben, das den Leser ausreichend fesselt, damit er es zu Ende liest. Und dann suche ich mir Themen heraus, bei denen ich der Meinung bin, sie verdienten mehr Beachtung.

Info: Sofi Oksanen - Als die Tauben verschwanden. 431 Seiten, Kiepenheuer&Witsch, ISBN: 978-3-462-04661-8, 19,99 Euro