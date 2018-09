Ritchie Blackmore ist ein überragender Gitarrist, aber auch ein ziemlich seltsamer Kauz. Auf seinem schlossähnlichem Refugium auf der Prominenten-Insel Long Island inszeniert der gebürtige Engländer gern spiritistische Sitzungen. Ende Juni erscheint ein neues Live-Album von Blackmore's Night, im Juli und August ist die Band auf Tournee. Im Gepäck hat der Gitarrist seine singende Ehefrau Candice Night, aber auch Dudelsäcke und Drehleiern. Olaf Neumann sprach mit Ritchie Blackmore (67) über seine Anfänge in Hamburg, späte Vaterfreuden, die neue Lust am Heavy Metal und - Deep Purple.

In den USA steckt man Ihre Band Blackmore's Night in die Schublade "New Age". Wird Ihre Musik in Europa besser verstanden?

Meine Inspiration ist europäische Renaissance- und Mittelalter-Musik, aber auch Folk und Rock. Wir sind alles außer Jazz und Rap. Trotzdem: Es lebt sich gut in Amerika. Als Künstler kann man hier praktisch alles machen. Wer aber Blackmore's Night als New Age bezeichnet, hat uns definitiv nicht verstanden.

Weshalb spielen Sie so gern auf Schlössern und Burgen?

Das ist ein Hobby von mir. Und willkommene Abwechslung. Ich liebe den gotischen Baustil, Barock ist nicht so mein Ding. In Ruinen spielen wir übrigens besonders gerne. Bei dieser Art von Konzerten ist man stark vom Wetter abhängig. Unsere Techniker sind wirklich fantastisch, aber in alten Gemäuern einen perfekten Sound hinzukriegen, ist praktisch ein Ding der Unmöglichkeit. Wir versuchen immer, das Beste aus einer Situation zu machen.

Der Sound von Blackmore's Night ist ziemlich einzigartig. Wollten Sie mit dieser Band etwas völlig Neues erfinden?

Das war anfangs gar nicht der Ansatz. Ich fand es einfach erfrischend, nach den ganzen Hardrock-Schlachten mit Deep Purple und Rainbow einmal rein Akustisches zu spielen. Zuerst allerdings nur für Freunde. Wer hätte gedacht, dass ich einmal so tief eintauchen würde in die Renaissance-Musik, die ich lange Zeit nur im stillen Kämmerlein goutierte. Ich erinnere mich, wie mein Agent sagte, mit solch einer Musik würde ich garantiert keinen Cent verdienen. Zum Glück hatte ich mit anderen Bands genug Geld gemacht, dass ich es drauf ankommen lassen konnte. Das Schöne an Blackmore's Night ist, dass ich ohne Druck alles selbst kontrolliere. Damit treibe ich die Konzertagenturen natürlich in den Wahnsinn. Je älter ich werde, desto mehr Gedanken mache ich mir darüber, was ich spiele. Manchmal dauern unsere Auftritte bis zu vier Stunden.

Wie ernst nehmen Sie die mittelalterliche Musik?

Wir sind keine puristische Mittelalter-Band, wir lassen auch Rock-Einflüsse zu. Ich sammle alte Holzblasinstrumente, Dudelsäcke, Drehleiern, Schlüsselgeigen und Mandolinen. Manchmal bin ich der Gitarre, die ich inzwischen seit 50 Jahren spiele, ein bisschen müde. Dann gehe ich runter in unseren Historienkeller und schnappe mir die Drehleier. Alte Instrumente sind zwar dauernd verstimmt, aber das ist für mich noch lange kein Grund, mir einen Synthesizer anzuschaffen.

Letztes Jahr kam Ihre Tochter Autumn Esmeralda zur Welt. Wie fühlt es sich an, im Rentenalter noch einmal Vater zu werden?

Großartig. Candice kümmert sich die meiste Zeit um Autumn, während ich rumsitze und für die Kleine Gitarre spiele. Im Moment interessiert sie sich allerdings mehr für Blasinstrumente. Unser Kind ist tatsächlich sehr musikalisch.

Der Schauspieler William Shatner (Star Trek) veröffentlichte 2011 das Heavy-Metal-Album "Searching For Major Tom". Sie nahmen mit ihm eine Neufassung des David-Bowie-Klassikers "Space Oddity" auf. Ihr Comeback in der Rockwelt?

Ganz sicher nicht! Wenn ich in der entsprechenden Stimmung bin, dann mache ich solche kleinen Ausflüge ganz gerne. Blackmore's Night haben ja auch ein paar Rocksongs im Programm. Auf William Shatners Version von "Space Oddity" spiele ich meine Fender Stratocaster, was keine besondere Herausforderung war. Das Album klingt ziemlich heavy für einen 80-Jährigen. (lacht)

Deep Purple-Schlagzeuger Ian Paice ist ebenfalls auf Shatners Album vertreten. Hätten Sie sich unter Umständen vorstellen können, mit ihm zusammen zu spielen?

Warum nicht? Ian ist ein netter Typ und ein guter Schlagzeuger. Deshalb wollte ich ihn 1967 auch unbedingt für Deep Purple haben. Leider konnte ich ihn nicht finden, bis er mir ein Jahr später in Hamburg über den Weg lief, wo er mit einer anderen Band auftrat. Das war die Geburt von Deep Purple. Deutschland war also auf gewisse Weise mein Schicksal.

Gerüchten zufolge gab es vor einiger Zeit Verhandlungen, Deep Purple in der klassischen MK-III-Besetzung neu zu formieren. Metallica-Schlagzeuger Lars Ulrich hat als bekennender Fan seine Hilfe angeboten. Laut Metal Hammer seien Sie bereits im Gespräch mit den anderen. Stimmt's?

Also, mit mir hat bislang niemand gesprochen. Ich fände es lustig, wenn es plötzlich zwei unterschiedliche Bands namens Deep Purple gäbe. Oder gar drei: Eine mit Ian Paice, eine mit Ian Gillan und eine mit David Coverdale. Dann wäre das Ganze völlig aus dem Ruder gelaufen. Ich schlage vor, dass sich Deep Purple eine Auszeit von fünf Jahren nehmen und dann in Ruhe einen Neubeginn wagen.

