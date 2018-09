Haben Sie Ihr Album "Home" getauft, weil Sie glauben, irgendwo angekommen zu sein?

Ich habe das Gefühl, in meinem Leben angekommen zu sein. Wo ich bin und wer ich bin. Alles ist jetzt besser bei mir. Dafür sage ich: Danke! Ich habe ein wirklich geiles Team um mich geschart. Und ich bin gerade sehr verliebt. Ich bin stolz auf vieles, was ich in meinem bisherigen Leben gemacht habe. Es kann eigentlich nicht besser sein.

Auf dem Cover von "Home" sind Sie und Ihre Freundin Tracey abgebildet. Ist diese Platte Ihr persönliches Coming-out?

Nein, ich bin schon immer offen mit meiner Sexualität umgegangen. Aber ich habe das Gefühl, im Moment ist es einfach eine gute Zeit, um in eine Frau verliebt zu sein. Homosexualität ist einfach kein großes Thema mehr. Auch in meiner Heimat Irland nicht. Wir leben in sehr liberalen Zeiten, finde ich. Ich hatte sowieso nie das Gefühl, nicht normal zu sein. Meine Familie liebt mich so wie ich bin und auch in meiner Community stehe ich allen sehr nah. Liebe ist etwas sehr Schönes! Das klingt ganz schön kitschig, ne!

Wie haben Sie Ihren Musikstil entwickelt?

Durch Übung. Durch Experimentieren. Durch Erfahrungen und durch viel Kraftaufwand. Ich hatte in meinem Leben nie Angst davor, etwas auszuprobieren. Schon meine Eltern waren interessante Leute, die in vielen verschiedenen Jobs tätig waren von Putzfrau über DJ bis Nachtclubbesitzer. So lebe ich auch. Meine Musik ist geprägt von Reisen, Begegnungen und Veränderungen.

Was ist Ihnen wichtig in Ihrem Beruf?

Spaß, Loyalität, Respekt. Ich möchte mit Menschen zusammenarbeiten, die keine aufgeblasenen Egos haben. Die genauso fühlen wie ich. Musik ist eine wundervolle Kunst, sie prägt die Gesellschaft. Irland wäre nicht Irland ohne seine Musik.

Sie haben sechs Jahre in London gelebt, bevor Sie nach Deutschland umsiedelten. Können Sie in Berlin Ihre Ideen leichter entwickeln?

Ja. Seit ich in dieser Stadt bin, fühlt sich für mich das Leben leichter an. Easy going! Ich kann hier alles machen und niemand stört sich dran. Jeder hier hat eine Geschichte. Ich kann in Berlin vollkommen ich selbst sein. Viele Leute ziehen in eine große Stadt, weil sie Anonymität suchen. Aber bei mir ist es eigentlich egal, wo ich wohne. Ich mache überall das gleiche Ding. Weil ich es machen will.

Was gefällt Ihnen an Berlin besonders?

Die vielen Musiker und Auftrittsorte, die es hier gibt. Man kann überall spielen, in jeder Kneipe, und eine Kappe rumgehen lassen. Man verdient immer ein bisschen Geld. Berlin ist gut für Leute wie mich. London ist dagegen langweilig. Um Mitternacht schläft dort alles. Es ist eher eine Stadt für Leute, die richtig Geld machen wollen. London war in den 80er Jahren spannend, aber die sind schon lange vorbei. Es gibt dort keine interessante Szene mehr. London ist heute nicht mehr die Hauptstadt der Popmusik.

Im Kreuzberger Auster Club haben Sie im Januar 2016 sagenhafte zwölf Stunden am Stück gespielt und die Erlöse der Flüchtlingshilfe gespendet. Wie werden Sie es bei Ihrer Tournee halten?

Haha! Mal schauen, ob ich Bock auf den Weltrekord habe. Er liegt derzeit bei 27 Stunden. Zwölf Stunden am Stück zu spielen, war einfacher als ich dachte. Easy going! Ich schätze, zweimal zwölf Stunden sind für mich durchaus zu schaffen. Und meine Tour spiele ich mit einer ganz neuen Band. Wir haben weder Schlagzeug noch Bass auf der Bühne, aber man vermisst das gar nicht. Der Sound ist mehr Afrobeat-Folk als Pop. Es klingt wirklich frisch und es tut so gut, auf die Bühne zu gehen.

Was haben Sie an der Popakademie in Mannheim gelernt, wo Sie ein Gastsemester verbrachten?

Ich war drei Monate auf dieser Schule. Dort hat man mir ein paar technische Tricks auf der Gitarre beigebracht. Das war geil!

Lernt man dort auch, wie man Bandbus fährt oder einen Verstärker repariert?

Haha! Das wäre sicher auch nützlich. Man lernt dort zum Beispiel, wie man in einer Band kommuniziert. Auf Tour zu sein ist nicht leicht, denn irgendwann kommt immer der Punkt, an dem alle genervt voneinander sind. Man kann sich bei der Popakademie auf solche Situationen vorbereiten. Man lernt dort auch, wie man Musik produziert. Am wertvollsten waren für mich aber die Begegnungen mit anderen Musikern an dieser Schule.

Welchen Anspruch haben Sie an Ihre Musik?

Leute, die meine Musik hören, sollen sich gut dabei fühlen. Vielleicht hilft sie ja gegen Trübsal.

"Dear mother god in heaven / You’re one hell of a woman", heißt es im Titelsong Ihres Albums. Ist Gott für Sie eine Frau und welches Verhältnis haben Sie zu ihr?

Warum sollte Gott ausgerechnet ein Mann sein? Die meisten sind in ihrem Denken festgefahren. Warum nicht Glaubensvorstellungen hinterfragen! Die Frage nach Gott habe ich mir sehr früh gestellt. Wir wissen ja gar nicht, ob es überhaupt einen Gott gibt! Ich mag die Vorstellung von Gott als einer Mutter. Mutter Erde, Mutter Gott. Das macht für mich viel mehr Sinn als ein männlicher Gott. Es gibt diese Geschichte von einem irischen Priester, der zehn Minuten klinisch tot war. Aber er fand zurück ins Leben und sagte, er habe in diesen zehn Minuten ein Licht gesehen. Er sei in den Himmel aufgestiegen und habe dort Gott getroffen. Und: Es war tatsächlich eine Frau!

