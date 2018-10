Gemeinsam mit seinen Kollegen Luciano Pavarotti und Plácido Domingo hat José Carreras Musikgeschichte geschrieben. Die legendären "Drei Tenöre" feierten Auftritte in den größten Opernhäusern der Welt und das spektakulärste Klassikereignis aller Zeiten in Los Angeles - mit 100 Millionen verkaufter CDs und zwei Milliarden Menschen vor den Fernsehschirmen. Der gebürtige Spanier José Carreras gab nach dem Ende des Trios unzählige Solokonzerte und sammelt wann immer er kann Geld für seine Internationale Leukämiestiftung. Die Krankheit hat er vor 25 Jahren besiegt. Und aus großer Dankbarkeit spielte der 67-Jährige jetzt mit seinen Freunden eine Ode an das Leben ein. José Carreras' neues Album heißt "Wunderbar", das geradezu überquillt vor Lebensfreude, Liebe, Dankbarkeit und Lust. RNZ-Autorin Susan Bäthge traf ihn in Berlin.

Herr Carreras, wie fühlt es sich für Sie an, mit dem Album Ihren 25. Geburtstag zu feiern?

Es ist wie ein wunderbarer Traum, zwischen Tod und Leben, zwischen damals und heute liegen 25 Jahre. 25 Jahre neues Leben. Es ist großartig, an die Gründung unserer Leukämie-Stiftung und meine eigene Genesung zu erinnern. Der 21. Juli 1988 war ein ganz wunderbarer Tag, mein Tag. Ich stand nach einem Jahr wieder in meinem geliebten Barcelona auf der Bühne.Was hinter mir lag, war ein Albtraum. An diese Zeit möchte ich mit meiner neuen CD erinnern. Darauf singe ich Songs, die ich schon immer singen wollte, mit Kollegen, die genauso viel Freude hatten: Richard Galiano, Lang Lang, José Feliciano, David Garrett. Sie waren alle großzügig, haben keine Gagen verlangt.

Die meisten Texte sind italienisch oder spanisch und jeder singt sie gern mit - selbst die, die nichts mit Musik zu tun haben, singen beim Autofahren oder unter der Dusche diese Lieder, die zu Herzen gehen. Diese Lebensfreude habe auch ich empfunden.

"Maravilloso" nennen Sie Ihr Album, "Wunderbar". Ein Ausdruck Ihres Lebensgefühls?

Dieser Song erzählt, wie sehr wir jede Minute unseres Lebens genießen sollten, selbst in schwierigen Momenten. Ein Tribut an all das Wunderbare, was uns das Leben gibt. Wir Menschen, mich eingeschlossen, nehmen doch alles selbstverständlich hin. Dabei sollten wir das, was wir bekommen, als wunderbares Geschenk sehen.

Bedanken Sie sich jeden Tag für Ihr Leben?



Es fällt mir schwer, jeden Tag ausdrücklich Danke zu sagen. Genauso schwierig ist es, sich jeden Tag nur zu bemitleiden. Ich finde es wichtig, das Gleichgewicht zu halten. Selbst wenn ich nicht täglich Danke sage, bin ich mir dessen sehr bewusst.

Ein Song heißt "Impossibile". Der Eindruck liegt nahe, dass für José Carreras nichts unmöglich ist.

Ich hatte sehr viel Glück in meinem Leben: Den starken Rückhalt meiner Familie und ich befand mich in den Händen erstklassiger Mediziner - das hat mir viel Halt gegeben. Und ich erhielt all die Zuneigung, den Zuspruch wildfremder Menschen auf der ganzen Welt, die so unendlich großherzig waren. Die konnte ich doch nicht enttäuschen und daher wollte ich mit aller Entschlossenheit gegen diese Krankheit kämpfen.

Hat die Musik Ihr Leben gerettet?



Ich musste nie darüber nachdenken, wofür es sich lohnt zu leben. Es war immer die Musik. Und Fußball natürlich (lacht). Ein Leben ohne den FC Barcelona, den ich als Katalane natürlich unterstütze und in dem ich seit 35 Jahren Mitglied bin, kann ich mir nicht vorstellen. An dem Tag, als mein Sohn geboren wurde, habe ich seinen Mitgliedsantrag unterschrieben und meine ganze Familie hat eine Jahreskarte. Ich gehe fast zu jedem Heimspiel. Fußball ist meine wahre Leidenschaft, ich lese auch sehr gern die drei Sportzeitungen, die in meiner Heimatstadt täglich erscheinen.

Sie singen zusammen mit musikalischen Freunden. Wie definieren Sie persönlich Freundschaft?

Freundschaft ist so wichtig wie die Liebe zu meinen Kindern oder Enkelkindern. Ich bin nicht sicher, ob mir das immer gelingt, aber ich versuche zumindest, stets ein guter Freund zu sein. Ich habe vielleicht zwei oder drei wirklich enge Freunde und egal, worum ich sie auch immer bitten würde - sie wären da für mich.

Sind Ihre echten Freunde aus dem Showbusiness?



Nein, es sind ganz normale Menschen. Mit meinen alten Kumpels treffe ich mich jeden ersten Samstag im Monat in einer Bar. Wir kennen uns aus der Schulzeit, vor mehr als 50 Jahren. Mit einigen habe ich Sport getrieben, da gibt es ganz wundervolle vertraute Verbindungen. Wir treffen uns dann in größerer Runde zu einem ausgiebigen Frühstück, reden über unsere unterschiedlichen Leben, unsere Kinder, natürlich auch über Fußball. Ganz banale typische Gespräche, die Männer so führen. Auch frühere Freundinnen kommen darin vor (schmunzelt). Natürlich kann ich nicht immer dabei sein, aber wann immer ich diesen ersten Samstag des Monats in Barcelona bin, freue ich mich, sie zu sehen! Es ist eine reale authentische Freundschaft, bedingungslos und wahrhaftig.

Sind Sie mit den Jahren weiser geworden?



Als mir die Ärzte damals grünes Licht gaben, hatte ich mir fest vorgenommen, weiser zu werden und schlauen Büchern zu folgen. Ich wollte dumme Fehler der Vergangenheit nicht noch einmal machen, wie sagt man das auf Deutsch? Konsequent sein! Das hat eine Zeit lang angehalten, aber sobald ich mich wieder richtig gut fühlte und das Leben ganz spürte, bin auch ich in alte Muster zurück gefallen. Aber natürlich macht so eine Krankheit erwachsener, man versucht sich mehr in andere hineinzuversetzen und weniger egoistisch zu sein. Als ich die Diagnose Leukämie bekam, war ich 40 Jahre alt, befand mich auf dem Höhepunkt meiner Karriere. Natürlich war immer meine Familie wichtig, meine zwei Kinder. Aber die Karriere hat mich in dieser Zeit sehr vereinnahmt, ich habe elfeinhalb Monate im Jahr gearbeitet. Natürlich wusste ich um die Wichtigkeit meiner Familie und Freunde, aber ich musste lernen, dass sie sehr viel wichtiger sind als jede Karriere!

Am 19. Dezember wird zum 19. Mal die Carreras Gala im Fernsehen übertragen, auf digitalen TV-Sendern, unverschlüsselt für jedermann. Bedeutet dieser Abend für Sie auch ein niemals endender Kampf gegen diese schreckliche Krankheit Leukämie?

Irgendwie schon, ja, wir sehen eine Verpflichtung gegenüber den Patienten und ihren Familien. Ich hatte von Anfang an das Bedürfnis etwas zurückzugeben. Und obwohl wir den Sender wechseln mussten, das Wichtigste ist doch, dass wir den Kampf nicht aufgeben - ein klares Zugeständnis für all diejenigen, denen wir helfen möchten. Aber natürlich gebe ich auch niemals die Hoffnung auf, dass Leukämie für jeden heilbar sein wird. Vor drei oder vier Jahrzehnten war Leukämie noch eine verhängnisvolle Krankheit und heutzutage überleben 50 Prozent der Erwachsenen und 80 Prozent der Kinder. Und hoffentlich wird Leukämie schon bald ausgerottet sein.

Wie sehr sind Sie persönlich emotional eingebunden in all die traurigen Geschichten leukämiekranker Menschen?

Sie berühren mich sehr. Aber ich denke dann an all die Ärzte und Krankenschwestern, die sich damit jeden einzelnen Tag auseinandersetzen müssen, die vor allem mit dem Schicksal todkranker Kinder konfrontiert werden. Wenn es diesen Menschen gelingt und sie sich verpflichtet haben, dieses Leid jeden Tag mit zu tragen, dann muss ich das auch schaffen, Kinder in den Kliniken zu besuchen, ihnen Mitgefühl zu spenden, da zu sein als jemand, der dasselbe Leid erfahren hat und der jetzt ein ganz normales Leben leben darf. Ich denke, dies ist eine gute Spritze voller Hoffnung für sie.

Sind Sie heute geduldiger als früher?



Ich bin sehr leidenschaftlich, in bestimmten Situationen reagiere ich viel zu emotional und muss mich dann wieder beruhigen. Aber ja, ich bin heute auf jeden Fall geduldiger.

Reisen Sie noch immer gern? Sind Sie gern unterwegs?



Ich mag es zu reisen, weil es mir ermöglicht, für Menschen auf der ganzen Welt zu singen. Es mag banal klingen, aber mit ihnen zu kommunizieren, meine inneren Emotionen mit ihnen im Außen zu teilen, zu hoffen, ihnen Freude schenken zu können, all das macht aus mir - und das kann ich nicht oft genug sagen - einen sehr dankbaren, glücklichen Mann.