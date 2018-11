Berlin (dpa) - Moderatorin Sarah Kuttner (35) ist von den morgendlichen Temperaturen enttäuscht. «Lieber August! Trage Fellparka und das schlechte Laune-Gesicht. Danke für nichts!», twitterte sie am Mittwochmorgen. Dazu postete sie ein Bild von sich selbst, auf dem sie die Mütze einer Felljacke tief ins Gesicht gezogen hat. Die Frühtemperaturen hatten in Berlin bei nur 10 Grad gelegen. Der Deutsche Wetterdienst sagt auch für die kommenden Tage deutschlandweit unbeständiges Wetter mit Schauern und Gewittern voraus. Teilweise kann es stürmische Böen geben, vor allem an den Küsten auch mit Starkregen.