Von Laszlo Trankovits

Pretoria. (dpa) Oscar Pistorius durfte viele Jahre Bewunderung und Respekt von Menschen in aller Welt genießen. Der beinamputierte Profisportler war nicht nur für behinderte Menschen ein leuchtendes Beispiel für die Kraft des Willens und Charakters. Als der populäre Athlet aber in der Nacht zum 14. Februar durch eine verschlossene Tür im Badezimmer seines Hauses in Pretoria seine Freundin Reeva Steenkamp erschoss, brach seine heile Welt zusammen.

Fassungslos und aufgewühlt verfolgten die Südafrikaner, wie die Staatsanwaltschaft den heute 27-Jährigen des kaltblütigen Mordes an seiner hübschen und begabten Freundin beschuldigte.

Das einstige Idol der Nation aber präsentierte eine andere, eine fast unglaubliche Geschichte über die Ereignisse der tragischen Nacht. Denn der Profi, der mit seinen Hightech-Karbon-Prothesen Goldmedaillen bei Paralympischen Spielen gewann, aber auch bei Olympischen Spielen 2012 antrat, sieht sich selbst nicht als Täter.

Er sei ein Opfer unglücklicher Umstände und einer tragischen Fehleinschätzung. «Ich hatte nie die Absicht, meine Freundin zu töten», beteuerte er und schilderte, oft genug mit den Tränen kämpfend, das Drama in der Nacht zum Valentinstag.

Die damals 29-Jährige Steenkamp sei gestorben, weil in Südafrika mit seiner enormen Gewaltkriminalität ein Eindringling stets eine tödliche Gefahr sei, sagte Pistorius. In Verkennung der Situation habe er im Bad einen Einbrecher vermutet. Er sei in Panik geraten, habe die Pistole unter seinem Kopfkissen gegriffen und sich ohne Prothesen im Dunkeln zum Badezimmer bewegt. Dort habe er dann blind durch die Toilettentür geschossen. Für «die Liebe seines Lebens» war es das Todesurteil.

Der Staatsanwalt glaubte kein Wort. Er ist sich sicher, dass Pistorius geplant und wissentlich gehandelt habe. Bei einer Verurteilung droht Pistorius lebenslange Haft. Seit Ende Februar aber darf er bei seinem Onkel in Pretoria wohnen. Der Richter sah keine Fluchtgefahr und entließ ihn auf Kaution und mit harmlosen Auflagen.

Seitdem ließ sich der «blade runner» nur selten öffentlich blicken. Er liege am Pool seines Onkels Arnold, lese viel, auch in der Bibel, berichteten Zeitungen. Seine Familie bestritt heftig, dass er selbstmordgefährdet sei - wie ein BBC-Bericht suggeriert hatte. Seit Juni hat Pistorius wieder ein leichtes Training aufgenommen. Der wohl einmalige Ausflug in ein Vergnügungsviertel in Johannesburg provozierte in Südafrika hämische Schlagzeilen der Boulevardblätter, die ihm auch vorwarfen, intensiv mit Frauen geflirtet zu haben.

Nun steht ab März ein Indizienprozess an, bei dem es um fragwürdige Polizeiarbeit und Zeugen, um Schusswinkel und Autopsieberichte gehen wird. Der spektakuläre Mordprozess erinnert an das Verfahren gegen den US-Basketballer O.J. Simpson 1995 in Kalifornien. Auch Pistorius will seine Unschuld beweisen, obwohl so vieles gegen ihn spricht. Wie bei Simpson wird die halbe Welt den Prozess verfolgen - davon zeugten schon die ersten Gerichtstermine des Sportstars, zu denen die Weltpresse strömte.

Auch der Charakter des Angeklagten wird dabei ein Thema. Denn der disziplinierte, charmante Profi soll auch eine dunkle Seite gehabt haben. Südafrikanische Medien beschrieben ihn als Mann, den es stets zu den Reichen und Schönen, zum Luxus gedrängt habe. Pistorius sei ein Waffen-Fan und zuweilen jähzornig, trinke manchmal zu viel, habe zu heftiger Eifersucht geneigt. Die Eltern Steenkamps sagten, ihre Tochter habe viel mit ihm gestritten.

Der Prozess wird vor allem die Südafrikaner aufwühlen. Viele denken, dass der Mordfall irgendwie auch die Tragik der jungen Demokratie nach dem Ende des rassistischen Apartheidsystems vor fast 20 Jahren widerspiegele. Denn trotz aller Erfolge lasten Kriminalität und eine Gewaltkultur sowie unbewältigte Probleme zwischen Schwarz und Weiß auf der «Regenbogennation».