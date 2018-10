Von Alexander R. Wenisch

Die beiden geben sich locker. Schneller Handschlag, mit Vornamen vorgestellt. Kein Wunder, denkt man. Ulrike Folkerts trinkt um 16 Uhr schon Rosé-Wein. Die Flasche vor ihr ist nach drei vorangegangenen Interviews bereits halb leer. Erst im Laufe des Gesprächs wird klar: Das ist kein Wein, das ist Rhabarbersaft - Folkerts ist empört, dass ihr langjähriger Kollege Andreas Hoppe ihr ein Alkoholproblem unterstellt. Die beiden lachen sich minutenlang kaputt über die Szene. Ohnehin ist von Nervosität wenig zu spüren - und das, obwohl draußen vor dem Mainzer SWR-Haus in einer Stunde der Jubiläums-Tatort "Blackout" erstmals einem größeren Publikum gezeigt wird. Seit 25 Jahren ermittelt Folkerts (53) als Kommissarin Lena Odenthal im Ludwigshafener "Tatort" - die "Dienstälteste". Seit 1996 spielt Hoppe (54) die Rolle des Kollegen Mario Kopper an ihrer Seite. RNZ-Redakteur Alexander R. Wenisch führte ein Gespräch über "Aus-Versehen-Morde", seltsame Regeln für den Fernseh-Sonntagabend, die neue Härte im "Tatort" und darüber, wohin die beiden mit ihren Ludwigshafener Fällen noch wollen.

Auffällig beim Tatort ist die unterschiedliche Qualität der Geschichten und der Inszenierung. Können Sie als Schauspieler da eigentlich Einfluss nehmen, mitreden?



Ulrike Folkerts: Reden kann man ja immer. Nur, welchen Einfluss man als Schauspieler hat, steht auf einem anderen Blatt. Man agiert da immer in einem schwierigen Spannungsfeld. Redakteure reden auf Autoren ein, Regisseure kommen mit ihren Vorstellungen ... da können wir am Ende oft nur noch durch gutes Spiel was rausholen.

Andreas Hoppe: Manchmal bekommt man das Buch auch sehr spät. Dann brauchst du gar nicht mehr anfangen zu diskutieren, sondern lernst deinen Text. Und ein schlechtes Buch kannst du auch nur begrenzt im Spiel retten.

Gab es schon Geschichten, wo Sie dachten: Da stehe ich mit meinem Gesicht dahinter, das kann ich nicht machen?

Folkerts: Das habe ich verdrängt (lacht). Aber im Ernst: Offensichtlich vorhersehbare Geschichten ärgern mich immer. Wenn nach zehn Minuten jedem schon klar ist, wer der Mörder ist, aber wir erst noch eine Stunde lang von einer in die nächste Sackgasse ermitteln müssen. Da komm' ich mir blöd vor. Oder solche "Aus-Versehen-Morde". Wir ermitteln wie verrückt, erstellen Täterprofile und am Ende stellt sich heraus: Es gab gar kein Motiv für die Tat. Das Opfer ist nur im Streit auf die Tischkante gefallen und wurde dann halt in den Fluss geworfen. Das will ich nicht mehr spielen und auch nicht mehr sehen.

Schauen Sie die anderen Tatorte?

Folkerts: Natürlich! Ich will ja wissen, was die anderen Teams so machen, welche Themen die haben und was sie so alles dürfen.

Hoppe: Ich schau nicht jeden Sonntag. Aber die neuen Teams in der vergangenen Saison, die habe ich geschaut, da war ich neugierig. Und dann hab' ich natürlich einige Lieblings-Kommissare, die guck' ich immer. Welche, verrate ich aber nicht.

Stichwort neue Teams: Versucht der Tatort härter zu werden? Siehe Hamburg, Dortmund, Bremen, Köln aus der vergangenen Saison.

Folkerts: Das sind alles Versuche, den Tatort am Leben zu halten. Es geht darum, sich zu positionieren, zu schauen, was man sich trauen kann.

Hoppe: Ich mag es, dass der Tatort experimentierfreudiger wird. Ich glaube, es gab noch nie so viele Entwicklungsmöglichkeiten für das Format wie im Moment.

Kommt da Neid auf, wenn man sieht, was in anderen Teams so alles geht?

Hoppe: Nein. Das schafft uns ja auch neue Freiheiten, wie man auf Drehbücher oder Rollenideen Einfluss nehmen kann. Ich finde es toll, dass die "heilige Kuh" der ARD nicht mehr unantastbar ist. Himmel, was wir vor Jahren diskutieren mussten, was im Tatort machbar ist und was nicht sein darf!

Zum Beispiel?

Folkerts: Es gab da einen Fernsehchef, der wollte um 20.15 Uhr keine Düsternis, nicht zu viel Gewalt. Der wollte sogar, dass nicht geraucht wird. Bekloppte Regeln, aber alle hielten sich schön brav daran. Jetzt ist der Fernsehchef weg - und plötzlich geht auch wieder mehr.

Hoppe: Die Münsteraner haben da einiges bewegt. Dass der Tatort auch mal klamaukig sein darf, war lange undenkbar. Oder, dass Til Schweiger daraus einen amerikanisch angehauchten Actionfilm macht. Auch das ging früher nicht.

Wie haben sich ihre eigenen Figuren Lena Odenthal und Mario Kopper verändert?

Folkerts: Wir sind heute gleichberechtigte Partner. Odenthal und Kopper sind unterschiedliche Charaktere, können sich aber aufeinander verlassen, wenn's brenzlig wird. Fast wie ein altes Ehepaar.

Hoppe: Meine Rolle hat sich stark verändert. Kopper war am Anfang ja der Klischee-Italiener. Ich habe da irgendwann protestiert: Nur kochen und schauen, dass es Lena bei Spaghetti und Rotwein gut geht, das war mir zu wenig. Ich habe italienische Freunde, die haben irgendwann gesagt: gut jetzt, das könnt ihr so nicht länger machen. Das war mir schon irgendwie peinlich.

Darf man wenigstens bei der Entwicklung der eigenen Figur mitreden?

Hoppe: Man muss dafür kämpfen. Wir haben immer wieder Ideen, wie man unsere Figuren weiterentwickeln könnte. Und lagen da auch schon einige Male goldrichtig. Entschieden wird aber immer in der Redaktion.

Ist es als deutscher Schauspieler nicht der Jackpot, eine Ermittlerrolle im Tatort zu bekommen?

Hoppe: Das stimmt. Bei den Einschaltquoten ist es schwer, nicht bekannt zu werden.

Folkerts: Aber du kannst dann halt in anderen Filmen nicht mehr den Bösewicht spielen. Dafür wird man nicht mehr gebucht. Zumindest in der ARD ist das ein Tabu.

Hoppe: (stolz) Ich war schon in einem bayrischen Tatort der Bösewicht! Und ich hab' schon ein paar Mal bei der Soko 5113 mitgespielt.

Beim Ludwigshafener Tatort geht es meist eher gemächlich zu. Wie groß ist das Bedürfnis auch mal auszubrechen?

Folkerts: Genau das haben wir mit dem Jubiläums-Tatort "Blackout" vor. Lena stürzt in eine persönliche und berufliche Krise, befeuert durch eine junge, ambitionierte Kollegin, die ihr tierisch auf die Nerven geht. Aus der Krise wird Lena verändert hervorgehen.

Raus aus der Routine?

Folkerts: Ja. Es muss wieder um was gehen. Ich will wieder Konflikte, nicht nur Befindlichkeiten. Oder ganz banal: Wir haben schon ein paar Mal diskutiert, ob sich einer unserer Charaktere verlieben kann. Bisher hieß es: Liebe schwächt den Charakter. Aber ich will als Lena endlich eine Affäre. Und ich will rennen, mich kloppen, mich mit Vorgesetzten oder der Presse anlegen. Ich brauche mehr Leute, die mir in die Quere kommen, ich will illegale Dinge tun oder auch mal undercover arbeiten.

Hoppe: Ohh, das wäre göttlich!

Folkerts: Klar. Weil man dann auch mal eine andere Seite seines Spiels zeigen kann, wenn man in ein fremdes Milieu schlüpft und eine Rolle in der Rolle spielt.

Diese Rolle spielen Sie nun seit 25 Jahren. Schon mal daran gedacht aufzuhören?

Folkerts: Nein, nie. Ich liebe den Tatort. Aber ich mach ja auch andere Sachen nebenher. Im Frühjahr habe ich so eine Herzschmerz-Geschichte im ZDF gespielt. Kitschig aber schön - und für mich eine Gelegenheit, das Publikum auch mal zu überraschen. Oder ich mach Theater - in Österreich auf irgendeiner Bühne im Hinterland (lacht). Das registriert zwar niemand groß, aber mir ist das egal. Für mich ist das Herausforderung und Abwechslung.