Von Olaf Neumann

Die Sängerin mit dem derzeit größten Sex-Appeal kommt nicht aus Los Angeles, sondern aus Hattingen. Das jedenfalls behaupten die einschlägigen Lifestyle-Medien. Unbestritten bringt Alina Süggeler, 28, die knisternde Erotik zurück in den deutschen Pop. Das Magazin Grazia schwärmt von ihr als einer der zehn schönsten Frauen der Welt. Aber keine Sorge, die junge Dame macht auch gute Musik. Auf den Hit "Wovon sollen wir träumen", der als Hymne der Frauenfußball-WM 2011 ausgewählt wurde und sich 250 000 Mal verkaufte, folgt nun das zweite Studioalbum mit dem programmatischen Titel "Liebe ist meine Religion" - und der Single "Liebe ist meine Rebellion".

Alina, im Netz findet eine Diskussion über Ihre neue Frisur statt. Genießen Sie diese Aufmerksamkeit?

Ehrlich gesagt, hätte ich diese Aufmerksamkeit lieber in anderen Punkten. Ich bin in erster Linie Künstlerin. Ich vertone die Dinge, die mich bewegen. Wenn sich jemand mit meinen Texten oder der Art, wie ich Songs schreibe, auseinandersetzt, dann ist das eine Aufmerksamkeit, die ich genieße. Dann fühle ich mich unheimlich privilegiert. Ich weiß aber nicht, ob meine Haare wirklich ein Thema wert sind.

Liebe und Rebellion war das Credo der Hippiebewegung. Welchen Bezug haben Sie zu dieser Ära?

Obwohl wir nicht der Hippiebewegung entsprungen sind, verspüren wir als Künstler die Aufgabe, Inhalte zu transportieren, an die wir glauben. Wir möchten aufzeigen, wie man ein Miteinander gestalten kann. Uns geht es weniger um das gelebte Hippietum als um das geistige.

Liebe und Rebellion - ist das nicht ein Widerspruch in sich?

Man muss das Bild ein bisschen ausweiten. Wir bewegen uns hier zwischen den Polen "Liebe ist meine Rebellion" und "Liebe ist meine Religion". Es ist wichtiger, den Spannungsbogen zwischen Rebellion und Religion zu sehen und in der Mitte die Liebe, die sich in beide Richtungen ausweitet. Manchmal muss man für die Liebe aufstehen und rebellieren und damit eine Kraft lostreten. Auf der anderen Seite hat Liebe ganz viel mit Glaube zu tun. Sie kann auch etwas ganz Stilles sein.

Ist Songschreiben eine Art von Selbsterforschung?

Wenn ich ein Thema gefunden habe, versuche ich es so klar wie möglich zu beleuchten und dabei so ehrlich wie möglich mit mir selbst zu sein. Ich möchte den Hörern eine Plattform bieten, auf der sie sich selbst wiederfinden können. Mein Leitfaden bei dieser Platte war Liebe in all ihren Facetten. Ich wollte herausfinden, warum es so schwer ist, in der heutigen Zeit Liebe zu finden, die wirklich hält. Ich wollte herausfinden: Wodurch ist meine Generation geprägt und was fehlt uns?

Das Album nahmen Sie einerseits in Kalifornien und andererseits im eigenen Studio in Berlin auf.

Andi (Bassist Andreas Weizel, d. Red.) und ich haben uns Anfang letzten Jahres dazu entschieden, in Berlin eine gemeinsame Wohnung zu beziehen. Dort haben wir uns auch ein Studio eingerichtet. Wir wussten schon aus dem vorhergehenden Albumprozess, dass es gut ist, wenn Andi und ich aufeinander hocken, um das Beste aus uns herauszuholen. Ein Ortswechsel war aber nicht genug, denn es hat uns auch für eine längere Zeit nach Amerika verschlagen. Wir sind dann fast drei Monate in Los Angeles geblieben.

Nun gelten die Amerikaner nicht gerade als Pioniere der elektronischen Popmusik. Was haben Sie dort drüben gesucht?

Die Frage ist, ob wir überhaupt für Elektropopmusik bekannt sind. Die Elemente, die wir mit unserem ersten Album etabliert haben, tragen wir mit der neuen Platte sicherlich weiter. Aber wir haben diesmal noch nach einer anderen Tiefe, einem organischeren Sound und einer anderen Natürlichkeit gesucht. Ich will damit nicht sagen, dass unsere alten Songs nicht natürlich klingen, aber als Künstler gelingt es einem mit der Zeit, die Dinge noch klarer zu formulieren und die Sounds noch einmal anders zu gestalten. Dafür waren wir auf jeden Fall am richtigen Ort. In Los Angeles wohnten wir an der Küste. Dieser Ort gab uns unheimlich viel Freiheit. Wir hatten dort das Gefühl, dass es in Ordnung ist, so wie wir sind.

Welche musikalischen Genres inspirieren Sie besonders?

Wir sind Musiker, die ziemlich breitgefächert alles aufnehmen, was uns begegnet. Wir verschließen die Augen vor nichts. Ich glaube, wir sind ein Medium, durch das alles durchfließt, auch die Popgeschichte. Dabei bleiben Dinge hängen, zu denen wir eine emotionale Verbindung haben. Und das versuchen wir dann zu vertonen. Ich glaube, bestimmte Künstler, Stilistiken oder Zeitspannen sind bei uns nicht ausschlaggebend. Als Künstler nimmt man oft Dinge auf, derer man sich gar nicht so bewusst ist.

Junge Künstler können heute auf 50 Jahre Popmusik zurückblicken. Ist es da schwierig, sich selbst zu positionieren?

Das hat viel damit zu tun, wie man sich selbst empfindet und wie man arbeitet. Wenn man sich überlegt, wer oder was man gerne sein möchte, wen man toll findet und in welche Schublade man gern gesteckt werden möchte, dann wird es schwierig, weil alles schon mal da war. Manchmal habe ich beim Schreiben das Gefühl, dass ein Song schon längst in der Luft liegt und einfach nur entdeckt werden will. Dass er für einen bestimmt ist und dass die Dinge einfach auf einen zu kommen. Man muss nur den Mut haben, es zuzulassen. Natürlich sind wir Gestalter, aber wir unterliegen auch der Kunst. Das ist ganz entscheidend.

Glauben Sie, dass Sie Ihren eigenen Sound gefunden haben?

Wir möchten schon individuell sein. Ich glaube, als Persönlichkeit kann man die Dinge noch mal anders füllen. Der Weg zu den Menschen ist immer auch der Weg zu sich selbst. Je intensiver im Austausch mit sich selbst und je selbstkritischer man ist, desto individueller und innovativer kann das sein, was man nach außen trägt. Ich sehe darin die eigentliche Herausforderung.