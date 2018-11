Die beiden Brüder Bill und Tom Kaulitz haben in der US-Stadt Los Angeles einen Rückzugsort gefunden. «In Deutschland hat es für uns nicht mehr funktioniert, wir hatten zuletzt neben der Karriere gar kein Privatleben mehr», sagte Bill Kaulitz (25) der «Stuttgarter Zeitung» (Donnerstag). Foto: Jörg Carstensen/dpa

Los Angeles (dpa) - Die beiden Brüder Bill und Tom Kaulitz von der Band Tokio Hotel haben in US-Stadt Los Angeles einen Rückzugsort gefunden. «In Deutschland hat es für uns nicht mehr funktioniert, wir hatten zuletzt neben der Karriere gar kein Privatleben mehr», sagte Bill Kaulitz (25) der «Stuttgarter Zeitung» (Donnerstag). Sie seien dorthin gegangen, um sich zurückzuziehen, sagte sein Zwillingsbruder Tom. «Wir wollten auf gar keine Party, keine Paparazzi um uns herum haben und über keinen roten Teppich laufen.»

Dennoch erwarteten viele Menschen in Los Angeles, dass die Brüder am gesellschaftlichen Leben der High Society teilnehmen. «Wir wollen einfach nur unsere Musik machen und sobald wir nach Hause kommen, nichts mit Hollywood zu tun haben», sagte Bill Kaulitz. «Ich glaube, viele Amis halten uns deshalb für komische deutsche Stars.» Die Brüder waren 2009 in den US-Bundesstaat Kalifornien gezogen.