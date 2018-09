Woran liegt es, dass immer häufiger Senioren der Musikgeschichte auf Welttournee gehen? Beach Boys, Rolling Stones, und nun Crosby, Stills & Nash machen es doch nicht nur des Geldes wegen?

David Crosby: Aber sicher, allein der Mammon zählt.

Im Ernst?

Natürlich nicht. Es ist zwar schön, für seine Musik gut bezahlt zu werden, aber eigentlich haben wir doch mehr oder weniger ausgesorgt. Und die Stones ohnehin. Es geht vielmehr darum, nicht nur herumzusitzen und die Zeit totzuschlagen, sondern aktiv zu sein, und der Applaus eines zufriedenen Publikums ist ja auch ein tolles Honorar.

Du siehst dich also nicht als Rentner des Rock?

Hallo, nicht unverschämt werden. Ich bin erst 72 und habe noch einiges vor.

Zum Beispiel noch einmal Samenspenden für die homosexuelle Sängerin Melissa Etheridge ?

Was willst du, das Ergebnis kann sich doch sehen lassen. Zwei großartige Kinder. Aber für noch mal so eine Vaterschaft bin ich inzwischen wohl wirklich ein paar Tage zu alt.

Was steht auf deiner Arbeitsliste?

Die neue Tournee hat absolute Priorität und dann sehen wir mal, was noch kommt.

Vielleicht eine CD-Box deines Lebenswerks wie sie Stephen Stills gerade mit seinen besten Titeln veröffentlicht hat? Deine letzte Solo-CD liegt über zehn Jahre zurück.

Die 4-CD-Retrospektive "Carry on" von Stephens besten Titeln und vielen unbekannten Stücken ist wirklich fantastisch geworden. So viele Songs habe ich leider nicht vorzuweisen.

Crosby, Stills und Nash haben sich vor über 40 Jahren kennen gelernt und beim legendären Festival von Woodstock die Feuertaufe erhalten. Die erste "Supergroup" gewissermaßen.

Absolut richtig, den Terminus "Supergroup" gab es vor uns nicht. Ich kam von den Byrds, Graham von den Hollies und Stephen von Buffalo Springfield. Wir gehen also als die erste Second-Generation-Band in die Popgeschichte ein. Wir waren alle erfolgreich, bevor wir uns zusammentaten. Und letztlich wurde das Neue für uns noch erfolgreicher als alles, was wir vorher gemacht hatten. Das ist letztlich das Überraschende und Einmalige an der ganzen Geschichte.

Und du verstehst dich immer noch gut mit den beiden?

Sogar immer besser.

Was zeichnet Graham und Stephen denn aus?

Graham ist ein Perfektionist, der alles immer 110 Prozent richtig machen will. Das schätze ich an ihm, die Professionalität und Ernsthaftigkeit. Außerdem ist er ein wahrer Künstler, denn er gilt in der Szene als toller Fotograf. Und Stephen ist ein begnadeter Sänger und guter Freund, der als einziger bei allen wichtigen Festivals der 60er Jahre aufgetreten ist: Monterey, Woodstock und Altamont. Auch wenn er inzwischen fast nichts mehr hört, der hat es drauf wie kaum einer. Um sein Problem bei Livekonzerten heute auszugleichen, gibt es ja die tollsten elektro-akustischen Hilfen für die Bühne.

Und beide haben dir aus der dunkelsten Phase deines Lebens geholfen. Du warst drogen- und alkoholsüchtig. Wie konnte es soweit kommen?

Zu allererst: Heute bin ich absolut clean und es macht mir nichts aus, über die Vergangenheit zu sprechen. Als ich mit den Byrds anfing, war ich eigentlich immer "eight miles high". Deswegen haben die mich wohl auch irgendwann gefeuert. Ich war unberechenbar und unzuverlässig. Später kam zum Dope noch der Alkohol dazu. Eine traurige Geschichte aus dem Popgeschäft, die für viele mit dem Tod endete.

Was bedauerst du am meisten?

Die verschwendete Lebenszeit während ich high, besoffen oder im Knast war. Diese verlorenen Jahre in Kliniken und sonst wo kriege ich niemals zurück. ich habe viel falsch gemacht, mich von einem krummen Manager über den Tisch ziehen lassen. Eine verdammt lange Liste von Mist.

Und wie hast du dich gerettet?

Eine Lebertransplantation vor fast 20 Jahren hat mir mein Leben bewahrt und ich bin langsam wach geworden. Ich lernte, umzudenken und weniger Mist als früher zu bauen. Das klappt auch ganz gut.

Wenn ihr bald nach Deutschland kommt, was steht auf der Setliste? Es war einmal im Gespräch, dass ihr auch Coversongs singen wollt?

Nein, wir haben weiß Gott genügend eigenes Material, um einen unterhaltsamen Abend zu gestalten.

Was unterscheidet die heutige Tour von denen aus deiner Sturm und Drangzeit? Sind die Groupies mit euch älter geworden?

(lacht) Dieses Thema ist durch, wir sind alle glücklich verheiratet. Aber es gibt schon Unterschiede zu früheren Tourneen. Wir gehen heute viel entspannter auf die Bühne, denn wir haben mehr Respekt vor der Leistung des anderen. Wir müssen nicht mehr verkrampft den Erfolg suchen, wir haben ihn ja schon. Tourneen heutzutage sind für die ganze Band eine schöne Abwechslung vom Rentnerdasein (lacht wieder). Eigentlich sind wir so gut wie noch nie zuvor.

Noch etwas, was viele interessiert: Du sollst den Beatles bei den legendären Aufnahmesessions von Sgt. Pepper geholfen haben.

Es ist richtig, dass ich damals in London dabei war. Aber auf der Platte mitgespielt habe ich nicht. Und glaube mir, die Beatles haben mich wirklich nicht gebraucht.