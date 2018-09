Die Musiker Matthew Followill (l-r), Nathan Followill, Jared Followill und Caleb Followillvon der Band ''Kings of Leon''.

Caleb, handelt der neue Song "Temple" vom Leben mit eurem herumreisenden und das Evangelium verkündendem Vater?

Caleb: Nein, in dem Song geht es um die Liebe unter Brüdern. Auch wenn es mal Streit gibt, ist unsere Liebe füreinander auf Dauer immer ausgeprägter und intensiver gewesen als die Meinungsverschiedenheiten. Unsere Liebe kommt weitestgehend ohne Gewalt aus, aber manchmal ist es einfach nötig, dem anderen einen Schlag auf die Schläfe zu verpassen.

Im Juli 2011 hast du während eines Konzerts in Dallas betrunken die Bühne verlassen und bist nicht mehr zurückgekehrt. Die Tournee wurde abgebrochen. Hast du nach diesem Vorfall Prügel abbekommen?

Caleb: Nein, obwohl ich es hätte nachvollziehen können. Aber die Jungs haben mich unterstützt.

Jared: Wir waren uns schon vor dem Dallas-Desaster einig, dass wir dringend eine Pause brauchten. Wir gingen schon seit längerem echt auf dem Zahnfleisch. Wir hatten seit 2003 nie länger als zwei Monate am Stück frei. Das zehrt irgendwann an dir.

Standen die Kings auf der Kippe?

Caleb: So würde ich das nicht ausdrücken.

Hat dir der Zusammenbruch Angst gemacht, Caleb?

Caleb: Nein, ich habe mir keine Sorgen um mich gemacht. Ich wusste ja, was mit mir nicht stimmte und bin froh, dass es passiert ist. Wir hatten zu viel gearbeitet, der Druck war zu hoch, und ich trank zu viel. Am Schluss sogar viel zu viel. Wir mussten durchatmen, uns regenerieren. Ich habe in der Pause viel gekocht und ganz viele Bücher gelesen.

Hast du jetzt komplett aufgehört mit dem Alkohol?

Caleb: Nein. Aber ich trinke jetzt bewusster und auch bewusst weniger. Als ich wieder zuhause war und allmählich runterkam, gelang es mir relativ leicht, wieder gesünder zu leben. Es war herrlich, nicht mehr ständig verkatert und übermüdet zu sein.

Kannst du sagen, warum dein Trinkverhalten aus dem Ruder lief?

Caleb: Zum Teil ja. Nach jeder Show kommt garantiert immer irgendjemand, der mit dir losziehen und einen draufmachen will. Für den ist das dann die Nacht der Nächte. Während für uns ein ganz normaler Arbeitstag zu Ende geht und wir einfach nur Feierabend haben.

Jared: Bei der letzten Tour war ich jeden Abend hacke. Ich bin erleichtert, dass ich das so gut überstanden habe. Meine neue Regel ist: Zwei alkoholfreie Tage pro Woche. Klappt nicht immer, aber ich arbeite an mir.

Caleb, wie stellst du sicher, dass dir auf der nächsten Tour nicht ähnliches passiert?

Caleb: Es hilft extrem, dass mein Leben sich komplett auf den Kopf gestellt hat. Ich bin jetzt verheiratet und habe eine einjährige Tochter, Dixie Pearl heißt sie und ist der größte Minnie-Maus-Fan der Welt (lacht). Ich kann inzwischen ein schönes Glas Wein mit meiner Frau genießen. Und manchmal, wenn uns danach ist, gehen wir abends um 9 Uhr ins Bett und schlafen.

Eure Pause hat ein Jahr gedauert. Wie hast du die Zeit verbracht, Jared?

Jared: Ich habe geheiratet. Ansonsten habe ich mich viel ausgeruht und gefreut, dass ich mal mehrere Monate am Stück am selben Ort bleiben konnte. Wir haben jetzt alle vier eine Ehefrau, Matthew hat zwei Söhne, Nathan und Caleb jeweils eine Tochter.

Ihr lebt alle vier in Nashville. Seid ihr euch aus dem Weg gegangen?

Jared: Nein, wozu? Matthew und ich zum Beispiel, wir wohnen nur fünf Minuten voneinander entfernt. Wir beiden haben uns alle zwei Tage gesehen, weil wir zusammen Fitnesstraining machen. Das mit dem Sport ist auch eine Neuerung, das haben wir früher nicht so diszipliniert betrieben. Wir wechseln uns immer ab, mal trainieren wir bei ihm, mal bei mir. Und hin und wieder begleiten wir auch Nathan zum Golfspielen, das liebt der mehr als alles andere.

Ihr habt also Fitnessstudios in euren Häusern?

Jared (lächelt): Ja. Mit Sauna und Whirlpool. Okay, unsere Anwesen sind groß, aber in Nashville sind die Preise auch nicht ganz so extrem hoch wie anderswo. Mein Haus hat drei Stockwerke und sogar einen Aufzug.

Nicht schlecht, so ein Rockstarleben.

Jared: Das ist schon cool (zögert). Ich glaube, das ist das erste Mal in einem Interview, dass ich über mein Haus rede. Normalerweise sprechen wir über so etwas nicht. Wir sind keine Menschen, die prassen. Wir gehen verantwortungsbewusst mit unserem Geld um. Es passierte auch wirklich Schritt für Schritt, wir wurden nicht über Nacht wohlhabend.