Das Cover Ihres Albums "Silver" zeigt den Schriftzug "Gotthard" in dem giftigen Schwermetall Quecksilber. Wollen Sie damit ausdrücken, dass die Hard-Rock-Band auch nach 25 Jahren noch gefährlich ist?

Marc Lynn: Sozusagen. Wir mussten Quecksilber nehmen, weil wir Schattierungen brauchten. Quecksilber ist dafür super geeignet. Hauptsache, es ist nach 25 Jahren immer noch hart, rockig und, wie Sie sagen, gefährlich. Wir haben Songs geschrieben, die richtig abgehen, aber auch welche, die unter die Haut gehen. Bei diesem Alben haben wir nicht nur auf Rock geguckt, sondern auch auf gutes Songwriting.

Welches Konzept liegt der Platte zugrunde?

Wir wollten beim Songwriting ein bisschen retro gehen. Deswegen haben wir bei manchen Songs mal wieder eine Blues-Harp reingenommen und den Gitarrensound variiert. Und dennoch gibt es in dem Album etwas Charakteristisches, was uns ausmacht. Das sind die Stimme, die Drum-Sounds und ein bestimmter Gitarren-Sound, den wir nicht ändern.

Wie anspruchsvoll sind Hard-Rock-Fans?

Manche Fans sagen, dass sie nach 25 Jahren von uns auch eine gewisse Entwicklung erwarten. Wer Gotthard kennt, der weiß, dass wir immer versucht haben, irgendwie etwas Neues zu machen. Gleich zu bleiben heißt stehen zu bleiben.

Was ist in den Augen der Fans überhaupt nicht erlaubt?

Die Fans merken sofort, wenn du etwas machst, wofür dein Herz nicht schlägt. Rock-Fans kann man nicht anlügen. Wenn etwas nicht ehrlich ist, merken sie das spätestens auf der Bühne, die ja unser Leben ist.

Warum macht Sie schnelle, harte und laute Musik glücklich?

Mir gefällt die Energie bei dieser Musik. Energie ist mein Leben. Bei Balladen merkt man das am meisten. Sie lassen einen träumen und dann kommen plötzlich diese kräftigen Gitarren rein. Ich liebe es, mitgerissen zu werden. Wenn alles nur flach ist, dann ist das für mich Fahrstuhlmusik. Die größten Rockbands hatten immer die besten Balladen. Ein Konzert ist ein bisschen wie ein Stierkampf. Man geht in die Arena, um zu gucken, ob heute der Torero oder der Stier stirbt. Bei einer Band geht es immer darum, das Publikum zu erobern.

Hat Rockmusik in der Schweiz eine lange Tradition?

Eigentlich nicht. Wir haben eine Band wie Krokus, in den 70er Jahren gegründet, die nun wieder am Auferstehen ist. Krokus kommt 2017 mit uns auf Schweiz-Tour. Aber die Schweiz ist kein traditionelles Rock-Land. Ich weiß auch nicht, welcher Teufel mich damals geritten hat. Heute ist es schon mehr geworden und wir haben viele junge Bands in jeder Stilrichtung.

Wer hat bei Ihnen damals das Rock-Fieber ausgelöst?

Mit sechs hörte ich auf Besuch bei Älteren immer Musik à la The Sweet, Slade und Led Zeppelin. Später entdeckte ich melodiöse Rockbands wie die Stones, Deep Purple und Uriah Heep für mich. Dann kamen noch AC/DC, Iron Maiden und der ganze britische New Wave of Heavy Metal hinzu. Ich stand von Anfang an auf Live-Alben, weil mir die Studioaufnahmen immer zu trocken waren.

Gemeinsam mit vier Freunden gründeten Sie 1990 die Band Krak, die heute Gotthard heißt. Sie durften später sogar mit AC/DC auftreten.

Das war 2001 in Turin. Ein schönes Erlebnis. Support von AC/DC ist sehr, sehr schwer. Deren Fans kennen gar nichts, da fliegt auch mal eine Flasche auf die Bühne. Auch ein Laib Brot kam uns entgegengesaust. Aber es gelang uns, das Publikum mit einer Ballade zu erobern, in die wir einen Groove von AC/DC eingebaut hatten. Es war wirklich ein Hammerkonzert, und als wir anschließend nach Hause fuhren, bekamen wir eine super Kritik im Radio. Leider wusste der Moderator unseren Namen nicht. Da war es vorbei mit der Freude. Heute können wir darüber lachen.

Zurück zum neuen Album: Wie kam es zur "Tequila Symphony No. 5"?

Wir haben schon immer von einer Hommage an Beethoven geträumt. Ich vermute, dass Beethoven auch mal einen trinken gegangen ist und nach einem Absturz diese tollen Sachen geschrieben hat wie die "5. Sinfonie". Und genauso hatten wir die Idee zu diesem Song: nach einem Tequila-Abend. Manchmal hilft Alkohol.

Was ist das Schweizerische an Gotthard?

Ganz klar der Name! (lacht) Mehr Landestypisches haben wir nicht. Wir sind eine aufwendige Band, weil wir spezielle Charaktere sind, aber alles Schweizer. Bei uns kann man nicht auf die Schnelle etwas diskutieren, das dauert bei Gotthard immer etwas länger. Vielleicht ist das vergleichbar mit den EU-Verhandlungen, wo die Schweiz immer etwas Spezielles ist. Aber genau das macht uns aus. Wenn wir auf die Bühne gehen, wollen wir das Publikum erobern. Wir brauchen dafür keine riesen Bühnenshow mit fliegenden Kühen. Vielleicht ist das ja etwas Schweizerisches.