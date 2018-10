Baden-Baden (dpa) Die Fernsehmoderatorin Kim Fisher (45) hält sich für eine schlechte Witzeerzählerin. «Ich bin komisch, aber nicht lustig», sagte sie in Baden-Baden der Deutschen Presse-Agentur dpa. «Ein spontaner Spruch mag mir mal über die Lippen kommen. Aber ich habe kein Talent, auswendig gelernte Witze vorzutragen. Meist versaue ich die Pointe.» Sie scheue sich daher davor, Witze zu erzählen. Humor verfolge sie am liebsten aus der Perspektive des Zuhörers.

Fisher startet am kommenden Dienstag im SWR Fernsehen ihre neue Show «Die Comedy Couch - mit Kim Fisher». In der Sendung treten insgesamt 15 Comedians oder Sänger aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz gegeneinander an. Ermittelt wird, wer die Zuschauer am besten unterhält. Es ist Fishers erste eigene TV-Sendung im SWR. Beim Mitteldeutschen Rundfunk (MDR) moderiert sie unter anderem die Talkshow «Riverboat». Zudem gehört sie zum Rateteam der SWR-Sendung «Sag die Wahrheit».