Washington (dpa) - US-Präsident Barack Obama hat sich als Helfer für den Weihnachtsmann betätigt. Gemeinsam mit First Lady Michelle Obama übergab und sortierte er auf einem Marinestützpunkt in Washington Geschenke. Das Spielzeug war von Mitarbeitern des US-Präsidialamtes für eine Stiftung der Reservisten des US Marine Corps gesammelt worden. Die Stiftung «Toys for Tots» (deutsch etwa: «Spielzeug für Knirpse») sammelt vor Weihnachten Spielzeug und verteilt es an bedürftige Kinder in den USA.