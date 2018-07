Von Peter Wiest

Er ist einer der Großen aus den ganz frühen Jahren des Rock, und er ist noch immer im Geschäft. Ian Anderson, Gründer und Kopf von Jethro Tull, galt lange Zeit auch als der "Rattenfänger" des Genres - nicht zuletzt wegen seines Flötenspiels, bei dem er stets auf einem Bein stand und noch immer steht. Nach der Auflösung der Band tritt er jetzt im Rahmen einer multimedialen Musiktheaterproduktion auf, bei der es um das Leben des Namensgebers seiner ursprünglichen Band geht: den Engländer Jethro Tull.

Ian, es ist 9 Uhr morgens - ein bisschen früh für einen Rockstar, oder?

Nein, wieso? Ich stehe jeden Morgen schon um 6 Uhr auf und arbeite. Das ist die Zeit, in der es noch ruhig draußen ist; da kann ich mich am besten konzentrieren. Ich arbeite dann bis 8 Uhr abends - natürlich nur, wenn ich nicht auf Tour bin, dann sieht’s anders aus. Aber auch dann muss ich um 6 Uhr morgens aufstehen, da wir ja ständig unterwegs sind.

Also ist es ganz schön anstrengend, ein Rockstar zu sein?

Ja, schon. Wir arbeiten ja auch am Wochenende - eigentlich immer. Aber wir machen auch Pausen. Und außerdem haben wir ja nicht den schlechtesten Job. Im Übrigen ist das meine Art, den Tag rumzubringen. Andere machen das anders, und das ist ihre Sache.

Jetzt kommst Du wieder mal auf Tour zu uns - mit etwas Neuem: Jethro Tull performed by Ian Anderson. Das klingt jetzt zunächst mal nicht so, als wär’s was Besonderes, oder?

Es geht nicht um die Band Jethro Tull, sondern um den Jethro Tull, der im 18. Jahrhundert ein Pionier der Agrarwissenschaften war. Wir haben uns seinerzeit nach ihm benannt. Der Mann war ein absoluter Vorreiter. Und in meiner neuen Produktion geht es darum zu zeigen, wie das wäre, wenn er heute leben würde.

Wie meinst Du das?

Es geht um Herausforderungen wie Klimawandel, Überbevölkerung, Klonen von Pflanzen und andere Probleme, denen wir heute und in der Zukunft noch mehr gegenüberstehen. Nahrungsproduktion wird noch wichtiger werden. Und von den derzeitigen Flüchtlingsströmen will ich in diesem Zusammenhang gar nicht reden. Und da brauchen wir unbedingt Menschen, wie Jethro Tull damals einer war, um diese Probleme in den Griff zu bekommen.

Das alles ist Thema Eurer Show?

Ja, schon. Aber damit das auch klar ist: Ich habe keine Show gemacht, um den Leuten Angst zu machen oder sie vielleicht umzuerziehen. Nein, auch die neue Show ist schon eher was, bei dem man eigentlich ganz entspannt dazu mit dem Fuß wippen kann.

Gibt es dann also doch keine politischen Aussagen bei Dir?

Na ja, natürlich ist das auch politisch. Aber das herauszufinden, bleibt jedem selbst überlassen: Wer das Gesellschaftskritische heraushören will bei meiner Show und meinen Stücken, der kann und soll das tun. Wer es aber nicht will, ist deshalb auch kein schlechter Mensch.

Dieser Mensch namens Jethro Tull scheint damals, als er lebte, seiner Zeit weit voraus gewesen zu sein. Das war auch mit Deiner Band so, als sie in den 60er-Jahren auf der Bildfläche erschien, oder?

Das würde ich so nicht sagen. Wir waren unserer Zeit nicht voraus, sondern wir machten Musik in einer Zeit, in der sowieso alles im Umbruch war. Dabei waren wir sicher auf unsere Art auch Vorreiter - ich hoffe es zumindest. Es war eine aufregende Zeit. Und ja, es hat unheimlich Spaß gemacht damals. Wir haben ja am Anfang praktisch nur in kleinen Clubs gespielt, nicht in den großen Arenen. Das war eine gute Schule.

Ist die neue Produktion deshalb auf eher kleinere Hallen zugeschnitten?

Ja, für ganz große Arenen ist das nichts. Es ist eine Art Theater-Produktion. Am besten kommt das rüber in einem Saal mit 2000 bis vielleicht 3000 Besuchern, dann haben sowohl die Musiker als auch das Publikum am meisten davon. Das Ganze ist letztlich ja doch so was wie eine moderne Oper, auch wenn wir es vordergründig nicht so nennen. Eine Oper allerdings, die den Leuten auch Spaß machen soll, ohne die ganz großen intellektuellen Ansprüche, einfach so zur guten Unterhaltung des Publikums.

Bleibst Du selbst dabei nicht auf der Strecke?

Nein, dafür sorge ich schon, ich hab’ auch die intellektuell anspruchsvollen Passagen nicht vergessen, die ich mir selbst schuldig bin (lacht). Aber es wär vermessen, da allzu hohe Ansprüche zu stellen. Schließlich kommen die meisten Leute nach einem Achtstundentag zum Konzert, und dann wollen sie auch ein bisschen entspannen - was gut und richtig ist. Da bin ich ganz realistisch, ich sehe mich da als einen pragmatischen Intellektuellen. So, wie ich mich übrigens auch als einen pragmatischen Sozialisten sehe.

Wie meist Du das?

Nun, es ist doch so: Wenn man vernünftige politische Ansichten durchsetzen will, muss man pragmatisch sein. Sonst läuft das nicht, oder?

Welche Musiker bringst Du mit auf die neue Tour?

Dieselben, mit denen ich seit zehn oder zwölf Jahren unterwegs bin. Sie waren alle schon mal Jethro-Tull-Bandmitglieder. John O’Hara wird wieder an den Keyboards dabei sein, Scott Hammond am Schlagzeug, David Goodier am Bass. Und natürlich der deutsche Gitarrist Florian Opahle. Das sind alles versierte, studierte und gelernte Musiker. Der einzige ungelernte bin ich selbst.

Warum gibt es eigentlich den Bandnamen Jethro Tull nicht mehr?

Irgendwann ist alles mal gut und vorbei. Außer mir ist keiner mehr dabei, der in der ursprünglichen Band gespielt hat, also warum sollten wir sie noch so nennen? Was letztlich bleibt, ist nicht der Name einer Band - es ist ihre Musik, die weiterlebt, oder?

Info: Mannheim, Mittwoch, 23. November, Rosengarten, 20 Uhr. Karten von 52,35 bis 73,05 Euro gibt es beim RNZ-Ticketservice