Die frühere Moderatorin Sabine Christiansen kommt am 19.01.2015 in Berlin zur Nacht der Süddeutschen Zeitung. Über 1000 Gäste aus Politik, Medien, Wirtschaft und Kultur treffen sich in der Landesvertretung Baden-Württemberg zur 10. Nacht der Süddeutschen Zeitung. Foto: Stephanie Pilick/dpa