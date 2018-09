Von Olaf Neumann

Sie treten jetzt mit einem kompletten Sinfonieorchester auf. Ist der Schock-Rocker Alice Cooper zahm geworden?

Nein. Ich versuche einfach nur, klassische Musik gefährlicher und brutaler klingen zu lassen.

Was macht Sie wütend?

Ich ärgere mich über junge Bands, die Schiss davor haben, Rock 'n' Roll zu spielen. Vieles da draußen klingt heute einfach nur durchschnittlich. Diese Bands versuchen überhaupt nicht, etwas Neues auszuprobieren, stattdessen neigen sie zur introspeká †tiven Nabelschau. Ich schaue mir jedenfalls lieber Rammstein an als Folkgruppen mit einem Akkordeon oder einem Banjo.

Ist der Rock 'n' Roll tot?

Der Rock 'n' Roll ist nach wie vor eine extrem spannende Musik. Aber die jungen Bands spielen manchmal so langweiliges Zeug, dass ich dabei einschlafe. Wir erleben gerade eine Folk-Welle. Songschreiber schreiben über ihre persönlichen Probleme und darüber, dass alles so schrecklich ist. Ich würde lieber die neuen Guns N' Roses oder Aerosmith hören. Die Jungen sollten sich die mal anhören. Aber auch eine langweilige Periode ist irgendwann vorbei. Rock bewegt sich immer in Zyklen.

Bei der diesjährigen Musikmesse in L.A. sind Sie mit Johnny Depp aufgetreten. Ist er ein Rock-'n'-Roller aus echtem Schrot und Korn?

Johnny Depp ist auf jeden Fall ein sehr guter Gitarrist. Nach Hollywood kam er einst als Musiker, nicht als Schauspieler. Beim Film ist er eigentlich nur zufällig gelandet. Johnny und ich sind gute Freunde, er hat mir seine Geschichte erzählt. Inzwischen habe ich mit ihm bereits etliche Male gespielt. Ich mag seinen Stil; er spielt einfach und direkt.

Und dann sind Sie noch mit Gruselrocker Marilyn Manson aufgetreten.

Seine Behauptung, er sei ein Priester der Kirche Satans, führte zu einem Konflikt zwischen uns, denn ich bin ein gläubiger Christ. Später konnten wir das aus der Welt schaffen und wurden Freunde. Wir reden heute nicht mehr über Religion, und wenn, dann ist das immer sehr lustig.

Wie denken Sie über Papst Franziskus und seine Reformen?

Ich bin kein Katholik, aber ich finde, dass der Mann genau der richtige für diese Kirche ist, weil er immer noch sein altes kleines Auto fährt. Mir imponiert, dass er nicht in einem Palast lebt. Dieser Papst möchte sich mit den einfachen Menschen identifizieren. Zudem hat er Sinn für Humor. Er hat das Papstamt vom Sockel gehoben. Das ist ein gigantischer Schritt.

Ihr neues Album ist ein Tribut an die Hollywood Vampires. Was waren das für Leute?

Ein Club der Säufer. Wir trafen uns immer in der Rainbow-Bar in West-Hollywood, wo es darum ging, die anderen unter den Tisch zu saufen. Die meisten von damals sind längst tot.

Wer hat Ihnen geholfen, vom Alkohol loszukommen?

Ich habe mit dem Alkohol vor 32 Jahren aufgehört. Damals war ich an einem Punkt, wo mein Arzt sagte, wenn ich mich den Hollywood Vampires anschließen und zur Hölle fahren wollte, müsste ich bloß weitersaufen. Das lag nicht in meinem Interesse, deshalb wurde ich trocken. Eine große Entscheidung. Einigen meiner Freunde ist dies nicht gelungen. Sie wollten schnell leben und jung sterben. Ich wollte noch 20 Alben machen.

Hat der dunkle Poet Jim Morrison Sie dazu inspiriert, die Figur Alice Cooper zu kreieren?

Ich war extrem beeindruckt von den Doors, als ich in den 60ern nach L.A. kam. Sie klangen wie keine andere Band. Sie haben mich dazu inspiriert, mein ganz eigenes Ding zu machen, etwas Einmaliges.

Wer inspiriert Sie heute?

Nirvana war eine der letzten wirklich einzigartigen Bands. Green Day finde ich klasse. Ich wünschte, es gäbe mehr Gruppen, bei denen einem die Kinnlade runter fällt.

Wer ist eigentlich Ihr bester Freund im Musikgeschäft?

Slash und Rob Zombie gehören heute zu meinen besten Freunden. Früher war ich auch viel mit Paul McCartney und Ringo Starr und den Jungs von den Rolling Stones zusammen.

Ihre Songs wurden oft gecovert. Wer hat den besten Job gemacht?

Ronnie James Dios Aufnahme von "Welcome To My Nightmare". Dio hat sich den Song zu eigen gemacht.

