Malibu (dpa) - Die Sängerin und Schauspielerin Jennifer Lopez (45) ist in einen Auffahrunfall verwickelt worden. Sie habe als Beifahrerin in ihrem Wagen an einer roten Ampel gestanden, schrieb Lopez am Sonntag beim Fotodienst Instagram. Dann sei ein Betrunkener auf ihr Auto aufgefahren. «Gott sei Dank, sind alle in Ordnung», schrieb sie. US-Medien berichteten, der Unfall sei im kalifornischen Malibu passiert, am Steuer habe Lopez' gute Freundin, die Schauspielerin Leah Remini («The King of Queens»), gesessen. Zudem hieß es, dass «J.Los» Zwillinge und Reminis Tochter auf der Rückbank gesessen haben sollen. Der andere Fahrer habe Unfallflucht begangen, sei aber von Polizisten gefasst worden.